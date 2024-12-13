https://ukraina.ru/20241213/1059634078.html

Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам

Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам - 13.12.2024 Украина.ру

Владимир Васильев: Трамп может заменить Зеленского на Порошенко и сломать жизнь обоим Байденам

Администрация Байдена, видимо, сделала по классике: подкупила Зеленского, Шмыгаля и кого-то из военной верхушки Украины, заплатив им "на старость", чтобы напоследок они устроили то, что сейчас происходит вокруг ситуации на Украине.

2024-12-13T13:03

2024-12-13T13:03

2024-12-13T13:03

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Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.Он также отметил, что европейским лидерам, таким как Макрон, и администрации Байдена стоит задуматься над своим поведением, потому что никто от наказания Трампа не убежит. Решение об отправке польских войск в Украину будет принимать исключительно Варшава, но пока таких планов нет, заявил в четверг, 12 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск.— Владимир Сергеевич, президент Франции Эммануэль Макрон хотел направить миротворцев на Украину. Туск же заявил, что Польша не планирует подобных действий. Почему отказался, как считаете?— Что касается европейских дел, предполагаю, что сегодня это нажим администрации Байдена, которая пытается, по всей видимости, сбросить на Европу все то, что у нее не получилось сделать внутри США.Макрон должен понимать что в его ситуации лезть наперед Трампа не стоит. По Европе поползли слухи, что назначение нового американского посла Чарльза Кушнера, ставит перед ним чуть ли не первоочередную задачу — избавить Францию от Макрона.Польша, думаю, быстренько переобуется (что уже видно по заявлениям Туска) и встроится в элеватор трамповской политики. Поляки понимают, что с Трампом возможно иметь дело всерьез и надолго.Поэтому, что касается введения европейских войск на Украину (полицейских, как их называют, контингентов), максимум там может быть какая-то линия разграничения.— Венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине. Какова роль Будапешта и Братиславы в этой истории?— Я думаю, что они уже давно встраиваются в трамповскую политику и ничего делать не будут, кроме как саботировать [решения ЕС вне указанной повестки]. Или, по крайней мере, не оказывать поддержки определенным решениям. Орбану за это ничего не будет. Он одной ногой регулярно в Мар-а-Лаго бывает.А вот другим европейским лидерам стоит задуматься, вхожи ли они к Трампу так же, как Орбан. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы должны четко фильтровать реальные дела и слова и желание истошно поддержать Киев во всех его малопонятных делах.Все остальное, учитывая недавний удар по Татаганрогу и по Чечне говорит о том, что мы должны опасаться, что уходящая администрация Байдена попытается до инаугурации Трампа спровоцировать серьезный конфликт между Россией и НАТО. Чтобы оставить, как говорится, эскалацию и нелицеприятное наследие Трампу. Такой сценарий развития событий исключать сегодня нельзя.— Да, действительно. Ко всему прочему, Байден одобрил некий секретный меморандум по национальной безопасности США. Документ, который в Белом доме преподносят, как "наследство для Трампа" содержит ряд рекомендаций "по борьбе с четырьмя противниками Соединённых Штатов": Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Что вам об этом известно?— Я вам могу сказать, что этот меморандум Трамп выбросит в мусорную корзинку. Все, что исходит от Байдена, полетит в мусор. Это мой четкий прогноз. Может быть, перед этим он или его помощники по диагонали прочитают. У Трампа своя собственная политика, а дела, связанные с администрацией Байдена, вызывают у него, лишь нервный тик и несварение желудка. Поэтому указанный меморандум, как я думаю, будет отвергнут с самого начала.Трамп, как я отчасти уже объяснил, опасается, что ему подложат свинью или устроят провокацию. Зеленский, судя по всему, в этот замес [уходящей администрации Байдена] попал. Если Зеленский посмеет как-то напакостить Трампу, он перейдет в разряд сверхличных врагов нового президента США, и, с моей точки зрения, политически судьба главы Украины будет предрешена.В общем-то Трамп уже, видимо, готов списать Зеленского или исключить его из процесса по решению судьбы Украины. Последнее, что остается у Байдена и лидера Украины — коррумпированные договоренности. Администрация Байдена что-то ведь пообещала Зеленскому.И все-таки есть проблема аудита украинской помощи, там явно что-то не сходится — даже на поверхности. При этом количество средств, которые "между пальцами" прошли, измеряется чуть ли не миллиардами долларов.Поэтому, я думаю, последнее, что администрация Байдена сделала по классике — это подкупила Зеленского, Шмыгаля и кого-то из военной верхушки Украины, заплатив им "на старость", чтобы напоследок они устроили то, что сейчас происходит.После этого, возможно, Байдену и его команде остается лишь куда-то бежать. Хотя, с другой стороны — куда бежать?— Будет ли администрация Трампа привлекать Байдена к ответственности за коррупцию, как считаете?— Я пока это отрицаю. Вряд ли они напрямую будут "брать" Белый дом. Однако это можно сделать косвенно, показав всю коррумпированность Банковой и Зеленского и дав понять, что Байден и его администрация второй сапог в этой паре. Думаю, они могут раскрутить это по полной программе.Старичка они трогать пока не будут. У Байдена сын алкоголик, а папа находится в маловменяемом состоянии. Игра свеч не стоит.У меня такое ощущение, что сейчас рассматривается вопрос, как заменить Зеленского на Порошенко. Последний сам не прочь вернуться, по всей видимости, о чем взаимодействует с администрацией Трампа.О том, является ли удар по Таганрогу попыткой сорвать намечающиеся консультации о начале мирных переговоров по Украине, в интервью Дениса Рудометова с экспертом Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20241212/1059594881.html

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интервью, украина, польша, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, ес, нато, петр порошенко, россия, эммануэль макрон, венгрия