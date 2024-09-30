https://ukraina.ru/20240930/1057784667.html

Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений

Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений - 30.09.2024 Украина.ру

Алаудинов: ВСУ перебрасывают в Курскую область войска с других направлений

Украинская армия в оккупированных ею районах Курской области слабеет и получает подкрепления из других участков зоны СВО. Об этом 30 сентября заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов

2024-09-30T15:49

2024-09-30T15:49

2024-09-30T15:49

новости

курская область

россия

апти алаудинов

кто

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057771035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2e109cd9af3b58ddcf0e051242783e47.jpg

В эфире Первого канала Алаудинов сообщил, что в Курской области в районе Суджи противник "понёс очень большие потери, буквально позавчера-вчера, он пытался ротировать свои подразделения"."Подразделения, которые уже выдохлись и иссякли, противник потихоньку выводит и заводит новые формирования, которые снимает с других участков фронта, для того, чтобы удержать хотя бы то, что у них уже есть на этой территории", – уточнил Алаудинов.Он констатировал наступательные действия российских войск на всех направлениях линии соприкосновения специальной военной операции. За счёт переброски частей ВСУ в Курскую область из зоны СВО ВС РФ смогут тоже высвободить определенное количество ресурса, подчеркнул генерал. "Подразделения ВСУ возможно будет брать в окружение и таким образом уже уничтожать, до конца выбивать отсюда", – отметил Алаудинов. Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Подробности новостной картины дня в материале День воссоединения, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 сентября

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, апти алаудинов, кто, сво, всу