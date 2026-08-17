https://ukraina.ru/20260817/smi-raskryli-kto-prinimaet-resheniya-na-bankovoy-arakhamiya-idt-po-stopam-ermaka-itogi-17-avgusta-1082564984.html

СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа

СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа - 17.08.2026 Украина.ру

СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа

НАБУ готовит первое подозрение Арахамии и второе — Ермаку, а Зеленский с Покладом готовят удар по антикоррупционным органам. Пока Банковая погрязла в войне компроматов и подковерных интригах, российские войска освободили Андреевскую Общину и Новосолошино. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-08-17T18:00

2026-08-17T18:00

2026-08-17T18:00

эксклюзив

донецкая народная республика

украина

россия

владимир зеленский

давид арахамия

андрей ермак

вооруженные силы украины

набу

сап

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Арахамия под прицелом НАБУ: первое подозрение и экспертизы по делу о "зарплатах в конвертах"Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит первое подозрение главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Одновременно уже второе подозрение готовят бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.Сейчас проводятся экспертизы предметов, изъятых при обыске у помощника Арахамии Тараса Мельничука. Речь о биологических следах. Издание полагает, что дело касается теневых зарплат депутатов в конвертах. О возбуждении производства против Арахамии СМИ писали еще в марте, но тогда до подозрения не дошло.Что касается Ермака, то активно расследуется дело о незаконном обогащении. Изучаются предметы из квартиры Тимура Миндича — снова биологические следы, включая ДНК.Но Зеленский не сдается. Офис президента готовит контрудар. Главной целью станет глава САП Александр Клименко. Против него Поклад использует показания осужденного за госизмену экс-нардепа Федора Христенко, которого по личному поручению президента забирали из ОАЭ. "Зеркало недели" прямо пишет: Зеленский специально назначил Поклада руководить СБУ, чтобы нанести удар по антикоррупционным органам, активистам, журналистам и оппозиции. Для этого же убирали Малюка, а Хмару перевели в Минобороны.Слежка за детективами НАБУ — "только цветочки". В СБУ уже зачищают кадры Малюка*. В деле задержанного НАБУ Андрея Осипова всплыла фамилия самого бывшего главы спецслужбы — речь о вымогательстве 200 тысяч долларов. Пока без доказательств, но направление понятно.Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил:Банковая под каблуком: у Елены Зеленской нашли "золотое право вето"Украинские СМИ выяснили: жена Зеленского имеет "золотое право вето" — возможность блокировать кадровые решения и политические инициативы. Именно поддержкой Зеленской объясняют долгое нахождение в кресле министра образования Оксена Лисового, а также стремительный взлет Николая Калашника — от главы Дарницкой РГА до министра восстановления. История повторяется: раньше Украиной правила жена Ющенко, теперь — жена Зеленского. При этом в мае в российских силовых структурах сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении самой Зеленской. Источник утверждал, что Зеленский уже знает об этом, усилил охрану семьи и начал переговоры с западными партнерами. Такой вот "семейный подряд" у власти. ВС РФ освободили Андреевскую Общину и Новосолошино Российская армия продолжает наступление. Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Андреевская Община в ДНР. Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника и освободила Новосолошино в Запорожской области.Группировка "Север" улучшила тактическое положение в Сумской и Харьковской областях — противник потерял до 260 военнослужащих, два РЭБ и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР — потери ВСУ более 210 человек, БМП, 18 автомобилей, РСЗО "Град". Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю — минус 205 военнослужащих, бронетранспортер VAB, 29 автомобилей. Группировка "Центр" нанесла поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области — потери свыше 390 человек, РСЗО "Град", САУ Krab. Группировка "Восток" — более 345 военнослужащих, танк, две БМП. Группировка "Днепр" — до 40 человек, гаубица М777, 19 автомобилей.О других событиях на фронте – в материале ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ

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эксклюзив, донецкая народная республика, украина, россия, владимир зеленский, давид арахамия, андрей ермак, вооруженные силы украины, набу, сап