Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина - 30.09.2024 Украина.ру
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Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина
Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина - 30.09.2024 Украина.ру
Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина
Александра Пермякова, подорвавшего авто с писателем Захаром Прилепиным, приговорили к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд
2024-09-30T14:41
2024-09-30T14:42
новости
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украина
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сбу
ск рф
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писатель
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Пермякова обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в их числе были:Обвинение запросило для Пермякова пожизненное заключение. Суд удовлетворил эту просьбу, приняв во внимание совокупность преступлений.Ранее, на одном из судебных заседаний, Пермяков признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей).Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.Украинские боевики и наемники в ВСУ не оставляют попыток навредить российским общественным деятелям, чья точка зрения отличается от позиции киевского режима "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.* Внесены в реестр экстремистов и террористов.
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Новости, Россия, Украина, Захар Прилепин, СБУ, СК РФ, покушение, писатель

Суд решил судьбу дончанина, подорвавшего машину Прилепина

14:41 30.09.2024 (обновлено: 14:42 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя З. Прилепина
Оглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя З. Прилепина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Александра Пермякова, подорвавшего авто с писателем Захаром Прилепиным, приговорили к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд
Пермякова обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в их числе были:
  • "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,
  • "Незаконный сбыт оружия",
  • "Подделка и сбыт документов с целью сокрытия другого преступления",
  • "Оборот взрывчатки в составе группы лиц",
  • "Изготовление взрывчатки".
Обвинение запросило для Пермякова пожизненное заключение. Суд удовлетворил эту просьбу, приняв во внимание совокупность преступлений.
Ранее, на одном из судебных заседаний, Пермяков признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей).
19 сентября, 16:45
Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, за которую его подкупили в СБУАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей). Такое заявление подсудимый сделал 19 сентября на заседании 2-го Западного окружного военного суда
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий Александр Шубин погиб.
Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин назвал покушение на Прилепина "мощно спланированной спецоперацией украинских спецслужб".
26 марта, 00:09
СБУ раскрыла новые детали убийства Татарского, Кивы и покушения на Прилепина Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк привёл данные о том, из какого оружия и каким способом был убит экс-депутат Верховной Рады, переехавший в РФ, Илья Кива. Комментируя террористические акты, совершённые по указанию Киева, руководитель СБУ заявил, что "это карма"
Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.
Также следствию удалось найти взаимосвязь между покушением на писателя и убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Выяснилось, что Пермяков получал деньги от лица, который финансировал устроившую теракт в Петербурге Дарью Трепову*, в том числе оплатил ее поездку на такси до кафе, в котором погиб Татарский.
25 января, 15:48
Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии и взыскал 16,5 млн рублей2-й Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову*, совершившую теракт в кафе Санкт-Петербурга, к 27 годам колонии
Украинские боевики и наемники в ВСУ не оставляют попыток навредить российским общественным деятелям, чья точка зрения отличается от позиции киевского режима "Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорам.
* Внесены в реестр экстремистов и террористов.
 
НовостиРоссияУкраинаЗахар ПрилепинСБУСК РФпокушениеписатель
 
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