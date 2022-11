https://ukraina.ru/20221106/1040539500.html

Эвакуация из Киева, наступление на Херсон, проблема в Павловке. Итоги 6 ноября на Украине

Власти Киева задумались об эвакуации населения из-за отключения электричества. ВСУ скапливает силы и подготавливает наступление на Херсон. Российские военкоры и военные заявили о непростой ситуации в Павловке

Власти Киева начали подготовку к "тотальной эвакуации" жителей города, сообщило издание The New York Times.По информации издания, в украинской столице начинают разрабатывать план действий на случай полного отключения электроэнергии. Как утверждает The New York Times, тогда нужно будет эвакуировать около трёх миллионов киевлян.Издание цитирует директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука, который заявил, что нельзя исключать полного отключения системы электроснабжения города.По его словам, при неблагоприятном сценарии чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя."Если дело дойдет до этого, мы начнем информировать людей и просить уехать", — рассказал он.В ночь на 6 ноября мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона заявил о возможности полного отключения электроснабжения в столице Украины."Мы делаем всё, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения <...>. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас... Мы не исключаем. Мы просчитываем различные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться", - заявил Кличко.Он призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, некоторый запас еды и теплые вещи, а также напомнил, что в Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева, однако отметил, что этого может оказаться недостаточно для трехмиллионного города."Этого недостаточно. Поэтому я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", – призвал Кличко.Он также пообещал, что в случае чрезвычайных ситуаций в подъездах киевлян будет обнародована дополнительная информация о местонахождении пунктов обогрева и бюветов. Кличко также призвал киевлян заранее узнать, где они расположены.При этом Кличко призвал киевлян не впадать в отчаяние."Мы откровенно проговариваем различные сценарии и даже худший сценарии, к которому нужно быть готовыми. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы такого сценария не было. Но гарантировать на 100% мы не можем, поэтому моделируем разные ситуации и каждый из нас должен быть подготовлен к этому", – подчеркнул Кличко.Он также назвал численность населения украинской столицы."Чуть больше 3 миллионов ночует в нашем городе, днём приезжает из области гораздо больше. Из тех 3 миллионов, которые ночуют, 350 тысяч внутренне перемещённых лиц. То есть каждый десятый в нашем городе – это человек из других регионов, который ищет поддержку", - заявил Кличко.Позже украинское издание "Страна" сообщило о том, что в киевских аптеках рекомендуют посетителям сделать запас необходимых лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии."В киевских аптеках появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарств из-за отключений электроэнергии. Киевлянам предлагают сделать запас жизненно необходимых медикаментов", - указывалось в публикации издания.В качестве доказательства "Страна" привела фото объявления в одной из аптек с рекомендацией запастись жизненно важными лекарствами.Кроме того, директор департамента КГГА Ткачук, которого ранее цитировало издание The New York Times, попытался успокоить киевлян."В столице все контролируемо, и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации… Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения", - отметил он.По его словам, система гражданской защиты должна быть готова к различным вариантам, но это не значит, что проводить эвакуацию готовятся сейчас.Подготовка атаки на ХерсонНа фоне заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Соединённые Штаты Америки окажут Украине всю необходимую помощь для атаки на Херсон, стали появляться новые свидетельства о стягивании подразделений ВСУ к этой столице региона России.Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео украинских военных на херсонском направлении."Нас отправляют в самое пекло. Х** его знает, будем ли мы живы, но если кто-то найдёт мой телефон, не плачьте о нас", - говорит украинский военный на видео.Также на видео запечатлена колонна бронетехники: бронетранспортёров VAB, Husky TSV, "Козак-2" и другой техники."Подготовка атаки на Херсон? "Нас отправляють в саме пекло", - прокомментировал Шарий видео.Как сообщил другой источник, на видео — подразделения 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады на херсонском направлении.Также стало известно о прибытии на Украину бойцов ВСУ, прошедших подготовку в Великобритании.Некоторые источники и вовсе указывают, что наступление ВСУ на Херсон должно начаться на следующей неделе.Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов вечером 5 ноября также рассказал о подготовке ВСУ наступления на Херсон."Укровермахт готовится к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму", - сообщил Стремоусов, подробно описав ситуацию на разных участках линии соприкосновения.На следующий день он также рассказал о стягивании бронетехники на херсонское направление.Днём 6 ноября в Херсоне пропало электричество."Света нет по всему городу", - сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы "Херсоноблэнерго".Одновременно в городе активно работают украинские террористические группы. Так, ближе к вечеру стало известно о взрыве в одном из подъездов города."В результате происшествия пострадавший получил осколочное ранение. Наши врачи оказывают пациенту все необходимое лечение и оценивают его состояние как стабильное", - указывалось в сообщении Минздрава Херсонской области.Жителей города в очередной раз призвали к эвакуации.Обстановка в ПавловкеВечером 6 ноября командир бригады "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в своём телеграм-канале сделал запись, посвящённую кадровым проблемам в армии."Мы очень часто пытаемся понять, что же не так. Мы - это те, кто обоснованно, или нет, - считает себя состоящими в связи с адекватностью. По результату сложных мозговых атак приходим к выводу, что где-то потерялось целое поколение военных специалистов, которые по "сроку службы" должны составлять самую важную управленческую прослойку. Это какое-то межвременье, когда советское ушло, а русское не пришло, - а осталась карьера, доходы, самолюбие, самомнение...Много пафосных тостов за Родину... и пустота", - отметил Ходаковский.Одними рассуждениями о личных качествах тех или иных военачальников он не ограничился, а рассказал, чем вызвана эта его запись."Александр Сладков разместил публикацию о состоянии дел в Павловке - печально. Всё-таки, надежда во мне на лучший исход проиграла трезвому пониманию перспектив, которое я выразил скупой формулировкой: считаю наступление преждевременным. И дело здесь не в Павловке, где мы оказались в огневом мешке и несем потери, а в подходе, который является типичным для большинства представителей этого "потерянного поколения", - отметил Ходаковский.Ранее российский военкор Александр Сладков у себя в телеграм-канале заявил о возмущении морских пехотинцев из 155 бригады ВС РФ происходящим в Павловке."Тяжёлая ситуация в Павловке (ДНР). Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Письмо не привожу. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано: большие потери, невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры", - заявил Сладков.Он отметил, что морпехи просят губернатора Кожемяко обратиться в Минобороны РФ, чтобы прислали комиссию для срочного разбора ситуации."В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому, как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льётся и льётся", - отметил Сладков.Спустя некоторое время медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал предполагаемый текст письма, в котором морпехи сообщали о том, что ради наград несколько генераловбросили ихв непродуманную атаку.При этом военные просили прислать комиссию не из Минобороны, а независимую от военного ведомства.Несколькими днями ранее Ходаковский, описывая бои в Павловке, отмечал, что они могут быть преждевременными."Угледар, нависающий над местностью, - та ещё проблема. От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел всё на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА - Павловка для него вообще, как на ладони. На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит - противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении. Поэтому я сказал, что считаю наше наступление преждевременным. На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар - иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов - а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто", - указывал он 31 октября.Ходаковский тогда указывал, что наступление на Павловку, по его мнению, преждевременное.

