https://ukraina.ru/20240930/1057742173.html

Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском

Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском - 30.09.2024 Украина.ру

Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском

Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки ВСУ. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-09-30T06:15

2024-09-30T06:15

2024-09-30T06:15

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После взятия Угледара перед российской армией открывается много вариантов. Сейчас ВС РФ сохраняют инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем. Он может только теоретически что-то предполагать, рассказал военкор.Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, отметил журналист.И это только два вероятных направления для удара, а их с каждым разом будет становиться больше, добавил он.Не стоит забывать, что в Дзержинске (Торецке) бои идут уже в центре города. Это тоже заставляет врага нервничать. Повторюсь, ВС РФ владеют инициативой и будут эту инициативу развивать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, могут ли ВСУ пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240927/1057719912.html

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