https://ukraina.ru/20221106/1040527494.html
Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ
Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ - 06.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ
Угрозы Катара перенаправить идущий в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из Европы другим поставщикам в случае введения "потолка цен" на российские энергоресурсы вполне реальны. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2022-11-06T05:00
2022-11-06T05:00
2022-11-06T05:00
новости
катар
фролов александр
ес
российский газ
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Ранее министр энергетики эмирата Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.Как разъяснил Фролов, недовольство Катара вызвано тем, что "потолок цен" на российский газ изменит условия торговли на газовом рынке Европейского союза, которые навязывались поставщикам на протяжении последних тринадцати лет, и на которые все поставщики согласились.По мнению эксперта, Катару вполне по силам осуществить свои угрозы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220510/1033936396.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, катар, фролов александр, ес, российский газ
Новости, Катар, Фролов Александр, ЕС, российский газ
Эксперт объяснил, почему Катар недоволен намерением ЕС ввести "потолок цен" на российский газ
Угрозы Катара перенаправить идущий в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из Европы другим поставщикам в случае введения "потолка цен" на российские энергоресурсы вполне реальны. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Ранее министр энергетики эмирата Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.
Как разъяснил Фролов, недовольство Катара вызвано тем, что "потолок цен" на российский газ изменит условия торговли на газовом рынке Европейского союза, которые навязывались поставщикам на протяжении последних тринадцати лет, и на которые все поставщики согласились.
По мнению эксперта, Катару вполне по силам осуществить свои угрозы.
Он поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт
Александр Фролов
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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