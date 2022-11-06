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Подоляк призвал нанести удары по Ирану

Подоляк призвал нанести удары по Ирану - 06.11.2022 Украина.ру

Подоляк призвал нанести удары по Ирану

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 ноября в эфире единого украинского телемарафона призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве

2022-11-06T09:13

2022-11-06T09:13

2022-11-06T09:13

новости

иран

беспилотники

михаил подоляк

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"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - предложил Подоляк.По его словам, Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".Страны Запада утверждают, что Иран в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине.Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркивал, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, беспилотники, михаил подоляк