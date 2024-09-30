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Капитошка: капля воды убивает... зло

Капитошка: капля воды убивает... зло - 30.09.2024 Украина.ру

Капитошка: капля воды убивает... зло

30 сентября 1980 года по советскому телевидению впервые показали один из легендарных отечественных мультфильмов "Капитошка" производства киевской мультипликационной студии "Киневнаучфильм". Его герои навсегда вошли в отечественную культуру и до сих пор радуют детей, как на Украине, так и в России, и в других бывших республиках Советского Союза

2024-09-30T16:00

2024-09-30T16:00

2024-09-30T16:48

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В конце 1970-х годов у редактора мультипликационной студии "Киевнаучфильм" Натальи Гузеевой за спиной не было ещё ни одной работы, и она решила свой дебютный мультфильм снять весёлым, с хорошей музыкой и интересными персонажами. К работе подошла тщательно – сценарий она переписывала 8 раз. В поисках героев остановилась на вымышленном персонаже "Капитошке" – обычной капельке дождя, которая является эдаким символом жизненной энергии воды, солнца, природы.Вторым главным персонажем мультфильма стал Волк, который в большинстве советских мультфильмов был исключительно негативным персонажем, антигероем (стоит только вспомнить мультфильм "Дед Мороз и серый волк"). Но автор сценария решила отойти от этой линии и сделать из него позитивного персонажа, который пытается стать злым, кровожадным, но в душе он добрый и даже немного пугливый.Повстречав первый раз Капитошку, Волк, делая над собой усилие, пытается приготовить его на обед и съесть, но, естественно, из этого ничего не получается. Далее Волк устраивает на Капитошку настоящую охоту, которая незаметно превращается в игру. В Волке побеждает позитивное начало, и он становится другом Капитошки. В финале Капитошка возвращается обратно на дождевую тучку, но обещает вернуться.Мультфильм настолько пришёлся маленьким зрителям по душе, что Гузеева поняла – надо писать продолжение. Так появился мультфильм "Возвращайся, Капитошка", который вышел лишь в 1989 году – успело смениться целое поколение зрителей. В отличие от первого мультфильма, его вторая часть получилась несколько более продолжительной, с большим количеством персонажей – появились Ворона и Тётя-волчица.По сюжету "Возвращайся, Капитошка", Волчонок скучает по своему другу Капитошке, ждет его возвращения – но барометр не показывает дождливой погоды. Рядом с домом Волчонка, на высохшей ели живёт Ворона-почтальонка, которая любит слушать граммофон и также ждёт дождя, чтобы ель вновь зазеленела. Ворона случайно сталкивается с Волчицей – тётей главного героя и теряет адресованную Волчонку телеграмму. А она как раз от Капитошки, что он скоро приедет.Придя домой к племяннику, Волчица от пацифисткого образа жизни её родственника приходит в бешенство. Она пытается учить Волчонка уму-разуму. Племянник же пытается прогнать тетю, но та избивает его. Волчонок плачет, слезы падают на барометр – начинается дождь. Возвращается Капитошка, который вступает с Волчицей в единоборство.Все попытки Волчицы уничтожить Капитошку оборачиваются против нее – от выстрела ружья на голову падает люстра, выпущенный из рогатки камень попадает обратно в лоб, пытаясь поджарить Капитошку на сковороде, тетка получает ожог, а затем и вовсе попадает в капкан.Наконец Волчица проглатывает Капитошку, но попутно ей в рот попадает ещё и мыло – из зубастой пасти главный герой вырывается в виде мыльных пузырей. В финале Капитошка играет с Волчонком, а опозоренная и деморализованная тетя сбегает на костылях. Капитошка пробегает по засохшей ели и оживляет её. Как и в финале первой части, Капитошка возвращается на тучку. Увы, третьей части маленькие зрители так никогда и не дождались.Своими мультфильмами Гузеева в очередной раз пыталась показать, что добро побеждает зло, что не следует становиться злым, ломать свое "Я". Злые поступки всегда возвращаются, "выходят боком", так, как против Волчицы обернулось ее оружие – рогатка, капкан, ружьё. Еще один "меседж" авторов – даже из плохого человека всегда можно сделать хорошего, такого, каким стал хищник-Волк. К сожалению, в реальной жизни чаще происходят обратные процессы.В обоих мультфильмах Волчонка озвучивал украинский актер Богдан Бенюк. Уже в постсоветское время он стал завзятым националистом, членом печально известной националистической партии "Свобода", участником Майдана. Маленькие зрители, которые смеялись в своем счастливом детстве над проделками его героя, теперь выросли и, в том числе и по его вине, убивают друг друга в зоне СВО.Интересен тот факт, что мультфильм озвучивали в двух вариантах – на украинском и русском языках, что в очередной раз опровергает вранье современных украинских "патриотов" и националистов, будто бы в Советском Союзе постоянно угнетали украинский язык.Капитошку в первой картине озвучивали две актрисы: вокал исполняла Елена Игнатенко, а говорила задорная капелька голосом Елены Слободян – солистки капеллы бандуристов. В "Возвращайся, Капитошка" главного героя уже озвучивала Наталья Рожкова, Волчицу – актриса Ольга Сумская, а Ворону… Евгений Паперный. Последнего зрители хорошо знают по полнометражному мультфильму "Остров сокровищ", где он озвучивал доктора Ливси.Режиссёром обоих мультфильмов стал известный специалист в области мультипликации Борис Храневич, у которого на момент создания "Капитошки" в копилке уже было более десятка работ, включая "Покатигорошек" (1970), "Петушок и солнышко" (1974), "Лисичка со скакалкой" (1977). Одна из работ режиссера, "Была у слона мечта" (1973) получила диплом за 1-е место на IV-м Республиканском кинофестивале детских и юношеских фильмов в Сумах.Художником первого мультфильма был Генрих Уманский, второго – Иван Будз, оба – талантливые мастера с солидным послужным списком. Поскольку Капитошка стал сразу сценарным персонажем, а не литературным, возникли большие трудности с его образом – как вообще его изобразить, как он будет двигаться? Эту задачу решил Уманский, который показал Капитошку в вечном движении, а не в статистике. Вот поэтому-то Капитошка состоит из нескольких разноцветных капелек, которые все время находятся в движении: меняют форму, переливаются."Капитошку" и его продолжение посмотрели миллионы зрителей, мультфильм вошел в "Золотой фонд советской мультипликации". Изображения его героев часто используют в рекламе и в оформлении детских площадок, детских садов, яслей. По мотивам мультфильма создано несколько компьютерных игр, а фраза Волчонка "чтобы все боялись, чтоб не насмехались", как говорится, ушла в народ.Для Гузеевой "Капитошка" стал настоящим брендом. Она начала издавать книги, в части из которых задорная капелька является главным героем: "Капитошка и Самый-Настоящий-Новый-Год", "Приключения Капитошки". Стоит отметить, что вторым хорошо узнаваемым брендом Гузеевой стал еще один легендарный в СССР мультипликационный персонаж – Петя Пяточкин. Мультфильм "Как Петя Пяточкин слоников считал" (1984) пользовался и пользуется до сих пор не меньшей популярностью, чем "Капитошка".До недавнего времени Гузеева вела настоящие "судебные войны" с представителями украинского бизнеса, которые без разрешения использовали в своей деятельности имя и изображения своего героя, лицензия на которые имеются только у неё. У одного ресторана "Мама" Капитошки за незаконное использование его имени в названии салата отсудила 37 тыс. грн. В издательстве, которое выпустило детскую книгу с изображениями героя мультфильма, уплатили уже 420 тыс. грн. компенсации. Еще 150 тыс. грн. Гузеевой выплатил владелец предприятия по производству надувных батутов, который использовал название и образ Капитошки. В 2018 году суд удовлетворил иск Гузеевой по поводу возмещения ей одесскими бизнесменами 500 тыс. гривен – владельцы пекарни производили кондитерские изделия, в названиях которых был бренд "Капитошка".Несмотря на то, что Гузеева в начале 90-х стала членом Национального союза кинематографистов Украины, она эмигрировала в Германию. Там она продолжает писать детскую литературу, сценарии к различным научно-популярным картинам.Можно её, конечно, обвинить в отсутствии патриотизма, но она давно объяснила причины своей эмиграции. В 1990-е на смену советским мультфильмам пришли американские: "Охотники за привидениями", "Утиные истории", "Трансформеры" и многие другие. "Где национальная мультипликация со своими героями? Где темы, которые отражают современность? Где детское художественное кино? Почему Национальная комиссия по защите общественной морали не способствует решению этих задач? Отсутствие национального кинематографа для детей высокого качества, с современными реалиями – вот это аморально!" – так Гузеева прокомментировала состояние украинской мультипликации в одном из своих интервью еще в 2012 году. Не в силах справиться с ситуацией, она уехала туда, где оставалась возможность заработать на достойную жизнь любимым делом. К сожалению, с каждым годом "незалежности" таких людей покидает Украину всё больше.

https://ukraina.ru/20240316/1053899346.html

https://ukraina.ru/20231111/1050798586.html

https://ukraina.ru/20221110/1040652480.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, ссср, мультфильм, мультипликация