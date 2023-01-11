Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
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Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара - 11.01.2023 Украина.ру
Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара
Что происходит на этом направлении фронта и чем важна эта точка в военном смысле – размышляли украинские и российские эксперты, а также лидеры мнений двух стран
2023-01-11T15:57
2023-01-11T17:35
виктория титова
эксклюзив
соледар
украина
россия
сво
эксперты
чвк "вагнер"
алексей арестович
сергей марков
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По данным Минобороны РФ, город Соледар в ДНР, который обороняли ВСУ, заблокирован с севера и юга. Также появились видео, на которых бойцы группы "Вагнер" проникли в соляные шахты города. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал, что большого значение взятие Соледара не имеет: "Российская армия, не сумев взять Бахмут за четыре месяца непрерывных атак, переключилась на Соледар.Нащупав слабые места в нашей обороне, десантники, мобилизованные из оккупированной части Луганской области и ЧВК Вагнер, пошли на массированный штурм Соледара.Этой PR-акцией противник хочет продемонстрировать, что "способен брать города", поднять моральных дух российских силовиков, распиарить Вагнер и лично Пригожина.В масштабах данной войны возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь. Для захвата всей Донецкой области пехотинцев, которых отправляют в лобовые атаки под страхом смерти, не хватит.Подобная тактика действенна для локальных боев, но большую войну эдаким макаром выиграть нельзя"Политический эксперт Александр Скубченко удивился подобной позиции:"Бахмут уже оперативно не важен, оказывается. Скоро:Весь Донбасс оперативно не важен.Левобережная Украина оперативно не важна.Одесса и Николаев оперативно не важны.Киев вообще оперативно не важен.А за что вы воюете, за что умираете тогда?Подпишите мир с Россией и уйдите отовсюду, что для вас "оперативно не важно".Всё равно всё этим и закончится.Сохраните жизни. Сохраните себе хотя бы Галицию".Украинский политик Игорь Лапин считает сдачу Соледара первым шагом к разрыву оборонительной цепи: "Соледар и Бахмут – звенья оборонной цепи. Провал любой из них может стать угрозой выхода оккупантов на оперативный простор и заходом в городскую агломерацию.Мне не понятно только одно, сейчас много экспертов приходят к мысли, что 10-15 тысяч "вагнеровцев" из-под Бахмута перетянули в Соледар. У меня вопрос: а что, их не видели? Это же нормальный колхоз людей. В этой ситуации у меня вопрос к разведке, нашим западным партнерам. Неужели рашисты это сделали очень быстро и незаметно? Некоторые говорят, что такое Соледар, он не сильно важен. Я хочу обратить внимание, что после Соледара, так же как и после Бахмута, открывается городская агломерация. Если сегодня мы воюем зеленка-поля-поля-зеленка, то дальше один город перерастает из города в город – Краматорск, Славянск и так далее. И в этой ситуации будет сложнее, потому что сложнее артиллерии. К сожалению, так сложилось, что мы воюем на вражеской территории, она конечно украинская, и украинцев там много, но многие из них стали переселенцами. А там осталось ждуны и те, кто пополняют вражеские войска за счет мобилизации. Они же не сдаются в плен. Они же рвутся к сети шахт Соледара. Если эти шахты будут использоваться для захода нам в тылы и мы их не взорвем, если придется их покинуть, это будет такое же преступление, как не подрыв Антоновского моста, когда оккупировали Херсон".В комментариях Лапину написали простые украинцы: "Почему до сих пор нет подкрепления? Это Сырский запретил присылать туда помощь, он же был в Бахмуте? Снова пацанов сдают, просят помощи и оружия, а их нет!!!" А также: "Пришлите помощь в Соледар! Солдаты звонят домой родным прощаться"Российский политолог Сергей Марков написал о военном значении взятия Соледара:"Военная логика. 1. Взятие Соледара - пролом в линии обороны.2. Далее нужно брать всю эту линию обороны Бахмут - Соледар - Северск.3. Далее выходить к новой линии обороны. Это Славянск - Краматорск - Константиновка.4. Их освобождение будет означать освобождение почти всей территории ДНР.5. Взятие Бахмута позволяет выйти в тыл той группе ВСУ, которая контролирует поселки рядом с Донецком и откуда ВСУ делает кошмар для жителей Донецка и Горловки, обстреливая их каждый день. Обстрелы жилых кварталов Донецка должны превратиться и жизнь Донецка должна восстанавливаться."А блогер Юлия Витизева написала иносказательный пост: "Один из любимейших фильмов моего детства - чехословацкая сказка про соль, которая дороже злата. Фабула проста: младшая дочь короля заявила венценосному папеньке, что любит его, как соль, папенька сравнения не оценил и отправил умницу-красавицу в изгнание. В ответ на сию несправедливость соляной принц стал превращать всю соль, доставленную в королевство, в золото и спустя пару месяцев бессолевой диеты наделённый верховной властью тупой самодур понял смысл дочкиного комплимента. В связи с чем барышня была прощена и записана в любимые дочери. Потому как без соли реально невкусно. Да и организм страдает.Так вот. К чему я все это. А к тому, что соль - неотъемлемая часть нашего с вами рациона. Без которой любое, самое виртуозно приготовленное блюдо будет пресным и безвкусным. Начиная от семечек и заканчивая мясом.Собственно, именно соль сейчас и является главной причиной западных стенаний по поводу потери Соледара. Ведь в этом мире есть масса вещей, от которых можно отказаться. Но как можно согласиться на пресный попкорн?"
https://ukraina.ru/20230111/1042537799.html
https://ukraina.ru/20230111/1042535731.html
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктория титова, эксклюзив, соледар, украина, россия, сво, эксперты, чвк "вагнер", алексей арестович, сергей марков
Виктория Титова, Эксклюзив, Соледар, Украина, Россия, СВО, эксперты, ЧВК "Вагнер", Алексей Арестович, Сергей Марков

Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара

15:57 11.01.2023 (обновлено: 17:35 11.01.2023)
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP / Libkos
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Виктория Титова
Все материалы
Что происходит на этом направлении фронта и чем важна эта точка в военном смысле – размышляли украинские и российские эксперты, а также лидеры мнений двух стран
По данным Минобороны РФ, город Соледар в ДНР, который обороняли ВСУ, заблокирован с севера и юга. Также появились видео, на которых бойцы группы "Вагнер" проникли в соляные шахты города.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал, что большого значение взятие Соледара не имеет:
"Российская армия, не сумев взять Бахмут за четыре месяца непрерывных атак, переключилась на Соледар.
Нащупав слабые места в нашей обороне, десантники, мобилизованные из оккупированной части Луганской области и ЧВК Вагнер, пошли на массированный штурм Соледара.
Этой PR-акцией противник хочет продемонстрировать, что "способен брать города", поднять моральных дух российских силовиков, распиарить Вагнер и лично Пригожина.
В масштабах данной войны возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь. Для захвата всей Донецкой области пехотинцев, которых отправляют в лобовые атаки под страхом смерти, не хватит.
Подобная тактика действенна для локальных боев, но большую войну эдаким макаром выиграть нельзя"
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
15:16
The New York Times рассказала о последствиях взятия Соледара Установление контроля над расположенным в ДНР городом Соледар позволит российским войскам усилить давление на линии снабжения ВСУ, ведущие к Артёмовску (Бахмуту) и Северску. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 января в американской газете The New York Times
Политический эксперт Александр Скубченко удивился подобной позиции:
"Бахмут уже оперативно не важен, оказывается. Скоро:
Весь Донбасс оперативно не важен.
Левобережная Украина оперативно не важна.
Одесса и Николаев оперативно не важны.
Киев вообще оперативно не важен.
А за что вы воюете, за что умираете тогда?
Подпишите мир с Россией и уйдите отовсюду, что для вас "оперативно не важно".
Всё равно всё этим и закончится.
Сохраните жизни. Сохраните себе хотя бы Галицию".
Украинский политик Игорь Лапин считает сдачу Соледара первым шагом к разрыву оборонительной цепи:
"Соледар и Бахмут – звенья оборонной цепи. Провал любой из них может стать угрозой выхода оккупантов на оперативный простор и заходом в городскую агломерацию.
Мне не понятно только одно, сейчас много экспертов приходят к мысли, что 10-15 тысяч "вагнеровцев" из-под Бахмута перетянули в Соледар. У меня вопрос: а что, их не видели? Это же нормальный колхоз людей.
В этой ситуации у меня вопрос к разведке, нашим западным партнерам. Неужели рашисты это сделали очень быстро и незаметно? Некоторые говорят, что такое Соледар, он не сильно важен. Я хочу обратить внимание, что после Соледара, так же как и после Бахмута, открывается городская агломерация.
Если сегодня мы воюем зеленка-поля-поля-зеленка, то дальше один город перерастает из города в город – Краматорск, Славянск и так далее. И в этой ситуации будет сложнее, потому что сложнее артиллерии.
К сожалению, так сложилось, что мы воюем на вражеской территории, она конечно украинская, и украинцев там много, но многие из них стали переселенцами. А там осталось ждуны и те, кто пополняют вражеские войска за счет мобилизации. Они же не сдаются в плен. Они же рвутся к сети шахт Соледара.
Если эти шахты будут использоваться для захода нам в тылы и мы их не взорвем, если придется их покинуть, это будет такое же преступление, как не подрыв Антоновского моста, когда оккупировали Херсон".
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
14:48
"Мы всё равно оставим его сегодня или завтра". Все понимают, что Соледар придётся сдать - боец ВСУВооруженные силы Украины несут огромные потери в Соледаре, сообщил 11 января телеканалу CNN военнослужащий 46-й бригады ВСУ
В комментариях Лапину написали простые украинцы:
"Почему до сих пор нет подкрепления? Это Сырский запретил присылать туда помощь, он же был в Бахмуте? Снова пацанов сдают, просят помощи и оружия, а их нет!!!"
А также: "Пришлите помощь в Соледар! Солдаты звонят домой родным прощаться"
Российский политолог Сергей Марков написал о военном значении взятия Соледара:
"Военная логика. 1. Взятие Соледара - пролом в линии обороны.
2. Далее нужно брать всю эту линию обороны Бахмут - Соледар - Северск.
3. Далее выходить к новой линии обороны. Это Славянск - Краматорск - Константиновка.
4. Их освобождение будет означать освобождение почти всей территории ДНР.
5. Взятие Бахмута позволяет выйти в тыл той группе ВСУ, которая контролирует поселки рядом с Донецком и откуда ВСУ делает кошмар для жителей Донецка и Горловки, обстреливая их каждый день. Обстрелы жилых кварталов Донецка должны превратиться и жизнь Донецка должна восстанавливаться."
А блогер Юлия Витизева написала иносказательный пост:
"Один из любимейших фильмов моего детства - чехословацкая сказка про соль, которая дороже злата.
Фабула проста: младшая дочь короля заявила венценосному папеньке, что любит его, как соль, папенька сравнения не оценил и отправил умницу-красавицу в изгнание. В ответ на сию несправедливость соляной принц стал превращать всю соль, доставленную в королевство, в золото и спустя пару месяцев бессолевой диеты наделённый верховной властью тупой самодур понял смысл дочкиного комплимента.
В связи с чем барышня была прощена и записана в любимые дочери. Потому как без соли реально невкусно. Да и организм страдает.
Так вот. К чему я все это. А к тому, что соль - неотъемлемая часть нашего с вами рациона. Без которой любое, самое виртуозно приготовленное блюдо будет пресным и безвкусным. Начиная от семечек и заканчивая мясом.
Собственно, именно соль сейчас и является главной причиной западных стенаний по поводу потери Соледара. Ведь в этом мире есть масса вещей, от которых можно отказаться. Но как можно согласиться на пресный попкорн?"
 
Виктория ТитоваЭксклюзивСоледарУкраинаРоссияСВОэкспертыЧВК "Вагнер"Алексей АрестовичСергей Марков
 
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