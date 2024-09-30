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В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики
В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики - 30.09.2024 Украина.ру
В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики
Прибалтийские постсоветские республики располагают дорогами, построенными ещё при СССР и даже Российской империи. Поэтому есть опасения, что западные союзники по НАТО не успеют оказать помощь при "вторжении" России, пишет польское издание Rzeczpospolita
2024-09-30T15:57
2024-09-30T15:57
2024-09-30T15:57
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Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является "войной на истощение". Об этом заявил информагентству Reuters глава Объединенного командования поддержки НАТО (JSEC) генерал Александр Соллфранк."Россия запускает 50 000 ракет в день по украинскому фронту. Таким образом, речь идет о войне на истощение, столкновении, исход которого будет определяться логистикой", - пояснил немецкий генерал.Солльфранк обратил внимание на последствия расширения военно-политического блока. Теперь у НАТО "восточный фланг" составит около 4000 километров. В такой ситуации мобильность войск является условием успеха операции против России, отметил немецкий генерал.По его мнению, следует первым делом построить инфраструктуру, которая позволит осуществлять быструю переброску тяжёлых вооружений и боеприпасов для укрепления обороноспособности Прибалтики. Решению этой задачи благоприятствует расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии, а также усиление военного присутствия альянса в Литве, Латвии и Эстонии.Польское издание Rzeczpospolita отметило, что в столицах трёх постсоветских прибалтийских республик сохраняются опасения, что "России удастся провести быструю операцию по оккупации Литвы, Латвии и Эстонии до того, как на помощь придут войска союзников"."Особенно тревожный сценарий предполагает одновременное нападение российских войск на юг Литвы со стороны Кенигсбергской области и Белоруссии. Это может привести к отрезанию стран Балтии от Польши", - сообщило польское издание ("Кёнигсбергской областью" польские политики называют российскую Калининградскую область, - прим. ред.).Автор такого сценария польской газетой не указан. При этом отмечен "провал проекта Rail Baltica" и не начинавшееся строительство шоссейных дорог севернее Литвы, что осложняет мобильность войск НАТО."Является ли это саботажем со стороны Кремля, который может опираться на значительные русские меньшинства в странах Балтии?", - задалась вопросом Rzeczpospolita.Отвечая на него, польское издание констатировало, во-первых, лидерство Латвии и Эстонии по дотациям ЕС на душу населения (Люксембург – особый случай). Во-вторых, эксперты указали на бюрократизм и коррупцию в прибалтийских государствах, которых когда-то преподносили как "Гонконг Европы", но которые сегодня отстали даже от Польши.Ранее на эту тему: Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовитьсяТакже на эту тему интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, прибалтика, нато, ес, сво, украина, польша, калининградская область, национальная безопасность
Новости, Россия, Литва, Прибалтика, НАТО, ЕС, СВО, Украина, Польша, Калининградская область, национальная безопасность
В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики
Прибалтийские постсоветские республики располагают дорогами, построенными ещё при СССР и даже Российской империи. Поэтому есть опасения, что западные союзники по НАТО не успеют оказать помощь при "вторжении" России, пишет польское издание Rzeczpospolita
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины является "войной на истощение". Об этом заявил информагентству Reuters глава Объединенного командования поддержки НАТО (JSEC) генерал Александр Соллфранк.
"Россия запускает 50 000 ракет в день по украинскому фронту. Таким образом, речь идет о войне на истощение, столкновении, исход которого будет определяться логистикой", - пояснил немецкий генерал.
Солльфранк обратил внимание на последствия расширения военно-политического блока. Теперь у НАТО "восточный фланг" составит около 4000 километров. В такой ситуации мобильность войск является условием успеха операции против России, отметил немецкий генерал.
По его мнению, следует первым делом построить инфраструктуру, которая позволит осуществлять быструю переброску тяжёлых вооружений и боеприпасов для укрепления обороноспособности Прибалтики. Решению этой задачи благоприятствует расширение НАТО за счёт Швеции
и Финляндии
, а также усиление военного присутствия альянса в Литве
, Латвии
и Эстонии
.
Польское издание Rzeczpospolita отметило, что в столицах трёх постсоветских прибалтийских республик сохраняются опасения, что "России удастся провести быструю операцию по оккупации Литвы, Латвии и Эстонии до того, как на помощь придут войска союзников".
"Особенно тревожный сценарий предполагает одновременное нападение российских войск на юг Литвы со стороны Кенигсбергской области и Белоруссии
. Это может привести к отрезанию стран Балтии от Польши", - сообщило
польское издание ("Кёнигсбергской областью" польские политики называют российскую Калининградскую область, - прим. ред.).
Автор такого сценария польской газетой не указан. При этом отмечен "провал проекта Rail Baltica" и не начинавшееся строительство шоссейных дорог севернее Литвы, что осложняет мобильность войск НАТО.
"Является ли это саботажем со стороны Кремля
, который может опираться на значительные русские меньшинства в странах Балтии?", - задалась вопросом Rzeczpospolita.
Отвечая на него, польское издание констатировало, во-первых, лидерство Латвии и Эстонии по дотациям ЕС
на душу населения (Люксембург
– особый случай). Во-вторых, эксперты указали на бюрократизм и коррупцию в прибалтийских государствах, которых когда-то преподносили как "Гонконг Европы", но которые сегодня отстали даже от Польши.