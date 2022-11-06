Подоляк призвал нанести удары по Ирану - 06.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221106/1040529679.html
Подоляк призвал нанести удары по Ирану
Подоляк призвал нанести удары по Ирану - 06.11.2022 Украина.ру
Подоляк призвал нанести удары по Ирану
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 ноября в эфире единого украинского телемарафона призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве
2022-11-06T09:13
2022-11-06T09:13
новости
иран
беспилотники
михаил подоляк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/17/1031501792_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_cf36df0db9e679ea8973b6cbc0fd2500.jpg
"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - предложил Подоляк.По его словам, Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".Страны Запада утверждают, что Иран в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине.Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркивал, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103150/17/1031501792_13:0:778:574_1920x0_80_0_0_9372cc4fcd60222975f9f6818f3eebc4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, беспилотники, михаил подоляк
Новости, Иран, беспилотники, Михаил Подоляк

Подоляк призвал нанести удары по Ирану

09:13 06.11.2022
 
© sud.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© sud.ua
Читать в
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 ноября в эфире единого украинского телемарафона призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве
"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - предложил Подоляк.
По его словам, Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".
Страны Запада утверждают, что Иран в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине.
Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркивал, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
 
НовостиИранбеспилотникиМихаил Подоляк
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:03Перед клеткой с обезьянами. Размышления об информационной войне
09:58В Мелитополе вернули на место снесенный при киевской власти памятник Ленину
09:51Киев свободен!
09:43Украинские военные повредили газопровод в Горловке - мэр
09:41Эвакуация из Киева, пригороды Артёмовска, стягивание к Херсону. Главное на Украине на утро 6 ноября
09:35Военный эксперт объяснил, что Россия сделает с ВСУ, если они завяжут городские бои в Херсоне
09:29Бойцы группы "Вагнер" сражаются за южный пригород Артемовска
09:13Подоляк призвал нанести удары по Ирану
08:50На Украине погиб бывший боец элитной дивизии американской армии
08:39Киев планирует включить директора "Мотор Сич" в список для обмена — Рогов
08:25США призвали Зеленского сымитировать открытость к переговорам с РФ
08:12Власти Киева готовят эвакуацию трех миллионов человек - NYT
05:30"Никто не будет допускать гибель подразделений": Сапоньков об отводе войск на Левый берег Днепра
05:00Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ
04:30Эксперт рассказал, пойдут ли Россия и Белоруссия в наступление на Западную Украину
04:00Мариуполь в пример: военкор рассказал о фатальном нежелании эвакуироваться некоторых жителей Херсонщины
01:00Освобождение Киева: Герои, сражавшиеся за город
19:00Решение по памятнику Екатерине II, последствия визита Салливана. Итоги 5 ноября на Украине
18:52Качели стабильности: Ищенко об отношениях России и Израиля и том, кто больше заинтересован в дружбе
18:00"Максимально жесткие меры": в украинском МИД снова разразились угрозами в адрес Ирана
Лента новостейМолния