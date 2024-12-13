Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ - 13.12.2024 Украина.ру
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Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ
Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ - 13.12.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ
Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку на аэродром в Таганроге. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-12-13T13:01
2024-12-13T13:06
новости
украина
таганрог
россия
дмитрий песков
удары
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"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - говорится в материале.Цель удара была достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами в пятницу, подтвердил, что поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ.Утром в среду Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ.Подробнее о предупреждениях Кремля - в материале Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, таганрог, россия, дмитрий песков, удары
Новости, Украина, Таганрог, Россия, Дмитрий Песков, удары

Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ

13:01 13.12.2024 (обновлено: 13:06 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку на аэродром в Таганроге. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - говорится в материале.
Цель удара была достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами в пятницу, подтвердил, что поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ.
Утром в среду Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ.
Подробнее о предупреждениях Кремля - в материале Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу на сайте Украина.ру.
 
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