https://ukraina.ru/20221103/1040436792.html

Владимир Корнилов: Между Россией и Западом на Украине идут затяжные позиционные бои

Владимир Корнилов: Между Россией и Западом на Украине идут затяжные позиционные бои - 03.11.2022 Украина.ру

Владимир Корнилов: Между Россией и Западом на Украине идут затяжные позиционные бои

Украина.ру, 03.11.2022

2022-11-03T12:26

2022-11-03T12:26

2022-11-03T12:26

интервью

владимир корнилов

россия

запад

украина

владимир зеленский

владимир путин

референдум

одесса

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0b/1037535846_71:32:841:465_1920x0_80_0_0_0e73de8f70f885f0da41ce89abcfc208.jpg

Если даже Боррель, который говорил, что "все должно решаться на поле боя", все равно сказал, что даже после этого все должно решаться за столом переговоров, то рано или поздно к каким-то переговорам мы придем. В этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров. Если от Украины что-нибудь останется, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией - это не вопрос компромисса или не компромисса. По его словам, Москва могла бы сделать шаг назад, но вместо этого, несмотря на заявления о готовности переговоров, "атакует Украину 54 ракетами за полдня".- Владимир Владимирович, киевский режим по-прежнему будет стоять на позиции войны до победного конца? Или в какой-то момент они могут начать переговоры, чтобы затянуть время?- Переговоры могут вестись еще и о том, чтобы сдаться. Если бы Зеленский действовал в интересах украинского народа и украинского государства, он давно бы перешел к переговорам. Но не для того, чтобы затянуть время. А для того, чтобы ускорить мирный процесс. Он мог бы заключить хоть какую-то сделку.Что касается его заявлений, то позиция украинской стороны давно была озвучена. Россия должна вывести все свои подзразделения как минимум до февральских границ, а то и вообще за границу 1991 года, а после этого Киев начинает переговоры о том, сколько сотен миллиардов Россия должна заплатить Украине в качестве репараций. Мы эти заявления слышали и от Зеленского, и от Ермака, и от Подоляка.Я не знаю, изменилось ли что-то в этой позиции и что имел в веду Зеленский под словами "шаг назад". Но если даже Боррель, который говорил, что "все должно решаться на поле боя", все равно сказал, что даже после этого все должно решаться за столом переговоров, то рано или поздно к каким-то переговорам мы прийдем.В этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров. Если от Украины что-нибудь останется.- Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, при этом будет исходить из национальных интересов. Означает ли это, что мы откажемся вести переговоры по Украине с Украиной и будем общаться только с Западом?- Мы рассматриваем Украину как сторону переговоров. И Путин, и Лавров, и Захарова говорили, что мы открыты для переговоров. И мы пошли на эти переговоры в начале марта, как только такое предложение последовало из Киева. Не наша вина, что эти переговоры были прекращены. Это Украина от них отказалась. Но мы сразу предупредили, что в дальнейшем наши условия будут только ужесточаться. И мы ведем себя таким же образом.Если Украина и сейчас не будет готова к переговорам, то условия будут еще жестче. Пусть у Зеленского не будет иллюзий. Никаких "шагов назад" не будет. Чем больше Украина будет ввергать свой народ в эту авантюру, тем жестче будут наши условия.Но тут мы не должны испытывать никаких иллюзий. Ясное дело, что [западные страны] от Украины будут требовать большего кровопролития. Сказал же бывший премьер Великобритании, что Украина будет воевать до последней капли крови. Видимо, с точки зрения Запада, Украина пролила еще недостаточно крови.- Возможен ли в принципе вариант хотя бы нейтральной Украины? Или нам придется в целях безопасности включать все ее регионы в состав РФ?- На этот вопрос вам не ответит даже мой полный тезка Владимир Владимирович Путин. Он не раз говорил, что мы готовы вести переговоры, но наша позиция будет ужесточаться по мере того, как киевский режим будет продолжать бессмысленное сопротивление.Чем больше у нас будет экономических, финансовых и людских потерь, тем больше мы будем требовать. Если мы куда-то продвинемся, сдавать эти позиции намеренно мы не будем. Тут у Зеленского не должно быть никаких иллюзий.На чем мы можем остановиться? Вопрос оценочный. На том рубеже, которого мы достигнем, если Украина не будет договороспособной. А это уже будет зависеть не от российской стороны.- Я согласен с вами. Просто референдумы в Херсонской и Запорожской областях пришлось проводить в том числе потому, что иначе местные жители не могли обеспечить свою безопасность без России...- Да. Если мы продвинемся дальше, жители новых областей нам поверят и тоже захотят провести референдумы, мы должны будем прислушаться к мнению народа. Почему мы должны принимать во внимание позицию одних жителей Украины, но не принимать во внимание позицию других?Но все будет зависеть от мнения людей. Мы не можем забегать вперед и сказать, что Одессу мы обязательно включим в состав России. Я сделаю смелое предположение. А вдруг там не захотят входить в состав России и не проведут там референдум? Вдруг они захотят стать отдельной Одесской Народной Республикой? Тем более, что в свое время уже была Одесская республика.Поэтому мы будем прислушиваться к мнению людей на освобожденных территориях.- Применительно к Украине, кто сейчас побеждает в противостоянии между Россией и Западом?- Идут позиционные бои (смеется). Запад неоднократно заявлял, что Россия уже проиграла, что бы ни происходило дальше. Чем больше они будут об этом говорить, тем амбициознее будут у нас задачи. Нам придется доказывать, что мы не только не проиграли, но обязательно победим. Никуда от этого не деться. Процитирую классика современной российской политики: "Мы народ победитель". Соответственно, мы не можем позволить себе проиграть.- Возможен ли еще сценарий территориального раздела Украины между Россией и Польшей?- Я очень надеюсь, что мы этого не допустим. Не в интересах обороны и безопасности России приближения границы Польши к нашим рубежам. Мы же понимаем, что если Польша будет заходить на Западную Украину, то это будет означать, что режим Зеленского не контролирует восточную. А то, что в Польше мечтают о возращении "Восточных Кресов" - секрет Полишенеля.

https://ukraina.ru/20221102/1040421033.html

https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

https://ukraina.ru/20221102/1040355891.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир корнилов, россия, запад, украина, владимир зеленский, владимир путин, референдум, одесса, польша, западная украина, спецоперация