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Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину

Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину - 07.11.2022 Украина.ру

Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину

Сейчас даже слухи и смутные данные о том, что Россия готовится взять под контроль Западню Украину ударом с белорусской территории уже влияет на оперативную обстановку. Потому что противник вынужден пытаться прикрывать это направление. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-11-07T14:51

2022-11-07T14:51

2022-11-07T14:51

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Эксперт пояснил, что у Украины еще недавно было окно возможностей до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас уже у нас есть окно возможностей за время, когда в ВСУ начнут поступать переподготовленные в Евросоюзе и Великобритании войска противника.Наиболее эффективный вариант – не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах супостатов, а довести противника до ситуации, когда он в принципе не сможет вводить в бой новые юниты, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, западная украина, всу, мобилизация