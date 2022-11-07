Мэр латвийского города признал Крым российским - 07.11.2022 Украина.ру
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Мэр латвийского города признал Крым российским
Мэр латвийского города признал Крым российским - 07.11.2022 Украина.ру
Мэр латвийского города признал Крым российским
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш на днях в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором
2022-11-07T08:26
2022-11-07T08:26
латвия
новости
крым
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"Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию. Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".
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латвия, новости, крым
Латвия, Новости, Крым

Мэр латвийского города признал Крым российским

08:26 07.11.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш на днях в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором
"Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.
При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию.
Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.

"Нельзя разделять то, что он был включен в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — ответил Элксниньш.

Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".
 
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