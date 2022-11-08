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Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров

Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров - 08.11.2022 Украина.ру

Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров

Российско-украинские переговоры были прекращены по инициативе Киева. Об этом напомнил обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

2022-11-08T05:45

2022-11-08T05:45

2022-11-08T05:45

переговоры

новости

эксперт

корнилов

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"Не наша вина, что эти переговоры были прекращены. Это Украина от них отказалась. Но мы сразу предупредили, что в дальнейшем наши условия будут только ужесточаться. И мы ведем себя таким же образом. Если Украина и сейчас не будет готова к переговорам, то условия будут еще жестче. Пусть у [Владимира] Зеленского не будет иллюзий. Никаких "шагов назад" не будет. Чем больше Украина будет ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия", - заверил Корнилов.На днях Владимир Зеленский заявил, что компромиссы с Россией будут возможны, если она "сделает шаги назад" и отступит за границы 1991 года, то есть фактически откажется от регионов, вошедших в ее состав в сентябре 2022 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

переговоры, новости, эксперт, корнилов