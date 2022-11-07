https://ukraina.ru/20221107/1040569347.html

В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром

В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром - 07.11.2022 Украина.ру

В Минобороны сделали заявление после сообщения о тяжелых потерях морпехов под Угледаром

В Минобороны РФ 7 ноября опровергли появившуюся ранее информацию о тяжелом положении военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Угледарском направлении в Донбассе

2022-11-07T15:26

2022-11-07T15:26

2022-11-07T15:26

новости

морпехи

тихоокеанский флот вмф россии

донбасс

приморье

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b1780c237d0425cdef0ddafdc2675e63.jpg.webp

Накануне военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков у себя в Telegram-канале опубликовал сообщение, согласно которому морпехи 155-й бригады написали письмо главе Приморья Олегу Кожемяко, в котором просят его донести до высшего руководства информацию о больших потерях в живой силе и технике при боях за Павловку. На следующий день Кожемяко сообщил, что отправил эти сведения в военную прокуратуру и допустил, что данная информация может быть вбросом украинских спецслужб. Позднее он заявил, что связался с командирами морских пехотинцев, они признали, что потери в личном составе действительно есть, но их число сильно преувеличено. Согласно данным, озвученным в Министерстве обороны, реальные потери морпехов Тихоокеанского флота на Угледарском направлении не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. Такого соотношения удалось добиться, говорится в сообщении, благодаря грамотным действиям командиров подразделений. В Минобороны отметили, что морпехи 155-й бригады ведут "эффективные наступательные действия на угледарском направлении против ВСУ и иностранных наёмников"."Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до 5 километров в глубину оборонительных позиций ВСУ", - сказано в сообщении. Отмечается, что морские пехотинцы продолжают активное наступление до полного выполнения боевой задачи.

https://ukraina.ru/20221107/1040566848.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, морпехи, тихоокеанский флот вмф россии, донбасс, приморье, минобороны