Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в Угледаре - 30.09.2024 Украина.ру
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Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в Угледаре
Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в Угледаре - 30.09.2024 Украина.ру
Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в Угледаре
Украинское командование не дает разрешение на отход из Угледара, между тем ВСУ понесли в этом городе уже критические потери. Такие слова военного из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовало украинское издание УНИАН
2024-09-30T16:20
2024-09-30T16:20
новости
угледар
россия
украина
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
командование
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В последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря Угледара - уже вопрос времени. Российские военные уже работают в городе, и в понедельник телеграм-канал Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, уточнил, что российские силы уже продвигаются в восточной части Угледара.Украинский военный обозреватель Константин Машовец добавил, что гражданскому обществу Украины нужно быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
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новости, угледар, россия, украина, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, командование
Новости, Угледар, Россия, Украина, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, командование

Потери большие, но разрешения на отход нет: вэсэушник пожаловался на ситуацию в Угледаре

16:20 30.09.2024
 
Фото: 110 бригада ВСУ
Фото: 110 бригада ВСУ
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Украинское командование не дает разрешение на отход из Угледара, между тем ВСУ понесли в этом городе уже критические потери. Такие слова военного из 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовало украинское издание УНИАН
"Ситуация в городе чрезвычайно критическая, командование разрешения на отход не дает, бригада имеет очень большие потери, что повлекло несвоевременное реагирование высших командиров", - сказал украинский военнослужащий, уточнив, что эвакуация "средних" уже невозможна, и они вряд ли смогут покинуть город, ведь единственный пеший путь выхода находится под огневым контролем армии РФ.
В последние дни с Украины многократно звучали сообщения о том, что потеря Угледара - уже вопрос времени. Российские военные уже работают в городе, и в понедельник телеграм-канал Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины, уточнил, что российские силы уже продвигаются в восточной части Угледара.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец добавил, что гражданскому обществу Украины нужно быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
Михаил Онуфриенко интервью
27 сентября, 14:38
Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
Еще по теме: Огневой мешок по сценарию Бахмута: ВСУ потеряли обе дороги из Угледара.
 
НовостиУгледарРоссияУкраинаМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУкомандование
 
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