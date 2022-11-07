В Киеве и семи областях Украины пропадет свет - 07.11.2022 Украина.ру
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В Киеве и семи областях Украины пропадет свет
В Киеве и семи областях Украины пропадет свет - 07.11.2022 Украина.ру
В Киеве и семи областях Украины пропадет свет
В Киеве и семи областях Украины пропадет свет в связи с плановыми отключениями электричества. Об этом 7 ноября сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
2022-11-07T09:32
2022-11-07T09:32
электричество
новости
киев
владимир зеленский
украина
электроэнергия
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"С 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", — говорится в посте.Кроме того, уточняется, что экстренные аварийные отключения электроэнергии будут действовать в отдельных регионах, которые могут ввести облэнерго, если "дефицит будет больше, чем заложено в графике".Компания отметила, что украинская энергосеть до сих пор не может начать полноценную работу.Ранее киевская мэрия предупредила население о возможных экстренных отключениях электричества утром 7 ноября. Также президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. По его словам, без электричества остаются свыше 4,5 миллиона человек. Он подчеркнул, что украинские власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.
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электричество, новости, киев, владимир зеленский, украина, электроэнергия
электричество, Новости, Киев, Владимир Зеленский, Украина, электроэнергия

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет

09:32 07.11.2022
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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В Киеве и семи областях Украины пропадет свет в связи с плановыми отключениями электричества. Об этом 7 ноября сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале
"С 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", — говорится в посте.
Кроме того, уточняется, что экстренные аварийные отключения электроэнергии будут действовать в отдельных регионах, которые могут ввести облэнерго, если "дефицит будет больше, чем заложено в графике".
Компания отметила, что украинская энергосеть до сих пор не может начать полноценную работу.
Ранее киевская мэрия предупредила население о возможных экстренных отключениях электричества утром 7 ноября.
Также президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. По его словам, без электричества остаются свыше 4,5 миллиона человек. Он подчеркнул, что украинские власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 12:52
"Киев во тьме": в украинской столице начались экстренные отключения электроэнергииВ Киеве происходят экстренные отключения света, составленные ранее графики отключений не действуют, сообщили в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК "Киевские региональные электросети"
 
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