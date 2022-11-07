В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром - 07.11.2022 Украина.ру
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В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром
В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром - 07.11.2022 Украина.ру
В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром
В Минобороны РФ 7 ноября опровергли появившуюся ранее информацию о тяжелом положении военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Угледарском направлении в Донбассе
2022-11-07T15:26
2022-11-07T15:26
новости
морпехи
тихоокеанский флот вмф россии
донбасс
приморье
минобороны
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Накануне военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков у себя в Telegram-канале опубликовал сообщение, согласно которому морпехи 155-й бригады написали письмо главе Приморья Олегу Кожемяко, в котором просят его донести до высшего руководства информацию о больших потерях в живой силе и технике при боях за Павловку. На следующий день Кожемяко сообщил, что отправил эти сведения в военную прокуратуру и допустил, что данная информация может быть вбросом украинских спецслужб. Позднее он заявил, что связался с командирами морских пехотинцев, они признали, что потери в личном составе действительно есть, но их число сильно преувеличено. Согласно данным, озвученным в Министерстве обороны, реальные потери морпехов Тихоокеанского флота на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. Такого соотношения удалось добиться, говорится в сообщении, благодаря грамотным действиям командиров подразделений. В Минобороны отметили, что морпехи 155-й бригады ведут "эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников"."Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину оборонительных позиций ВСУ", - сказано в сообщении. Отмечается, что морские пехотинцы продолжают активное наступление до полного выполнения боевой задачи.
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новости, морпехи, тихоокеанский флот вмф россии, донбасс, приморье, минобороны
Новости, морпехи, Тихоокеанский флот ВМФ России, Донбасс, Приморье, Минобороны

В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром

15:26 07.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В Минобороны РФ 7 ноября опровергли появившуюся ранее информацию о тяжелом положении военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Угледарском направлении в Донбассе
Накануне военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков у себя в Telegram-канале опубликовал сообщение, согласно которому морпехи 155-й бригады написали письмо главе Приморья Олегу Кожемяко, в котором просят его донести до высшего руководства информацию о больших потерях в живой силе и технике при боях за Павловку.
На следующий день Кожемяко сообщил, что отправил эти сведения в военную прокуратуру и допустил, что данная информация может быть вбросом украинских спецслужб. Позднее он заявил, что связался с командирами морских пехотинцев, они признали, что потери в личном составе действительно есть, но их число сильно преувеличено.
Согласно данным, озвученным в Министерстве обороны, реальные потери морпехов Тихоокеанского флота на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. Такого соотношения удалось добиться, говорится в сообщении, благодаря грамотным действиям командиров подразделений.
В Минобороны отметили, что морпехи 155-й бригады ведут "эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников".
"Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину оборонительных позиций ВСУ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что морские пехотинцы продолжают активное наступление до полного выполнения боевой задачи.
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