Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы - 30.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240930/1057766020.html
Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы - 30.09.2024 Украина.ру
Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-09-30T07:15
2024-09-30T07:23
новости
киев
кривой рог
украина
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547102_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dab9d61abfdd8b08c7e1dac60c8a8f24.jpg
В Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях тревога была объявлена практически одновременно - в 00:38. В Киеве воздушную тревогу объявили в 1:06.Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.Украинские СМИ сообщают о нескольких сериях взрывов в Житомире. Также они раздаются в украинском Днепропетровске, Кривом Роге, а кроме того, в столице и Киевской области.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли ночью свыше 10 ударов по Киеву и пригороду.Также ВС РФ ударили по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области.Кроме прочего, удары нанесли и по Житомиру и пригороду, а также по городу Смела в Черкасской области."Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", - рассказал подпольщик.По информации его коллег, под удар также попали военные ВСУ в Виннице.О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
киев
кривой рог
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547102_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_22e3328c44991df9d16d3fd9e8612260.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, кривой рог, украина, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Киев, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы

07:15 30.09.2024 (обновлено: 07:23 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях тревога была объявлена практически одновременно - в 00:38. В Киеве воздушную тревогу объявили в 1:06.
Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.
Украинские СМИ сообщают о нескольких сериях взрывов в Житомире. Также они раздаются в украинском Днепропетровске, Кривом Роге, а кроме того, в столице и Киевской области.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли ночью свыше 10 ударов по Киеву и пригороду.
"Прилетало в Киев и пригород, как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", - уточнил Лебедев.
Также ВС РФ ударили по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области.
Кроме прочего, удары нанесли и по Житомиру и пригороду, а также по городу Смела в Черкасской области.
"Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", - рассказал подпольщик.
По информации его коллег, под удар также попали военные ВСУ в Виннице.
О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевКривой РогУкраинаВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Уничтожили немецкую установку, вывели из строя ж/д станцию: Рогов об успехах ВС РФ в Запорожье
08:30Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России
08:09Главное за ночь 30 сентября
08:07Почему Россия обречена на победу
08:00Как джентльмены "урегулируют конфликты". К годовщине Мюнхенского сговора
07:56Украинские дроны атаковали белгородский поселок, есть жертвы — Гладков
07:30Депутат бундестага призвал ФРГ указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
07:15Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
06:15Тимофей Ермаков: После сдачи Угледара ВСУ "растянутся на шпагате" между Курахово и Красноармейском
06:00"Нас обманули": военный политолог поделился информацией о первоначальном плане СВО
05:45"Они и так в кольце": военкор рассказал, как ВС РФ перерезают ВСУ последние пути отхода из Угледара
05:42Приключения Зеленского в США: "Унижение и ужас". На Украине отрицают: мировые СМИ врут!
05:30"На войне как на войне": Подлесный о том, начнет ли Россия воевать "по-настоящему" после ударов ВСУ
05:15Между миром и войной. Фененко рассказал, как Запад разрабатывает для России концепцию "серой зоны"
05:06"Они продали нас". Украинские эксперты обнаружили, что народ Украины отправлен Западом на убой
05:00Выход на Курахово и Времевский выступ: эксперт рассказал, какие направления откроются после Угледара
04:45Сначала это будут Storm Shadow: эксперт о том, почему Запад не смог "продавить" для Киева ракеты Taurus
04:41Ростислав Ищенко: Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
04:30Он возвращается в родную гавань: военкор Ермаков объяснил, почему Угледар уже потерян для Украины
04:16Судьба гегемона, или Продать России что-то ненужное
Лента новостейМолния