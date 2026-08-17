https://ukraina.ru/20260817/voennyy-ekspert-ukraina-ispolzuet-starlink-dlya-udarov-po-rf--eto-standartnoe-reshenie-1082566592.html

Военный эксперт: Украина использует "Старлинк" для ударов по РФ — это "стандартное решение"

Военный эксперт: Украина использует "Старлинк" для ударов по РФ — это "стандартное решение" - 17.08.2026 Украина.ру

Военный эксперт: Украина использует "Старлинк" для ударов по РФ — это "стандартное решение"

Киев уже использует "Старлинк" для ударов по РФ, но слова Маска ничего не решают. Россия делает ставку на собственную космическую группировку и не зависит от западных технологий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-08-17T17:59

2026-08-17T17:59

2026-08-17T18:08

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Отвечая на вопрос о том, действительно ли ВСУ используют "Старлинк" для атак вглубь России и помогает ли им в этом Илон Маск, Насонов подтвердил, что это уже происходит, но подчеркнул, что это не имеет решающего значения."Так и есть. Это стандартное программное решение. Это можно делать и на наших сим-боксах", — отметил военный эксперт.По его информации, российские военные тоже используют эти возможности. "Я не открою военную тайну, если скажу, что наши военнослужащие на передовой используют те же самые возможности: подключаются к "Старлинку" и имеют устойчивую связь", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что разрешение основателя SpaceX тут не имеет значения. "Выходит, разрешит там что-то Маск или не разрешит, это никак дополнительно не повлияет на загрузку нашей ПВО? Совершенно верно. Пусть киевский режим договаривается с кем хочет. Самое главное, что мы развиваем свою собственную спутниковую систему", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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