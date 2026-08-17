https://ukraina.ru/20260817/zaderzhan-podzhigatel-transformatora-na-zheleznodorozhnoy-stantsii-v-peterburge-1082568410.html

Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге

Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге - 17.08.2026 Украина.ру

Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге

По обвинению в совершении теракта на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан подросток. Об этом 17 августа сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

2026-08-17T18:32

2026-08-17T18:32

2026-08-17T18:32

новости

санкт-петербург

россия

ск рф

telegram

диверсия

терроризм

криминал

подростки

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785da36ae52a39d3a7bd782663a398e2.jpg

Уголовное дело по статье "теракт" расследуется в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. Следователи установили, что вечером 14 августа подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, с которыми совершил поджог трансформаторной подстанции в Калининском районе Санкт-Петербурга.Также следователи выяснили, что подросток совершал свои деяния по указанию куратора через мессенджер Telegram."Судом по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сообщила пресс-служба ведомства.Ранее стало известно, что также по заданию куратора действовал другой гражданин России - ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

санкт-петербург

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкт-петербург, россия, ск рф, telegram, диверсия, терроризм, криминал, подростки, дети, расследование