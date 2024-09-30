Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии
16:12 30.09.2024 (обновлено: 17:26 30.09.2024)
В Германии начали раздаваться голоса в поддержку восстановления импорта российского газа. Пока такое заявление прозвучало от представителя партии "Альтернатива для Германии", но не исключено, что сторонников у такого предложения среди немецкой политической и бизнес-элиты будет прибавляться
Россию сменили на Норвегию
До 2022 года Германия являлась одним из крупнейших импортеров российского газа, который поставлялся в эту страну через трубопроводы. После начала российской военной спецоперации на Украине Берлин взял курс на отказ от российских энергоносителей.
В том же году на газопроводах "Северный поток" произошел террористический акт, взрывами было выведено из строя несколько путепроводов, что фактически отрезало для Германии путь назад в вопросе импорта голубого топлива из РФ.
Германия в ускоренном темпе запустила в работу несколько терминалов для приема сжиженного природного газа. Как ранее заявили в министерстве экономики ФРГ, к 2030 году планируется выйти на уровень в 56 млн куб. м такого газа, это примерно такой же объем газа, который поступал в страну от РФ по трубопроводам.
Под разговоры о зависимости от России Германия переориентировалась на зависимость от другого поставщика — Норвегии. По плану, к концу десятилетия норвежский трубопроводный газ покроет треть потребностей Германии в этом виде топлива.
Соответствующий контракт между норвежской компанией Equinor и немецкой SEFE предусматривает выплату немецкой стороной 50 млрд евро. Уже в этом году ожидается, что норвежцы займут порядка 60% газового рынка Германии, что опять же примерно столько же, сколько до СВО занимала там РФ.
Деиндустриализация
О том, как отказ от российского газа повлиял на Германию, существуют разные мнения. Определенно можно сказать, что никакого катастрофического падения экономики в этой стране не произошло.
После решения Берлина жить без российского газа ВВП страны в последнем квартале 2022 года упал на 0,5 процента, а в следующем квартале это падение замедлилось до 0,3 процента. В целом ничего критического, однако общая картина для немцев все равно вырисовывается грустная.
"Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям", — отмечал в своем материале автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.
Сложнее дело обстоит, если от средней температуры по больнице перейти к конкретным отраслям немецкой промышленности, которые традиционно были зависимы от газа: химическая, сталелитейная, машиностроение и т. д.
По подсчетам аналитиков, за весь прошлый год промышленное производство в ФРГ сократилось на 1,5 процента относительно показателя годом ранее. Такое падение на тот момент продолжалось семь месяцев и было рекордным за последнее время. Перед Германией замаячила угроза деиндустриализации и прощания со статусом "промышленной сверхдержавы".
Особенно тяжело пришлось предприятиям химической промышленности. Концерн BASF, являющийся крупнейшим в мире, анонсировал планы по сокращению более 2,5 тысячи рабочих мест, а также закрыл один из двух заводов по производству аммиака в Людвигсхафене. Все это стало следствием высоких цен на энергоносители.
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Всего производство химпрома Германии упало в 2023 году на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом.
Жить стало хуже
Рост цен на газ вследствие поиска альтернатив российскому голубому топливу не последняя причина общего экономического кризиса в Германии, который наблюдается сегодня.
Президент Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст в конце августа текущего года констатировал, что немецкая экономика погружается в кризис все глубже, оптимистические прогнозы на этот год себя не оправдали, заявил он.
Проблему признают и власти. Министр экономики страны Роберт Хабек отмечал, что экономика государства пребывает в стадии стагнации и длится это не первый год.
Помимо ситуации с энергоносителями, пагубно на экономику Германии влияет слабый спрос на экспорт из этой страны, проблемы с бюджетом, из-за роста потребительских цен снижается покупательная способность населения.
Невозможность обеспечить экономический рост приводит к тому, что немцы "становятся беднее", заявлял министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Северный поток" восстановят?
В этих условиях в самой Германии звучат призывы вернуть прагматичные отношения с РФ и снова переориентироваться на импорт российского газа. Такое мнение, например, озвучил 30 сентября депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА "Новости".
По мнению немецкого парламентария, сделать это можно через те же "Северные потоки".
"То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", — сказал он на полях Российской энергетической недели.
Отказ Берлина от российских энергоносителей является одним "из двух, трех, четырех гвоздей, вбитых в гроб" немецкой промышленности, подчеркнул Котре.
"Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", — заявил депутат.
Нужно будет договариваться
На днях немецкие власти тоже вспомнили про "Северный поток", а точнее, про теракт, который был осуществлен в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Почти два года правоохранительные органы ФРГ в вялотекущем режиме занимались этим делом, пока несколько месяцев назад не последовал перелом.
Сначала в местные СМИ были слиты подробности происшествия и информация о диверсантах, устроивших взрыв трубопровода. Затем последовали заявления официальных лиц. Неделю назад представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге рассказал, что власти выдали несколько ордеров на арест нескольких лиц, причастных к теракту. Как минимум один из них — дайвер с гражданством Украины.
Всесторонне разобраться с этой историей пообещал канцлер Олаф Шольц.
"Это значит, что мы призываем все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование без оглядки на кого-либо. Ничего не будет скрыто", — заявлял он.
Такая внезапная активизация вокруг "Северных потоков" свидетельствует, что резкий отказ от отношений с Россией на пользу Германии не пошел. Вдобавок никакой победы Украины на горизонте не видно, а внутренние экономические проблемы — вот они. В этих условиях с РФ придется выстраивать отношения заново, хочется этого или нет.
Об экономических проблемах Германии — в материале издания Украина.ру Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику.