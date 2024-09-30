https://ukraina.ru/20240930/1057784283.html

Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному - 30.09.2024 Украина.ру

Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чудом выжившему при атаке украинской армии в Курской области, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент страны Владимир Путин

2024-09-30T15:51

2024-09-30T15:51

2024-09-30T15:51

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В начале августа Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу. Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан. Раненый военкор мужественно выдержал испытание, шутил, справлялся о съемочной группе. 13 сентября он был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, продолжает лечение амбулаторно. Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на безоружного военкора.Подробнее о его ранении в статье "Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240930/1057783645.html

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новости, россия, поддубный, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область, сво, спецоперация