Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром
корреспондент "Известий" Кулага
FPV-дрон украинской армии атаковал квадроцикл военного корреспондента "Известий" Дениса Кулаги в тот момент, когда он возвращался со съемки в районе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Как 30 сентября сообщили в издании, его здоровью ничего не угрожает
С осколочными ранениями двух ног и ожогами, а также переломами нижних конечностей он был доставлен в госпиталь. Как пишут "Известия", несмотря на свое состояние, Кулага помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.
Кадрами, снятыми на месте происшествия, поделился телеграм-канал издания.
"Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук", — рассказал корреспондент.
Военкоры не в первый раз становятся целью для атак ВСУ. В начале августа корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу. 13 сентября Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского.
Подробнее по теме - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара" на сайте Украина.ру.
19 сентября, 17:10Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.