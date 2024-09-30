Украинские "патриоты" затравили Брежневу за желание усидеть на всех стульях - 30.09.2024 Украина.ру
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Украинские "патриоты" затравили Брежневу за желание усидеть на всех стульях
Украинские "патриоты" затравили Брежневу за желание усидеть на всех стульях - 30.09.2024 Украина.ру
Украинские "патриоты" затравили Брежневу за желание усидеть на всех стульях
Певицу Веру Брежневу раскритиковали в украинском сегменте сети. Поводом послужило ее обращение к публике на русском языке. Об этом написало издание РБК-Украина
2024-09-30T14:37
2024-09-30T14:37
новости
россия
вера брежнева
украина
концерт
русский язык
певица
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Артистка рассказала своим подписчикам в соцсетях, что вынуждена отменить анонсированный ранее тур."Недавно я анонсировала тур, но в процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить отмену тура, запланированного на ноябрь по вине организаторов. И планирование нового - на весну", -написала Брежнева по-русски."Вспомнила русский", "Тююю! Верунчик, снова на русский язык перешла?", "А почему по-русски написано?", "По [России] в тур, вижу, едете?", "Вера, а Крым чей?", "Вы же не можете определиться, чьей страны вы певица. Может потому неприятность с концертами?", - отреагировали украинские пользователи.В конце прошлого года стало известно, что, вопреки ранее сделанным артисткой заявлениям, Брежнева готова петь для россиян, но дороже. Так, например, было указано, что ее выступление подорожало на 10 тысяч евро (почти 1 миллион рублей) и теперь составляет 50 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей). Плюс райдер на 25 тысяч евро (почти 2,5 миллиона рублей)."Она ж не внучка Леонида Ильича, побойтесь бога": россияне высмеяли новую "таксу" Веры БрежневойВера Брежнева (настоящая фамилия - в девичестве Галушка, после замужества - Киперман) родилась в 1982 году в Днепропетровской области. В 2019 году Брежнева заявляла, что "украинской певицей не была"."Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Должны быть песни на украинском языке. У меня их нет", - утверждала она.А уже в 2022-м Брежнева осудила спецоперацию и объявила себя украинкой и овладела "неизвестным" ей до тех пор языком, спев несколько песен на украинском. Также исполнительница рассказывала поклонникам, что сделала татуировку с изображением орнамента украинской вышивки.Еще по теме: Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вера брежнева, украина, концерт, русский язык, певица
Новости, Россия, Вера Брежнева, Украина, концерт, Русский язык, певица

Украинские "патриоты" затравили Брежневу за желание усидеть на всех стульях

14:37 30.09.2024
 
© Вера Брежнева/ИнстаграмВера Брежнева
Вера Брежнева
© Вера Брежнева/Инстаграм
Читать в
Певицу Веру Брежневу раскритиковали в украинском сегменте сети. Поводом послужило ее обращение к публике на русском языке. Об этом написало издание РБК-Украина
Артистка рассказала своим подписчикам в соцсетях, что вынуждена отменить анонсированный ранее тур.
"Недавно я анонсировала тур, но в процессе подготовки оказалось, что организаторы не выполнили свои обязательства. После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить отмену тура, запланированного на ноябрь по вине организаторов. И планирование нового - на весну", -написала Брежнева по-русски.
"Вспомнила русский", "Тююю! Верунчик, снова на русский язык перешла?", "А почему по-русски написано?", "По [России] в тур, вижу, едете?", "Вера, а Крым чей?",
"Вы же не можете определиться, чьей страны вы певица. Может потому неприятность с концертами?", - отреагировали украинские пользователи.
В конце прошлого года стало известно, что, вопреки ранее сделанным артисткой заявлениям, Брежнева готова петь для россиян, но дороже. Так, например, было указано, что ее выступление подорожало на 10 тысяч евро (почти 1 миллион рублей) и теперь составляет 50 тысяч евро (почти 5 миллионов рублей). Плюс райдер на 25 тысяч евро (почти 2,5 миллиона рублей).
"Она ж не внучка Леонида Ильича, побойтесь бога": россияне высмеяли новую "таксу" Веры Брежневой
Вера Брежнева (настоящая фамилия - в девичестве Галушка, после замужества - Киперман) родилась в 1982 году в Днепропетровской области. В 2019 году Брежнева заявляла, что "украинской певицей не была".
"Сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Должны быть песни на украинском языке. У меня их нет", - утверждала она.
А уже в 2022-м Брежнева осудила спецоперацию и объявила себя украинкой и овладела "неизвестным" ей до тех пор языком, спев несколько песен на украинском. Также исполнительница рассказывала поклонникам, что сделала татуировку с изображением орнамента украинской вышивки.
Еще по теме: Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты".
 
НовостиРоссияВера БрежневаУкраинаконцертРусский языкпевица
 
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