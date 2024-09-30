Удары по националистам и технике: на Украине звучит воздушная тревога, раздаются взрывы
07:15 30.09.2024 (обновлено: 07:23 30.09.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и еще 11 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
В Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях тревога была объявлена практически одновременно - в 00:38. В Киеве воздушную тревогу объявили в 1:06.
Ранее объявленный сигнал воздушной тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черниговской областях.
Украинские СМИ сообщают о нескольких сериях взрывов в Житомире. Также они раздаются в украинском Днепропетровске, Кривом Роге, а кроме того, в столице и Киевской области.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли ночью свыше 10 ударов по Киеву и пригороду.
"Прилетало в Киев и пригород, как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", - уточнил Лебедев.
Также ВС РФ ударили по складам и колонне ВСУ в городе Белая Церковь в Киевской области.
Кроме прочего, удары нанесли и по Житомиру и пригороду, а также по городу Смела в Черкасской области.
"Колонны, что топали с Кривого Рога, попали под удар: одна в Кривом Роге на выходе, другая в Бериславе по прибытии", - рассказал подпольщик.
По информации его коллег, под удар также попали военные ВСУ в Виннице.
О других успехах военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.