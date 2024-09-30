Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском - 30.09.2024 Украина.ру
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Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском
Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском - 30.09.2024 Украина.ру
Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском
Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки ВСУ. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-09-30T06:15
2024-09-30T06:15
новости
россия
угледар
всу
донбасс
бои
наступление
сво
спецоперация
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После взятия Угледара перед российской армией открывается много вариантов. Сейчас ВС РФ сохраняют инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем. Он может только теоретически что-то предполагать, рассказал военкор.Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, отметил журналист.И это только два вероятных направления для удара, а их с каждым разом будет становиться больше, добавил он.Не стоит забывать, что в Дзержинске (Торецке) бои идут уже в центре города. Это тоже заставляет врага нервничать. Повторюсь, ВС РФ владеют инициативой и будут эту инициативу развивать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.руО том, могут ли ВСУ пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240927/1057719912.html
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угледар
донбасс
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новости, россия, угледар, всу, донбасс, бои, наступление, сво, спецоперация, вс рф, покровск/красноармейск, окружение
Новости, Россия, Угледар, ВСУ, Донбасс, бои, наступление, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, окружение

Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском

06:15 30.09.2024
 
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Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки ВСУ. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
После взятия Угледара перед российской армией открывается много вариантов. Сейчас ВС РФ сохраняют инициативу. И враг не будет знать, что именно мы сделаем. Он может только теоретически что-то предполагать, рассказал военкор.
Угледар – это ключ к Курахово. После его освобождения войска будут концентрироваться на окружении Кураховской группировки. Также нужно решить проблему с Великой Новоселкой. ВСУ еще контролируют Макаровку, Благодатное и Нескучное – села вдоль реки Мокрые Ялы, отметил журналист.
И это только два вероятных направления для удара, а их с каждым разом будет становиться больше, добавил он.
"Не стоит забывать, что у нас есть продвижение под Мирноградом (Николаевка и Красный Яр), поэтому ВСУ будут еще дальше растягиваться на шпагате между Курахово и Красноармейском (Покровском)", — подчеркнул Ермаков.
Не стоит забывать, что в Дзержинске (Торецке) бои идут уже в центре города. Это тоже заставляет врага нервничать. Повторюсь, ВС РФ владеют инициативой и будут эту инициативу развивать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Когда Россия зачистит Угледар, ВСУ сядут на длинный шпагат между Курахово и Покровском на сайте Украина.ру
О том, могут ли ВСУ пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области — в интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
Командир танковой роты Ангел
27 сентября, 07:40
Командир танковой роты "Ангел": Хочу, чтобы противник знал меня в лицоО нелегкой работе танкистов, влиянии "малой авиации", военных преступлениях ВСУ, образе победы, музыке на войне, подвигах, страхе и борьбе с ним изданию "Украина.ру" рассказал командир роты 10-го отдельного танкового батальона, известный под позывным "Ангел".
 
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