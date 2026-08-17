https://ukraina.ru/20260817/latviyskiy-bloger-zhelal-khoroshikh-otnosheniy-s-rossiey-i-byl-repressirovan-1082567417.html
Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован
Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован - 17.08.2026 Украина.ру
Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован
Обвинительным приговором завершился процесс по уголовному делу в отношении латвийского блогера, выступавшего за хорошие отношения с Россией. Об этом 17 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на Земгальский районный суд.
2026-08-17T18:10
2026-08-17T18:10
2026-08-17T18:10
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Известный прибалтийский блогер Эдгарс Блейдерс, выступавший за хорошие отношения с Россией и поздравлявший подписчиков с Днем Победы, осужден на четыре года тюрьмы. Об этом сообщил Земгальский районный суд."По решению Земгальского районного суда житель Риги Эдгарс Блейдерс, родившийся в 1989 году и известный в TikTok под ником "Черный ястреб", был признан виновным в оправдании военных преступлений, а также в разжигании национальной и этнической ненависти", — сообщил латвийский новостной портал lasi.lv со ссылкой на Земгальский районный суд.Заседание суда состоялось 13 августа. Блейдерс содержался за решёткой. Он был признан виновным в двух уголовных преступлениях.На своем канале в TikTok Блейдерс под ником "Черный ястреб" заявлял, что в Латвии нет демократии и свободы. Он также высказывал мнение о необходимости сотрудничества Латвии с Россией и Белоруссией, при этом Украина и западные страны изображались как зло.В публикации отмечено, что Блейдерс срывал наклейки с украинской символикой в общественном транспорте. Он также 9 мая поздравлял подписчиков с Днем Победы и выражал слова благодарности своим деду и прадеду, воевавшим против фашизма. Блейдерс возмущался сносом 25 августа 2022 года памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Он опубликовал видеоматериал с заявлением о признании Латвии неонацистской страной. Также он осуждал национализм и русофобию в этой постсоветской прибалтийской республике.В 2023 году Служба государственной безопасности Латвии задерживала Эдгарса Блейдерса и обращалась в Рижский городской суд с ходатайством взять подозреваемого под стражу. Тогда блогер вышел под залог в размере 3500 евро.Также сообщалось об аналогичном приговоре в 2024 году латвийского суда в отношении Елены Крейле - она выступала за улучшение отношений Латвии с Россией, размещая в окне своего дома инсталляции с флагами России и Латвии. Следователи, прокуроры и судьи трактовали это как оправдание и прославление военных преступлений, геноцида, а также преступлений против мира и человечности. В том же году ей вынесли приговор по аналогичному делу. Крейле отправили отбывать срок в рижскую Ильгуциемскую тюрьму.Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему прибалтийских диссидентов в публикации Между законностью и гуманностью. Иноагенты составили список "обменного фонда" Запада для РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, латвия, рига, tiktok, блогер, русофобия, репрессии, прибалтика, бывший ссср, права человека, ес
Новости, Россия, Латвия, Рига, TikTok, блогер, Русофобия, репрессии, Прибалтика, бывший СССР, права человека, ЕС
Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован
Обвинительным приговором завершился процесс по уголовному делу в отношении латвийского блогера, выступавшего за хорошие отношения с Россией. Об этом 17 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на Земгальский районный суд.
Известный прибалтийский блогер Эдгарс Блейдерс, выступавший за хорошие отношения с Россией и поздравлявший подписчиков с Днем Победы, осужден на четыре года тюрьмы. Об этом сообщил Земгальский районный суд.
"По решению Земгальского районного суда житель Риги Эдгарс Блейдерс, родившийся в 1989 году и известный в TikTok под ником "Черный ястреб", был признан виновным в оправдании военных преступлений, а также в разжигании национальной и этнической ненависти", — сообщил латвийский новостной портал lasi.lv со ссылкой на Земгальский районный суд.
Заседание суда состоялось 13 августа. Блейдерс содержался за решёткой. Он был признан виновным в двух уголовных преступлениях.
На своем канале в TikTok Блейдерс под ником "Черный ястреб" заявлял, что в Латвии нет демократии и свободы. Он также высказывал мнение о необходимости сотрудничества Латвии с Россией и Белоруссией, при этом Украина и западные страны изображались как зло.
В публикации отмечено, что Блейдерс срывал наклейки с украинской символикой в общественном транспорте. Он также 9 мая поздравлял подписчиков с Днем Победы и выражал слова благодарности своим деду и прадеду, воевавшим против фашизма.
Блейдерс возмущался сносом 25 августа 2022 года памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Он опубликовал видеоматериал с заявлением о признании Латвии неонацистской страной. Также он осуждал национализм и русофобию в этой постсоветской прибалтийской республике.
В 2023 году Служба государственной безопасности Латвии задерживала Эдгарса Блейдерса и обращалась в Рижский городской суд с ходатайством взять подозреваемого под стражу. Тогда блогер вышел под залог в размере 3500 евро.
Также сообщалось об аналогичном приговоре в 2024 году латвийского суда в отношении Елены Крейле - она выступала за улучшение отношений Латвии с Россией, размещая в окне своего дома инсталляции с флагами России и Латвии. Следователи, прокуроры и судьи трактовали это как оправдание и прославление военных преступлений, геноцида, а также преступлений против мира и человечности. В том же году ей вынесли приговор по аналогичному делу. Крейле отправили отбывать срок в рижскую Ильгуциемскую тюрьму.
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