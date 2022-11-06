https://ukraina.ru/20221106/1040527494.html

Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ

Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ - 06.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ

Угрозы Катара перенаправить идущий в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из Европы другим поставщикам в случае введения "потолка цен" на российские энергоресурсы вполне реальны. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

2022-11-06T05:00

2022-11-06T05:00

2022-11-06T05:00

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Ранее министр энергетики эмирата Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.Как разъяснил Фролов, недовольство Катара вызвано тем, что "потолок цен" на российский газ изменит условия торговли на газовом рынке Европейского союза, которые навязывались поставщикам на протяжении последних тринадцати лет, и на которые все поставщики согласились.По мнению эксперта, Катару вполне по силам осуществить свои угрозы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220510/1033936396.html

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2022

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новости, катар, фролов александр, ес, российский газ