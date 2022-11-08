Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров - 08.11.2022 Украина.ру
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Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров
Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров - 08.11.2022 Украина.ру
Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров
Российско-украинские переговоры были прекращены по инициативе Киева. Об этом напомнил обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
2022-11-08T05:45
2022-11-08T05:45
переговоры
новости
эксперт
корнилов
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"Не наша вина, что эти переговоры были прекращены. Это Украина от них отказалась. Но мы сразу предупредили, что в дальнейшем наши условия будут только ужесточаться. И мы ведем себя таким же образом. Если Украина и сейчас не будет готова к переговорам, то условия будут еще жестче. Пусть у [Владимира] Зеленского не будет иллюзий. Никаких "шагов назад" не будет. Чем больше Украина будет ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия", - заверил Корнилов.На днях Владимир Зеленский заявил, что компромиссы с Россией будут возможны, если она "сделает шаги назад" и отступит за границы 1991 года, то есть фактически откажется от регионов, вошедших в ее состав в сентябре 2022 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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переговоры, новости, эксперт, корнилов
переговоры, Новости, эксперт, Корнилов

Корнилов рассказал, как РФ ответит на затягивание Киевом переговоров

05:45 08.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Российско-украинские переговоры были прекращены по инициативе Киева. Об этом напомнил обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру
"Не наша вина, что эти переговоры были прекращены. Это Украина от них отказалась. Но мы сразу предупредили, что в дальнейшем наши условия будут только ужесточаться. И мы ведем себя таким же образом. Если Украина и сейчас не будет готова к переговорам, то условия будут еще жестче. Пусть у [Владимира] Зеленского не будет иллюзий. Никаких "шагов назад" не будет. Чем больше Украина будет ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия", - заверил Корнилов.
На днях Владимир Зеленский заявил, что компромиссы с Россией будут возможны, если она "сделает шаги назад" и отступит за границы 1991 года, то есть фактически откажется от регионов, вошедших в ее состав в сентябре 2022 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
переговорыНовостиэкспертКорнилов
 
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