Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге - 17.08.2026 Украина.ру
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Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге
Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге - 17.08.2026 Украина.ру
Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге
По обвинению в совершении теракта на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан подросток. Об этом 17 августа сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
2026-08-17T18:32
2026-08-17T18:32
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Уголовное дело по статье "теракт" расследуется в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. Следователи установили, что вечером 14 августа подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, с которыми совершил поджог трансформаторной подстанции в Калининском районе Санкт-Петербурга.Также следователи выяснили, что подросток совершал свои деяния по указанию куратора через мессенджер Telegram."Судом по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сообщила пресс-служба ведомства.Ранее стало известно, что также по заданию куратора действовал другой гражданин России - ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткойБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, санкт-петербург, россия, ск рф, telegram, диверсия, терроризм, криминал, подростки, дети, расследование
Новости, Санкт-Петербург, Россия, СК РФ, Telegram, диверсия, терроризм, криминал, подростки, дети, Расследование

Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге

18:32 17.08.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : CC0, Freepik
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По обвинению в совершении теракта на железнодорожной станции Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан подросток. Об этом 17 августа сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Уголовное дело по статье "теракт" расследуется в отношении 15-летнего жителя Санкт-Петербурга.
Следователи установили, что вечером 14 августа подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку, с которыми совершил поджог трансформаторной подстанции в Калининском районе Санкт-Петербурга.
Также следователи выяснили, что подросток совершал свои деяния по указанию куратора через мессенджер Telegram.
"Судом по ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что также по заданию куратора действовал другой гражданин России - ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа
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