Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чудом выжившему при атаке украинской армии в Курской области, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент страны Владимир Путин
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя России Поддубному Евгению Евгеньевичу", - говорится в документе.
В начале августа Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу.
Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан.
Раненый военкор мужественно выдержал испытание, шутил, справлялся о съемочной группе. 13 сентября он был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, продолжает лечение амбулаторно.
Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на безоружного военкора.
Подробнее о его ранении в статье "Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области" на сайте Украина.ру.
14:56Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром FPV-дрон украинской армии атаковал квадроцикл военного корреспондента "Известий" Дениса Кулаги в тот момент, когда он возвращался со съемки в районе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Как 30 сентября сообщили в издании, его здоровью ничего не угрожает