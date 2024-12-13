https://ukraina.ru/20241213/1059636520.html

Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ

Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ - 13.12.2024 Украина.ру

Российские военные ударили по энергетике Украины в ответ на атаку ATACMS на Таганрог — МО РФ

Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку на аэродром в Таганроге. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-12-13T13:01

2024-12-13T13:01

2024-12-13T13:06

новости

украина

таганрог

россия

дмитрий песков

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса", - говорится в материале.Цель удара была достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами в пятницу, подтвердил, что поражение энергообъектов Украины является в том числе ответом на удары по Таганрогу со стороны ВСУ.Утром в среду Украина нанесла удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области: две ракеты были сбиты комплексами "Панцирь", еще четыре - отклонены системами РЭБ.Подробнее о предупреждениях Кремля - в материале Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу на сайте Украина.ру.

украина

таганрог

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, таганрог, россия, дмитрий песков, удары