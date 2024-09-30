Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному - 30.09.2024 Украина.ру
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Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному - 30.09.2024 Украина.ру
Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному
Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чудом выжившему при атаке украинской армии в Курской области, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент страны Владимир Путин
2024-09-30T15:51
2024-09-30T15:51
новости
россия
поддубный
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вооруженные силы украины
курская область
сво
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В начале августа Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу. Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан. Раненый военкор мужественно выдержал испытание, шутил, справлялся о съемочной группе. 13 сентября он был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, продолжает лечение амбулаторно. Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на безоружного военкора.Подробнее о его ранении в статье "Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, поддубный, владимир путин, вооруженные силы украины, курская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Поддубный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Курская область, СВО, Спецоперация

Путин присвоил звание Героя России военкору Поддубному

15:51 30.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоддубный
Поддубный - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, чудом выжившему при атаке украинской армии в Курской области, присвоено звание Героя России. Соответствующий указ в понедельник, 30 сентября, подписал президент страны Владимир Путин
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя России Поддубному Евгению Евгеньевичу", - говорится в документе.
В начале августа Поддубный получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу.
Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан.
Раненый военкор мужественно выдержал испытание, шутил, справлялся о съемочной группе. 13 сентября он был выписан из НИИ скорой помощи имени Склифософского, продолжает лечение амбулаторно.
Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на безоружного военкора.
Подробнее о его ранении в статье "Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области" на сайте Украина.ру.
корреспондент Известий Кулага
14:56
Военкор "Известий" ранен под Часовым Яром FPV-дрон украинской армии атаковал квадроцикл военного корреспондента "Известий" Дениса Кулаги в тот момент, когда он возвращался со съемки в районе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Как 30 сентября сообщили в издании, его здоровью ничего не угрожает
 
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