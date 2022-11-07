https://ukraina.ru/20221107/1040543060.html

Мэр латвийского города признал Крым российским

Мэр латвийского города признал Крым российским - 07.11.2022 Украина.ру

Мэр латвийского города признал Крым российским

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрейс Элксниньш на днях в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором

2022-11-07T08:26

2022-11-07T08:26

2022-11-07T08:26

латвия

новости

крым

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"Крым является частью Российской Федерации", — заявил политик в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.При этом он отметил, что уже не раз обозначал свою позицию. Ведущая заявила, что большинство стран не признали воссоединение полуострова с Россией.Мэр также высказал мнение, что за украинский кризис ответственны Киев, Москва и Вашингтон, и назвал эту ситуацию "проигрышем дипломатии".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

латвия, новости, крым