https://ukraina.ru/20230111/1042538233.html

Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара

Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара - 11.01.2023 Украина.ру

Вот в чём соль. Эксперты о ситуации вокруг Соледара

Что происходит на этом направлении фронта и чем важна эта точка в военном смысле – размышляли украинские и российские эксперты, а также лидеры мнений двух стран

2023-01-11T15:57

2023-01-11T15:57

2023-01-11T17:35

виктория титова

эксклюзив

соледар

украина

россия

сво

эксперты

чвк "вагнер"

алексей арестович

сергей марков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0b/1042538973_0:168:2000:1293_1920x0_80_0_0_8203b91854ff99deed5af0c2cccf7411.jpg

По данным Минобороны РФ, город Соледар в ДНР, который обороняли ВСУ, заблокирован с севера и юга. Также появились видео, на которых бойцы группы "Вагнер" проникли в соляные шахты города. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал, что большого значение взятие Соледара не имеет: "Российская армия, не сумев взять Бахмут за четыре месяца непрерывных атак, переключилась на Соледар.Нащупав слабые места в нашей обороне, десантники, мобилизованные из оккупированной части Луганской области и ЧВК Вагнер, пошли на массированный штурм Соледара.Этой PR-акцией противник хочет продемонстрировать, что "способен брать города", поднять моральных дух российских силовиков, распиарить Вагнер и лично Пригожина.В масштабах данной войны возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь. Для захвата всей Донецкой области пехотинцев, которых отправляют в лобовые атаки под страхом смерти, не хватит.Подобная тактика действенна для локальных боев, но большую войну эдаким макаром выиграть нельзя"Политический эксперт Александр Скубченко удивился подобной позиции:"Бахмут уже оперативно не важен, оказывается. Скоро:Весь Донбасс оперативно не важен.Левобережная Украина оперативно не важна.Одесса и Николаев оперативно не важны.Киев вообще оперативно не важен.А за что вы воюете, за что умираете тогда?Подпишите мир с Россией и уйдите отовсюду, что для вас "оперативно не важно".Всё равно всё этим и закончится.Сохраните жизни. Сохраните себе хотя бы Галицию".Украинский политик Игорь Лапин считает сдачу Соледара первым шагом к разрыву оборонительной цепи: "Соледар и Бахмут – звенья оборонной цепи. Провал любой из них может стать угрозой выхода оккупантов на оперативный простор и заходом в городскую агломерацию.Мне не понятно только одно, сейчас много экспертов приходят к мысли, что 10-15 тысяч "вагнеровцев" из-под Бахмута перетянули в Соледар. У меня вопрос: а что, их не видели? Это же нормальный колхоз людей. В этой ситуации у меня вопрос к разведке, нашим западным партнерам. Неужели рашисты это сделали очень быстро и незаметно? Некоторые говорят, что такое Соледар, он не сильно важен. Я хочу обратить внимание, что после Соледара, так же как и после Бахмута, открывается городская агломерация. Если сегодня мы воюем зеленка-поля-поля-зеленка, то дальше один город перерастает из города в город – Краматорск, Славянск и так далее. И в этой ситуации будет сложнее, потому что сложнее артиллерии. К сожалению, так сложилось, что мы воюем на вражеской территории, она конечно украинская, и украинцев там много, но многие из них стали переселенцами. А там осталось ждуны и те, кто пополняют вражеские войска за счет мобилизации. Они же не сдаются в плен. Они же рвутся к сети шахт Соледара. Если эти шахты будут использоваться для захода нам в тылы и мы их не взорвем, если придется их покинуть, это будет такое же преступление, как не подрыв Антоновского моста, когда оккупировали Херсон".В комментариях Лапину написали простые украинцы: "Почему до сих пор нет подкрепления? Это Сырский запретил присылать туда помощь, он же был в Бахмуте? Снова пацанов сдают, просят помощи и оружия, а их нет!!!" А также: "Пришлите помощь в Соледар! Солдаты звонят домой родным прощаться"Российский политолог Сергей Марков написал о военном значении взятия Соледара:"Военная логика. 1. Взятие Соледара - пролом в линии обороны.2. Далее нужно брать всю эту линию обороны Бахмут - Соледар - Северск.3. Далее выходить к новой линии обороны. Это Славянск - Краматорск - Константиновка.4. Их освобождение будет означать освобождение почти всей территории ДНР.5. Взятие Бахмута позволяет выйти в тыл той группе ВСУ, которая контролирует поселки рядом с Донецком и откуда ВСУ делает кошмар для жителей Донецка и Горловки, обстреливая их каждый день. Обстрелы жилых кварталов Донецка должны превратиться и жизнь Донецка должна восстанавливаться."А блогер Юлия Витизева написала иносказательный пост: "Один из любимейших фильмов моего детства - чехословацкая сказка про соль, которая дороже злата. Фабула проста: младшая дочь короля заявила венценосному папеньке, что любит его, как соль, папенька сравнения не оценил и отправил умницу-красавицу в изгнание. В ответ на сию несправедливость соляной принц стал превращать всю соль, доставленную в королевство, в золото и спустя пару месяцев бессолевой диеты наделённый верховной властью тупой самодур понял смысл дочкиного комплимента. В связи с чем барышня была прощена и записана в любимые дочери. Потому как без соли реально невкусно. Да и организм страдает.Так вот. К чему я все это. А к тому, что соль - неотъемлемая часть нашего с вами рациона. Без которой любое, самое виртуозно приготовленное блюдо будет пресным и безвкусным. Начиная от семечек и заканчивая мясом.Собственно, именно соль сейчас и является главной причиной западных стенаний по поводу потери Соледара. Ведь в этом мире есть масса вещей, от которых можно отказаться. Но как можно согласиться на пресный попкорн?"

https://ukraina.ru/20230111/1042537799.html

https://ukraina.ru/20230111/1042535731.html

соледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

виктория титова, эксклюзив, соледар, украина, россия, сво, эксперты, чвк "вагнер", алексей арестович, сергей марков