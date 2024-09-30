Как и почему поэтесса из Луганска стала целью для бандеровцев Украины: история Елены Заславской
Поэтесса из Луганска Елена Заславская в интервью Украина.ру рассказала о своей поэме "Новороссия гроз, Новороссия грёз", о том, как раскололось поэтическое сообщество Донбасса после событий на майдане в 2014 году, о сражениях за Новороссию и о том, как в разгар гражданской войны на Украине она отправилась во враждебный Киев, чтобы подискутировать с националистами.
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#Заславская #поэтесса #Россия #РФ #Новороссия #Европа #ЕС #икона #ЛНР #Киев #Голландия #Нидерланды #Луганск #стан #поэзия #литература #АТО #переворот #Украина #русскийЯзык #Британия #Еврокомиссия #Берлин #ФРГ #Германия #Славянск #Луганск #Стрелков #Мозговой #Призрак #КрасныйЛиман #ранения #стихи #Ревякина #лирика #Лисичанск #Жадан #ДНР #нацисты #националисты #Путин #либералы #Киев #Прилепин #родина #правыйСектор #Донбасс #Москва #история
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* Во время беседы упоминается запрещённая в России экстремистская организация "Правый сектор".
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