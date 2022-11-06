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Подоляк призвал нанести удары по Ирану
Подоляк призвал нанести удары по Ирану - 06.11.2022 Украина.ру
Подоляк призвал нанести удары по Ирану
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 ноября в эфире единого украинского телемарафона призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве
2022-11-06T09:13
2022-11-06T09:13
2022-11-06T09:13
новости
иран
беспилотники
михаил подоляк
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"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - предложил Подоляк.По его словам, Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".Страны Запада утверждают, что Иран в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине.Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркивал, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, беспилотники, михаил подоляк
Новости, Иран, беспилотники, Михаил Подоляк
Подоляк призвал нанести удары по Ирану
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 5 ноября в эфире единого украинского телемарафона призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет Москве
"Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - предложил Подоляк
.
По его словам, Иран, якобы оказывающий помощь РФ, "не может безнаказанно это делать и дальше".
Страны Запада утверждают, что Иран в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине.
Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан подчеркивал, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.