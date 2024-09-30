Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки ВСУ. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
После взятия Угледара перед российской армией открывается много вариантов. Сейчас ВС РФ сохраняют инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем. Он может только теоретически что-то предполагать, рассказал военкор.
Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, отметил журналист.
И это только два вероятных направления для удара, а их с каждым разом будет становиться больше, добавил он.
"Не стоит забывать, что у нас есть продвижение под Мирноградом (Николаевка и Красный Яр), поэтому ВСУ будут еще дальше растягиваться на шпагате между Курахово и Красноармейском (Покровском)", — подчеркнул Ермаков.
Не стоит забывать, что в Дзержинске (Торецке) бои идут уже в центре города. Это тоже заставляет врага нервничать. Повторюсь, ВС РФ владеют инициативой и будут эту инициативу развивать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
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