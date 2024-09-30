https://ukraina.ru/20240930/1057786617.html

Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии

Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии - 30.09.2024 Украина.ру

Депутат бундестага предложил починить "Северный поток". В чем проблема Германии

В Германии начали раздаваться голоса в поддержку восстановления импорта российского газа. Пока такое заявление прозвучало от представителя партии "Альтернатива для Германии", но не исключено, что сторонников у такого предложения среди немецкой политической и бизнес-элиты будет прибавляться

2024-09-30T16:12

2024-09-30T16:12

2024-09-30T17:26

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россия

северный поток

газ

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Россию сменили на НорвегиюДо 2022 года Германия являлась одним из крупнейших импортеров российского газа, который поставлялся в эту страну через трубопроводы. После начала российской военной спецоперации на Украине Берлин взял курс на отказ от российских энергоносителей.В том же году на газопроводах "Северный поток" произошел террористический акт, взрывами было выведено из строя несколько путепроводов, что фактически отрезало для Германии путь назад в вопросе импорта голубого топлива из РФ.Германия в ускоренном темпе запустила в работу несколько терминалов для приема сжиженного природного газа. Как ранее заявили в министерстве экономики ФРГ, к 2030 году планируется выйти на уровень в 56 млн куб. м такого газа, это примерно такой же объем газа, который поступал в страну от РФ по трубопроводам.Под разговоры о зависимости от России Германия переориентировалась на зависимость от другого поставщика — Норвегии. По плану, к концу десятилетия норвежский трубопроводный газ покроет треть потребностей Германии в этом виде топлива.Соответствующий контракт между норвежской компанией Equinor и немецкой SEFE предусматривает выплату немецкой стороной 50 млрд евро. Уже в этом году ожидается, что норвежцы займут порядка 60% газового рынка Германии, что опять же примерно столько же, сколько до СВО занимала там РФ.ДеиндустриализацияО том, как отказ от российского газа повлиял на Германию, существуют разные мнения. Определенно можно сказать, что никакого катастрофического падения экономики в этой стране не произошло.После решения Берлина жить без российского газа ВВП страны в последнем квартале 2022 года упал на 0,5 процента, а в следующем квартале это падение замедлилось до 0,3 процента. В целом ничего критического, однако общая картина для немцев все равно вырисовывается грустная."Отсутствие дешевых энергоносителей автоматически привело к увеличению себестоимости продукции германских компаний, в результате чего они проиграли в рыночной конкуренции китайским и американским производителям", — отмечал в своем материале автор издания Украина.ру Александр Сокуренко.Сложнее дело обстоит, если от средней температуры по больнице перейти к конкретным отраслям немецкой промышленности, которые традиционно были зависимы от газа: химическая, сталелитейная, машиностроение и т. д.По подсчетам аналитиков, за весь прошлый год промышленное производство в ФРГ сократилось на 1,5 процента относительно показателя годом ранее. Такое падение на тот момент продолжалось семь месяцев и было рекордным за последнее время. Перед Германией замаячила угроза деиндустриализации и прощания со статусом "промышленной сверхдержавы".Особенно тяжело пришлось предприятиям химической промышленности. Концерн BASF, являющийся крупнейшим в мире, анонсировал планы по сокращению более 2,5 тысячи рабочих мест, а также закрыл один из двух заводов по производству аммиака в Людвигсхафене. Все это стало следствием высоких цен на энергоносители.Всего производство химпрома Германии упало в 2023 году на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом.Жить стало хужеРост цен на газ вследствие поиска альтернатив российскому голубому топливу не последняя причина общего экономического кризиса в Германии, который наблюдается сегодня.Президент Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фюст в конце августа текущего года констатировал, что немецкая экономика погружается в кризис все глубже, оптимистические прогнозы на этот год себя не оправдали, заявил он.Проблему признают и власти. Министр экономики страны Роберт Хабек отмечал, что экономика государства пребывает в стадии стагнации и длится это не первый год.Помимо ситуации с энергоносителями, пагубно на экономику Германии влияет слабый спрос на экспорт из этой страны, проблемы с бюджетом, из-за роста потребительских цен снижается покупательная способность населения.Невозможность обеспечить экономический рост приводит к тому, что немцы "становятся беднее", заявлял министр финансов ФРГ Кристиан Линднер."Северный поток" восстановят?В этих условиях в самой Германии звучат призывы вернуть прагматичные отношения с РФ и снова переориентироваться на импорт российского газа. Такое мнение, например, озвучил 30 сентября депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре в беседе с РИА "Новости".По мнению немецкого парламентария, сделать это можно через те же "Северные потоки"."То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", — сказал он на полях Российской энергетической недели.Отказ Берлина от российских энергоносителей является одним "из двух, трех, четырех гвоздей, вбитых в гроб" немецкой промышленности, подчеркнул Котре."Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", — заявил депутат.Нужно будет договариватьсяНа днях немецкие власти тоже вспомнили про "Северный поток", а точнее, про теракт, который был осуществлен в Балтийском море 26 сентября 2022 года. Почти два года правоохранительные органы ФРГ в вялотекущем режиме занимались этим делом, пока несколько месяцев назад не последовал перелом.Сначала в местные СМИ были слиты подробности происшествия и информация о диверсантах, устроивших взрыв трубопровода. Затем последовали заявления официальных лиц. Неделю назад представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге рассказал, что власти выдали несколько ордеров на арест нескольких лиц, причастных к теракту. Как минимум один из них — дайвер с гражданством Украины.Всесторонне разобраться с этой историей пообещал канцлер Олаф Шольц."Это значит, что мы призываем все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование без оглядки на кого-либо. Ничего не будет скрыто", — заявлял он.Такая внезапная активизация вокруг "Северных потоков" свидетельствует, что резкий отказ от отношений с Россией на пользу Германии не пошел. Вдобавок никакой победы Украины на горизонте не видно, а внутренние экономические проблемы — вот они. В этих условиях с РФ придется выстраивать отношения заново, хочется этого или нет.Об экономических проблемах Германии — в материале издания Украина.ру Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику.

https://ukraina.ru/20240923/1057627338.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, германия, россия, северный поток, газ