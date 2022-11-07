https://ukraina.ru/20221107/1040547298.html

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет - 07.11.2022 Украина.ру

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет

В Киеве и семи областях Украины пропадет свет в связи с плановыми отключениями электричества. Об этом 7 ноября сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале

2022-11-07T09:32

2022-11-07T09:32

2022-11-07T09:32

электричество

новости

киев

владимир зеленский

украина

электроэнергия

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"С 6:00 и до конца суток будут активными графики плановых отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях", — говорится в посте.Кроме того, уточняется, что экстренные аварийные отключения электроэнергии будут действовать в отдельных регионах, которые могут ввести облэнерго, если "дефицит будет больше, чем заложено в графике".Компания отметила, что украинская энергосеть до сих пор не может начать полноценную работу.Ранее киевская мэрия предупредила население о возможных экстренных отключениях электричества утром 7 ноября. Также президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области как тяжелую. По его словам, без электричества остаются свыше 4,5 миллиона человек. Он подчеркнул, что украинские власти готовятся к любым сценариям развития ситуации в энергетике.

https://ukraina.ru/20221104/1040503725.html

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электричество, новости, киев, владимир зеленский, украина, электроэнергия