Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром - 30.09.2024 Украина.ру
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Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром
Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром - 30.09.2024 Украина.ру
Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром
FPV-дрон украинской армии атаковал квадроцикл военного корреспондента "Известий" Дениса Кулаги в тот момент, когда он возвращался со съемки в районе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Как 30 сентября сообщили в издании, его здоровью ничего не угрожает
2024-09-30T14:56
2024-09-30T14:56
новости
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
часов яр
военкор
сво
спецоперация
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С осколочными ранениями двух ног и ожогами, а также переломами нижних конечностей он был доставлен в госпиталь. Как пишут "Известия", несмотря на свое состояние, Кулага помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Кадрами, снятыми на месте происшествия, поделился телеграм-канал издания. Военкоры не в первый раз становятся целью для атак ВСУ. В начале августа корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу. 13 сентября Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского.Подробнее по теме - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, часов яр, военкор, сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, военкор, СВО, Спецоперация

Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром

14:56 30.09.2024
 
корреспондент "Известий" Кулага
корреспондент Известий Кулага
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FPV-дрон украинской армии атаковал квадроцикл военного корреспондента "Известий" Дениса Кулаги в тот момент, когда он возвращался со съемки в районе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Как 30 сентября сообщили в издании, его здоровью ничего не угрожает
С осколочными ранениями двух ног и ожогами, а также переломами нижних конечностей он был доставлен в госпиталь. Как пишут "Известия", несмотря на свое состояние, Кулага помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.
Кадрами, снятыми на месте происшествия, поделился телеграм-канал издания.

"Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук", — рассказал корреспондент.

Военкоры не в первый раз становятся целью для атак ВСУ. В начале августа корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу. 13 сентября Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского.
Подробнее по теме - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
19 сентября, 17:10
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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14:56Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром
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