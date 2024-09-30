В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057782981.html
В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики
В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики - 30.09.2024 Украина.ру
В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики
Прибалтийские постсоветские республики располагают дорогами, построенными ещё при СССР и даже Российской империи. Поэтому есть опасения, что западные союзники по НАТО не успеют оказать помощь при "вторжении" России, пишет польское издание Rzeczpospolita
2024-09-30T15:57
2024-09-30T15:57
новости
россия
литва
прибалтика
нато
ес
сво
украина
польша
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056326740_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_751910e2ba88d54596709f63d7fc6b08.jpg
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является "войной на истощение". Об этом заявил информагентству Reuters глава Объединенного командования поддержки НАТО (JSEC) генерал Александр Соллфранк."Россия запускает 50 000 ракет в день по украинскому фронту. Таким образом, речь идет о войне на истощение, столкновении, исход которого будет определяться логистикой", - пояснил немецкий генерал.Солльфранк обратил внимание на последствия расширения военно-политического блока. Теперь у НАТО "восточный фланг" составит около 4000 километров. В такой ситуации мобильность войск является условием успеха операции против России, отметил немецкий генерал.По его мнению, следует первым делом построить инфраструктуру, которая позволит осуществлять быструю переброску тяжёлых вооружений и боеприпасов для укрепления обороноспособности Прибалтики. Решению этой задачи благоприятствует расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии, а также усиление военного присутствия альянса в Литве, Латвии и Эстонии.Польское издание Rzeczpospolita отметило, что в столицах трёх постсоветских прибалтийских республик сохраняются опасения, что "России удастся провести быструю операцию по оккупации Литвы, Латвии и Эстонии до того, как на помощь придут войска союзников"."Особенно тревожный сценарий предполагает одновременное нападение российских войск на юг Литвы со стороны Кенигсбергской области и Белоруссии. Это может привести к отрезанию стран Балтии от Польши", - сообщило польское издание ("Кёнигсбергской областью" польские политики называют российскую Калининградскую область, - прим. ред.).Автор такого сценария польской газетой не указан. При этом отмечен "провал проекта Rail Baltica" и не начинавшееся строительство шоссейных дорог севернее Литвы, что осложняет мобильность войск НАТО."Является ли это саботажем со стороны Кремля, который может опираться на значительные русские меньшинства в странах Балтии?", - задалась вопросом Rzeczpospolita.Отвечая на него, польское издание констатировало, во-первых, лидерство Латвии и Эстонии по дотациям ЕС на душу населения (Люксембург – особый случай). Во-вторых, эксперты указали на бюрократизм и коррупцию в прибалтийских государствах, которых когда-то преподносили как "Гонконг Европы", но которые сегодня отстали даже от Польши.Ранее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовитьсяТакже на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
россия
литва
прибалтика
украина
польша
калининградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056326740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ecbf3b42e51b31606f17ac1eba7cf7aa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, литва, прибалтика, нато, ес, сво, украина, польша, калининградская область, национальная безопасность
Новости, Россия, Литва, Прибалтика, НАТО, ЕС, СВО, Украина, Польша, Калининградская область, национальная безопасность

В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики

15:57 30.09.2024
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
Прибалтийские постсоветские республики располагают дорогами, построенными ещё при СССР и даже Российской империи. Поэтому есть опасения, что западные союзники по НАТО не успеют оказать помощь при "вторжении" России, пишет польское издание Rzeczpospolita
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является "войной на истощение". Об этом заявил информагентству Reuters глава Объединенного командования поддержки НАТО (JSEC) генерал Александр Соллфранк.
"Россия запускает 50 000 ракет в день по украинскому фронту. Таким образом, речь идет о войне на истощение, столкновении, исход которого будет определяться логистикой", - пояснил немецкий генерал.
Солльфранк обратил внимание на последствия расширения военно-политического блока. Теперь у НАТО "восточный фланг" составит около 4000 километров. В такой ситуации мобильность войск является условием успеха операции против России, отметил немецкий генерал.
По его мнению, следует первым делом построить инфраструктуру, которая позволит осуществлять быструю переброску тяжёлых вооружений и боеприпасов для укрепления обороноспособности Прибалтики. Решению этой задачи благоприятствует расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии, а также усиление военного присутствия альянса в Литве, Латвии и Эстонии.
Польское издание Rzeczpospolita отметило, что в столицах трёх постсоветских прибалтийских республик сохраняются опасения, что "России удастся провести быструю операцию по оккупации Литвы, Латвии и Эстонии до того, как на помощь придут войска союзников".
"Особенно тревожный сценарий предполагает одновременное нападение российских войск на юг Литвы со стороны Кенигсбергской области и Белоруссии. Это может привести к отрезанию стран Балтии от Польши", - сообщило польское издание ("Кёнигсбергской областью" польские политики называют российскую Калининградскую область, - прим. ред.).
Автор такого сценария польской газетой не указан. При этом отмечен "провал проекта Rail Baltica" и не начинавшееся строительство шоссейных дорог севернее Литвы, что осложняет мобильность войск НАТО.
"Является ли это саботажем со стороны Кремля, который может опираться на значительные русские меньшинства в странах Балтии?", - задалась вопросом Rzeczpospolita.
Отвечая на него, польское издание констатировало, во-первых, лидерство Латвии и Эстонии по дотациям ЕС на душу населения (Люксембург – особый случай). Во-вторых, эксперты указали на бюрократизм и коррупцию в прибалтийских государствах, которых когда-то преподносили как "Гонконг Европы", но которые сегодня отстали даже от Польши.
Ранее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться
Также на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
 
НовостиРоссияЛитваПрибалтикаНАТОЕССВОУкраинаПольшаКалининградская областьнациональная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях
17:36Ближневосточный кризис: перспективы
17:29Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо
17:14Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез
17:03СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ
16:54Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне
16:52Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной язык
16:50В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ
16:36Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград
16:20Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в Угледаре
16:12Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии
16:04В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИ
16:03Как и почему поэтесса из Луганска стала целью для бандеровцев Украины: история Елены Заславской
16:00Капитошка: капля воды убивает... зло
15:57В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики
15:51Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
15:49Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений
14:56Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром
14:51Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ
14:41Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина
Лента новостейМолния