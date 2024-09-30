Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений - 30.09.2024 Украина.ру
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Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений
Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений - 30.09.2024 Украина.ру
Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений
Украинская армия в оккупированных ею районах Курской области слабеет и получает подкрепления из других участков зоны СВО. Об этом 30 сентября заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов
2024-09-30T15:49
2024-09-30T15:49
новости
курская область
россия
апти алаудинов
кто
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В эфире Первого канала Алаудинов сообщил, что в Курской области в районе Суджи противник "понёс очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения"."Подразделения, которые уже выдохлись и иссякли, противник потихоньку выводит и заводит новые формирования, которые снимает с других участков фронта, для того, чтобы удержать хотя бы то, что у них уже есть на этой территории", – уточнил Алаудинов.Он констатировал наступательные действия российских войск на всех направлениях линии соприкосновения специальной военной операции. За счёт переброски частей ВСУ в Курскую область из зоны СВО ВС РФ смогут тоже высвободить определенное количество ресурса, подчеркнул генерал. "Подразделения ВСУ возможно будет брать в окружение и таким образом уже уничтожать, до конца выбивать отсюда", – отметил Алаудинов. Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Подробности новостной картины дня в материале День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
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новости, курская область, россия, апти алаудинов, кто, сво, всу
Новости, Курская область, Россия, Апти Алаудинов, КТО, СВО, ВСУ

Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений

15:49 30.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Украинская армия в оккупированных ею районах Курской области слабеет и получает подкрепления из других участков зоны СВО. Об этом 30 сентября заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов
В эфире Первого канала Алаудинов сообщил, что в Курской области в районе Суджи противник "понёс очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения".
"Подразделения, которые уже выдохлись и иссякли, противник потихоньку выводит и заводит новые формирования, которые снимает с других участков фронта, для того, чтобы удержать хотя бы то, что у них уже есть на этой территории", – уточнил Алаудинов.
Он констатировал наступательные действия российских войск на всех направлениях линии соприкосновения специальной военной операции.
За счёт переброски частей ВСУ в Курскую область из зоны СВО ВС РФ смогут тоже высвободить определенное количество ресурса, подчеркнул генерал.
"Подразделения ВСУ возможно будет брать в окружение и таким образом уже уничтожать, до конца выбивать отсюда", – отметил Алаудинов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Подробности новостной картины дня в материале День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября
 
НовостиКурская областьРоссияАпти АлаудиновКТОСВОВСУ
 
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