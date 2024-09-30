В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИ
Украинское издание "Настоящее время"** выпустило материал, в котором утверждается, что места мужчин в ПВО ВСУ активно стали занимать женщины, приходя на смену своим мужьям, отцам и братьям. По информации издания, это женское подразделение назвали "Ведьмы Бучи"
В ролике издания уточняется, что большинство женщин, ставших "ведьмами", раньше работали в социальной сфере: учителями, воспитателями и т.п. Самой младшей из них 20 лет, и все без исключения - идейно-мотивированные.
"Мой муж, а потом и брат мужа погибли в марте 2022 года. С 22 июня мой племянник пропал без вести на Авдеевском направлении. Так что мотивация у меня есть", - рассказала на камеру одна из новоиспеченных вэсэушниц, которая раньше работала экскурсоводом.
Журналисты "Настоящего времени"** утверждают, что никакого националистического подтекста в их решении нет, а женщины, пожелавшие взять в руки оружие, решили мстить за отцов и мужей. Вот только почему у отдельных из них на руках и лице оказались недвусмысленные татуировки, издание умолчало.
По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.
Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами, "то есть по зову сердца".
В конце августа российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Она вступила в ряды ВСУ вслед за мужем Виктором Панаско по кличке "Иранец", который нашел свою смерть под Артемовском (Бахмутом).
*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ.
** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией