https://ukraina.ru/20240930/1057783645.html

Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром

Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром - 30.09.2024 Украина.ру

Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром

FPV-дрон украинской армии атаковал квадроцикл военного корреспондента "Известий" Дениса Кулаги в тот момент, когда он возвращался со съемки в районе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Как 30 сентября сообщили в издании, его здоровью ничего не угрожает

2024-09-30T14:56

2024-09-30T14:56

2024-09-30T14:56

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донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

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военкор

сво

спецоперация

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С осколочными ранениями двух ног и ожогами, а также переломами нижних конечностей он был доставлен в госпиталь. Как пишут "Известия", несмотря на свое состояние, Кулага помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения. Кадрами, снятыми на месте происшествия, поделился телеграм-канал издания. Военкоры не в первый раз становятся целью для атак ВСУ. В начале августа корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу. 13 сентября Поддубный был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского.Подробнее по теме - в статье Александра Чаленко "Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240919/1057562906.html

донецкая народная республика

артемовск

часов яр

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новости, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, часов яр, военкор, сво, спецоперация