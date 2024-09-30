https://ukraina.ru/20240930/1057785673.html

В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИ

В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИ - 30.09.2024 Украина.ру

В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИ

Украинское издание "Настоящее время"** выпустило материал, в котором утверждается, что места мужчин в ПВО ВСУ активно стали занимать женщины, приходя на смену своим мужьям, отцам и братьям. По информации издания, это женское подразделение назвали "Ведьмы Бучи"

2024-09-30T16:04

2024-09-30T16:04

2024-09-30T16:04

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всу

женщины

"азов"

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В ролике издания уточняется, что большинство женщин, ставших "ведьмами", раньше работали в социальной сфере: учителями, воспитателями и т.п. Самой младшей из них 20 лет, и все без исключения - идейно-мотивированные.Журналисты "Настоящего времени"** утверждают, что никакого националистического подтекста в их решении нет, а женщины, пожелавшие взять в руки оружие, решили мстить за отцов и мужей. Вот только почему у отдельных из них на руках и лице оказались недвусмысленные татуировки, издание умолчало.По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами, "то есть по зову сердца".В конце августа российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Она вступила в ряды ВСУ вслед за мужем Виктором Панаско по кличке "Иранец", который нашел свою смерть под Артемовском (Бахмутом).Еще по теме: Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте.*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ.** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией

https://ukraina.ru/20240828/1057098871.html

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