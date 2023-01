Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара

The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара Установление контроля над расположенным в ДНР городом Соледар позволит российским войскам усилить давление на линии снабжения ВСУ, ведущие к Артёмовску (Бахмуту) и Северску. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 января в американской газете The New York Times