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Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ

Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ - 30.09.2024 Украина.ру

Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ

Почти шесть тысяч многоквартирных домов восстановили в новых регионах РФ с 2022 года. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин

2024-09-30T14:51

2024-09-30T14:51

2024-09-30T14:51

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"За период с 2022 года восстановлено 5,8 тысячи многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог. И только в сфере образования построено и отремонтировано свыше 1,5 тысячи объектов, в их числе 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 среднего профессионального образования, 24 вуза. Из них 346 (объектов) в текущем году", - перечислил Путин.Он также указал, что в новых регионах РФ каждую неделю вводятся социальные, промышленные и аграрные объекты, новые возможности получают культурные учреждения.Он поблагодарил всех, кто участвовал в развитии социальных объектов."Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию", - отметил Путин.Как подчеркнул глава государства, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов РФ является одним из важнейших общенациональных приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений, подчеркнул президент."Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сёл, делали всё возможное, как только обстановка позволяла начать мирные восстановительные работы. И последовательно выполняем намеченные планы", - сказал Путин.30 сентября - день воссоединения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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