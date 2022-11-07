Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину - 07.11.2022 Украина.ру
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Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину
Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину - 07.11.2022 Украина.ру
Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину
Сейчас даже слухи и смутные данные о том, что Россия готовится взять под контроль Западню Украину ударом с белорусской территории уже влияет на оперативную обстановку. Потому что противник вынужден пытаться прикрывать это направление. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-11-07T14:51
2022-11-07T14:51
новости
россия
белоруссия
западная украина
всу
мобилизация
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Эксперт пояснил, что у Украины еще недавно было окно возможностей до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас уже у нас есть окно возможностей за время, когда в ВСУ начнут поступать переподготовленные в Евросоюзе и Великобритании войска противника.Наиболее эффективный вариант – не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах супостатов, а довести противника до ситуации, когда он в принципе не сможет вводить в бой новые юниты, заключил собеседник издания.
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452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, белоруссия, западная украина, всу, мобилизация
Новости, Россия, Белоруссия, Западная Украина, ВСУ, мобилизация

Открылись окна возможностей. Военный эксперт о том, зайдет ли Россия через Белоруссию на Западную Украину

14:51 07.11.2022
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Сейчас даже слухи и смутные данные о том, что Россия готовится взять под контроль Западню Украину ударом с белорусской территории уже влияет на оперативную обстановку. Потому что противник вынужден пытаться прикрывать это направление. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что у Украины еще недавно было окно возможностей до момента, как российские мобилизованные начали поступать в армию, а сейчас уже у нас есть окно возможностей за время, когда в ВСУ начнут поступать переподготовленные в Евросоюзе и Великобритании войска противника.
"Эту возможность нужно использовать по-максимуму. Если удастся занять какой-нибудь областной центр, это хорошо. Но нужно понимать, что у противника ресурсов и резервов еще много", - констатировал Норин.
Наиболее эффективный вариант – не убивать по одиночке спрятавшихся в окопах супостатов, а довести противника до ситуации, когда он в принципе не сможет вводить в бой новые юниты, заключил собеседник издания.
 
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