https://ukraina.ru/20260817/polgoda-kotorye-izmenili-mir-iran-obyavil-o-pobede-nad-amerikoy-1082567610.html

Полгода, которые изменили мир. Иран объявил о победе над Америкой

Полгода, которые изменили мир. Иран объявил о победе над Америкой - 17.08.2026 Украина.ру

Полгода, которые изменили мир. Иран объявил о победе над Америкой

Спустя шесть месяцев после начала американской агрессии против Ирана ситуация складывается для Вашингтона до такой степени неудачно, что официальный Тегеран... Украина.ру, 17.08.2026

2026-08-17T18:27

2026-08-17T18:27

2026-08-17T18:27

эксклюзив

иран

сша

тегеран

стив уиткофф

джаред кушнер

пентагон

the wall street journal

reuters

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Спустя шесть месяцев после начала американской агрессии против Ирана ситуация складывается для Вашингтона до такой степени неудачно, что официальный Тегеран публично объявил о промежуточной победе в нынешнем раунде бесконечной ближневосточной войны.17 августа спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил что Исламская Республика берёт вверх в вооружённом противостоянии с Соединёнными Штатами Америки, поскольку американцы не реализовали ни одной из поставленных перед нападением задач. Даже наоборот, существенно ослабили свои позиции в этом стратегически важном регионе планеты."Наш народ мужественно, стойко и искренне стоял на защите страны. И я, знакомый с мельчайшими деталями этого процесса, со всей ответственностью заявляю: в этой войне – как в военном, так и в политическом измерении – мы одержали настоящую, истинную победу. Под победой я имею в виду то, что США и Израиль напали на нас с вполне конкретными, чёткими, официально объявленными, зафиксированными на бумаге и неоднократно озвученными целями – но ни одной из этих целей ни на каком уровне они так и не смогли достичь", – высказался об этом иранский политик, который имеет самое большое влияние в нынешнем руководстве Ирана.Эти слова наглядно показывают, насколько изменилась за последние полгода глобальная политическая реальность.Во время американской атаки на Иран эксперты единодушно утверждали, что война Дональда Трампа будет проходить в формате блицкрига, а Белый дом самонадеянно рассчитывал одержать победу в течение нескольких дней. Иранское военно-политическое руководство понесло большие потери, но сумело выдержать удар, сделав ставку на ассиметричный ответ противнику. Иранская армия атаковала американские военные базы в Персидском заливе, а затем взяла под огневой контроль Ормузский пролив, постепенно перехватывая стратегическую инициативу у Вашингтона.Это позволяет иранцам диктовать свои правила, отказываясь идти на любые политические и экономические уступки американцам. Тегеран чувствует себя настолько уверенно, что сам диктует свои условия. Несмотря на продолжительные кулуарные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, иранские власти категорически отказалась прекращать свою мирную ядерную программу, не давая Трампу изобразить видимость победы в этой явно неудачной войне.Более того, иранцы полны решимости оставить за собой контроль над Ормузом – хотя ещё полгода назад подобные амбиции показались бы совершенно невероятными. При этом КСИР ужесточает блокаду этого морского транспортного пути. По данным сервиса Kpler, судоходство через пролив практически остановлено. В субботу через него прошли всего пять судов, перевозящих сырьё, а воскресенье попытки миновать Ормуз полностью прекратились – после предостережения со стороны иранских военных.Неуступчивость Ирана дает вполне конкретные результаты. По данным западной прессы, Объединённые Арабские Эмираты негласно разморозили часть подсанкционных иранских активов, чтобы нормализовать отношения с новыми иранскими лидерами. А согласно информации The Wall Street Journal Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн вообще поставили под вопрос необходимость размещения американских военных баз на своей территории, намекая на возможность изгнания американских военных.В результате западные аналитики говорят ровно то, что констатирует Галибаф: если Исламская Республика застолбит за собой фактический контроль над проливом, сохранив сложившийся сейчас режим статус-кво, это станет для США первым реальным поражением со времён панического бегства из Афганистана в августе 2021 года.Попытки удушить Иран морской блокадой пока не принесли американцам никакого успеха. Как сообщил высокопоставленный иранский чиновник, который дал комментарий агентству Reuters, иранские войска готовятся разорвать блокаду силой. Ещё недавно это показалось бы обыкновенной бравадой, но сейчас к словам иранцев относятся со всей серьёзностью. Позиции Пентагона на Ближнем Востоке оказались серьёзно ослаблены. Большинство военных баз в Персидском заливе выведены из строя, запасы ракет заметно истощены, а на дрейфовавшем в океане атомном авианосце "Авраам Линкольн" вспыхнул беспрецедентный бунт.Американские моряки потребовали срочно вывести их из региона, заявляя, что они целый год находятся без ротации в замкнутых помещениях корабля, страдая от плохого питания и депрессии – и даже совершая попытки самоубийства. Демократическая партия США потребовала срочно направить на проблемный авианосец специальную делегацию конгрессменов. Министр войны Пит Хегсет распорядился заменить "Авраам Линкольн" на авианосец "Джордж Вашингтон", но вся эта история говорит о том, что американская армия определенно находится сегодня не в лучшей форме.Тем не менее, США проводят подготовку к новой фазе конфликта, который находится в режиме тактической паузы. По мнению американских экспертов, Трамп не пойдёт на новую эскалацию накануне предстоящих промежуточных выборов, поскольку новые неудачи в крайне непопулярной войне могут усугубить неизбежное поражение Республиканской партии. Однако ближе к концу года Пентагон способен накопить силы для очередного удара по Исламской Республике. Причём некоторые комментаторы опасаются, что отчаявшийся Трамп может использовать в этой ситуации самые крайние средства – с фатальными последствиями для всего человечества.Бывшая республиканская конгрессвумен Маргарет Тейлор Грин, которая порвала с Трампом и его партией, сообщила, что в Белом доме всерьез обсуждают планы применения ядерного оружия против Ирана. А американист Дмитрий Дробницкий считает, что это заявление отражает реальные дискуссии, которые проходят сейчас в команде Дональда Трампа."По сути, никакого выхода из иранского тупика нет. Никакой сделки не будет. Трамп не может пойти на условия, которые были бы приемлемыми для Ирана, а Иран не хочет и может сдаться. В такой ситуации США могут или уйти, не только оставив Ормузский пролив в руках Ирана и ряда других стран, но и вовсе смотав удочки с военных баз в Персидском заливе – или уничтожить Иран. Как осуществить последнее? Варианта только два: или долгая и во всех смыслах дорогостоящая наземная операция – а это месяцы, подготовки, сотни миллиардов долларов и тысячи цинковых гробов в первый же месяц – или применение ядерного оружия. Сначала "точечное", а потом и полномасштабное. Такая же убийственно-идиотическая логика", – с тревогой констатирует российский эксперт.Президент США только что подтвердил, что он не оставляет планов расширить ближневосточный конфликт. Дональд Трамп пообещал нанести удар по Оману, если Маскат продолжит дипломатическое сближение с Тегераном, согласившись осуществлять контроль над Ормузским проливом на иранских условиях."Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям", – заявил американский президент в интервью телеканалу Fox News. А это заявление подтверждает, что война в Персидском заливе далека от своего завершения, и в любой момент может скатиться к катастрофической эскалации.Читайте подробности в материале: "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием"

https://ukraina.ru/20260812/oktyabrskiy-syurpriz-po-amerikanski-vasilev-o-tom-kak-ssha-gotovyat-eskalatsiyu-v-irane-1082426884.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, иран, сша, тегеран , стив уиткофф, джаред кушнер, пентагон, the wall street journal, reuters