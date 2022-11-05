https://ukraina.ru/20221105/1040506370.html

Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" - Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России

Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" - Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России - 05.11.2022 Украина.ру

Александр Фролов: "Остыньте, ребята!" - Катар возмущен европейским потолком цен на газ не из-за России

Украина.ру, 05.11.2022

2022-11-05T13:32

2022-11-05T13:32

2022-11-05T13:32

интервью

сжиженный природный газ

сша

владимир путин

катар

нефть

россия

евросоюз

фролов александр

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Потолок цен на газ в ЕС не принят, но ирония ситуации в том, что Евросоюзу перестали нравится правила, которые они же сами навязывали другим странам из-за того, что они стали для ЕС не выгодны, попахивает идиотизмом - заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что потолок цен на российские энергоресурсы разрушает правила конкуренции и ставит под угрозу инвестиции в газовой сфере. Поэтому страна выступила против искусственных ограничений, а если они всё же будут - имеет право перенаправить СПГ из Европы в другие точки.— Александр Сергеевич, Катар, одна из крупнейших газовых стран мира, угрожает не отправлять в Европу газ, если Евросоюз введет ограничение цены для топлива из России. "RT" пишет, что Госминистр по вопросам энергетики Катара, генеральный директор компании "QatarEnergy" Саад бен Шарида аль-Кааби в интервью Bloomberg заявил, что Доха может перенаправить газ, который поставляет в Евросоюз, в другие страны, когда сочтёт это целесообразным. И например, Газета.ру: "Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV." Почему у них такая позиция? В чём состоит интерес Катара?— Смотрите, в октябре Еврокомиссия представила свой план по снижению воздействия мирового энергетического кризиса в газовой области на европейских потребителей и среди прочих мер там действительно указывалось "динамическое ценообразование".То есть они собирались установить некий коридор котировок, которые они в Евросоюзе считают нормальными, здоровыми, если угодно.Фактически речь шла о том, чтобы запрещать торговлю газом по котировкам, по ценам, превышающим некий динамически изменяющийся коридор. Почему динамически изменяющийся? Потому что условия могут меняться и сам размер этого коридора, и сами условия тоже могут изменяться.Кроме того, Евросоюз там намеревался ввести ряд ограничений, касающихся использования индексов на фьючерсной площадке и все это вместе должно было подкрепляться принципами солидарности государств-членов ЕС, которые должны задействовать в случае, если у кого-то из них образуется нехватка предложения.Тогда все остальные компенсируют эту нехватку за счёт своих возможностей. Кроме того, предполагалось информировать Еврокомиссию до заключения любой сделки по закупке газа, если эта сделка превышает объём в 5 тераватт-часов, это чуть более 500 миллионов кубических метров.При этом Еврокомиссия может рекомендовать не проводить эту сделку, если обнаружит некое "потенциально негативное воздействие" на рынок от совершения этой сделки.Планировалось создать в том числе и отдельную площадку, на которую все бы ориентировались при формировании цен для внутреннего рынка. И вот этот вот динамический механизм ценообразования, и всё это, разумеется, не могло порадовать поставщиков. — В чем минусы такого механизма?- Это нарушение правил торговли, которые были установлены между поставщиками и европейским союзом. И поставщики в лице Катара, разумеется, не могут прийти в восторг. Если вас не устраивает наша цена и наш газ, который мы продаём по этой цене - поищите другой. Притом, ирония заключается даже не в том, что Катар пытается выкручивать руки бедным несчастным европейцам, назначая какую-то свою цену. Нет.Все поставщики сейчас продают газ на европейском рынке, исходя из биржевого принципа ценообразования, ведь существует два принципа - нефтяная привязка и биржевая привязка. В первом случае вы используете цены на нефть и нефтепродукты, а во втором используются некие биржевые котировки.Евросоюз с 2009-го года навязывает поставщикам эти правила биржевого ценообразования, а как только эти правила стали работать не в пользу Евросоюза, а против, а на рынке так бывает, Евросоюз сучил ножками. И сказал: "нет, нам не нравится, что вы продаёте так дорого. Мы уже придумали эти правила для того, чтобы вы продавали нам дёшево. А если вы продаёте дорого, то плохие правила."Извините, попахивает неким идиотизмом. Руководство европейских стран понимает ущербность позиции Еврокомиссии и ущербность их плана. Эта идея с динамическим ценообразованием - не прошла. Потому что задали резонный вопрос. Ребята, а как вы будете гарантировать поступление объединяемых при этом динамическом ценообразовании? Как будете гарантировать, что эти объёмы пойдут на наш рынок, если можно взять и увести их куда-нибудь и продать без динамического ценообразования?Вот о чем высказывание Катара! А не потому, что они очень беспокоятся о Российской Федерации. Там вообще не про Российскую Федерацию, а про всех поставщиков.— То есть получается, изначально это не совсем верная формулировка со стороны тех журналистов, которые это писали? Или просто ее нужно объяснять?— Конечно, абсолютно! То есть это и про наш газ тоже, но это не из-за того, что они на наш газ собираются установить предельные цены. Они собираются изменить условия торговли на газовом рынке Европейского союза, которые навязывались поставщикам на протяжении последних тринадцати лет, и на которые все поставщики согласились.При том, Европа эти условия навязывала, потому что она искренне считала, что сейчас, исходя из этих условий, поставщики начнут конкурировать друг с другом, сбивать цену и европейский потребитель будет получать всё лучшие и лучшие цены.А тут, понимаете, кризис! И так уже не работает. И можно сколько угодно кричать, какая плохая Россия, нам не поставляет газ, а должна была бы.Но почему-то кризис во всём мире, а Россия плохая вот у Европейского союза. Очень интересно! Россия виновата, но мы меняем правила торговли со всеми поставщиками.— Это ограничит цену и на российский газ?— Да, это ограничит цены на весь газ вообще, на 100% газа, которые поступают на европейский рынок, откуда бы они не поступали. Что характерно, когда Катар в 2020-ом году поставлял газ в Европейский союз иногда по ценам порядка $40 за тысячу кубических метров, Катар почему-то не бухтел, Норвегия не бухтела, был такой момент. А теперь, когда цены выше тысячи долларов – "ой, цены неправильные!". Ну, детский сад, штаны на лямках! Позиция Катара тут абсолютно верна.— Мы знаем, что у Катара довольно тесная связка с американскими производителями, которые хотят увеличить своё присутствие на европейском энергетическом рынке.—Американский газ представлен, американские производители – нет. Американский газ поставляется европейскими и азиатскими компаниями на европейский рынок, они заключают контракты с американскими заводами, производящими СПГ, забирают его с этих заводов и везут туда, где платят больше или туда, куда скажут.— То есть, роли США здесь никакой нет?— Никакой. Я понимаю, что у нас ряд политиков и политологов периодически начинают рассказывать басни о том, что Америка хочет продавать свой газ на европейском рынке. Она затеяла вот это вот всё. Это лёгкое заблуждение.В марте текущего года приехал президент Байден в Европейский союз и подписал с Урсулой Фон Дер Ляйн меморандум, согласно одному из пунктов которого президент США от лица своей страны обязался проводить переговоры с международными партнёрами с целью увеличить поставки СПГ в Европейский союз в течение 22 года не менее чем на 15 миллиардов кубических метров.Это было трактовано прессой внутри США и вне США так: "США пообещали увеличить поставки минимум на 15 миллиардов кубов". Ну то есть это меморандум, понимаете? Декларация. И у многих, видимо после этого и после того, как поставки Соединенных Штатов стали расти, видимо, навело на мысль, что, ну, "мужик сказал - мужик сделал". Мол, Байден молодец.Но руководство США не имеет ни единого инструмента, который позволил бы влиять на направление поставок СПГ, производимого на территории их страны. Будь то Обама, Трамп, Байден, руководство США любит трындеть, что у них якобы есть такие инструменты.Рынок организован таким образом, что они не имеют влияния ни на американские заводы, ни на компании, которые занимаются непосредственной поставкой американского газа.Например, французская компания "Тоталь", у нее есть контракты с тремя крупными заводами американскими, производящими сжиженный природный газ.Кстати, когда Макрон заявляет, что коварные штаты продают у себя на внутреннем рынке для своей промышленности СПГ в 4 раза дешевле, чем бедным несчастным французам, он занимает очень удобную позицию.Потому что он делает вид, что Франция никак не может повлиять. Пойми, французский избиратель, ты платишь много за газ, потому что Россия коварно сократила поставки, а США навязывают цены!Но компания "Тоталь" покупает этот газ, и везет туда, где хочет заработать. Макрон мог бы обратиться к руководству "Тоталь" и попросить умерить аппетит. Это было бы тоже несколько против тех правил, но это было бы разумнее, чем неабстрактно кричать, что виноваты американцы.— Как на возмущение Катара Евросоюз будет реагировать?— Сейчас кризис связан с нехваткой предложения. Бессмысленно договариваться с Катаром. Более того, чтобы был предмет для переговоров, надо чтобы страны ЕС признали вот этот план Еврокомиссии, а сейчас его отправили на доработку, то есть пока что этот план не согласован.И Катар практически говорит: "Ребят, согласовывайте правильно, будьте так любезны". Вы обозначили позицию, и вы просто лишитесь нашего газа к чёртовой матери, если вы подобными вещами будете заниматься. Мы и так на вашем рынке продавали газ по чёрте-какой низкой цене в 2019-ом и 2020-ом годах. Давайте вот не будем усугублять сейчас. Нет предмета для переговоров.Еврокомиссия пока дорабатывают этот план как раз из опасений, что поставщики почему-то не будут поставлять газ на таких условиях. Интересно, почему?— Катар готов свои угрозы осуществлять?— Ну а почему нет? То есть, что его остановит? Он поставляет в Европейский союз где-то 20-25 миллиардов кубических метров. Это довольно значимый объём, но это где-то четверть от совокупных поставок Катара, а после того, как Китай снимет антиковидные ограничение он с удовольствием эти объёмы просто возьмёт и заберёт.Я так полагаю, что Катар все понимают, и серьёзность его намерений тоже. Но ему придется воплощать их в жизнь. Просто потому, что он обозначил, что опасения европейских политиков относительно этой позиции абсолютно верны. Мол, я - крупный поставщик СПГ, обращаюсь к вам и говорю: "ребята, остыньте!".— Позиция России не поменялась в этом плане, мы просто не будем продавать, если введут предельные цены?— Нужно оставлять там какую-то долю того, что позиция нашего руководства может измениться, потому что вот, пожалуйста, была ситуация с зерновой сделкой."Мы выходим из зерновой сделки! Потом – "Так и быть, мы обратно возвращаемся". Хотя, казалось бы, зачем? Поэтому давайте не будем кричать со стопроцентной уверенностью, что мы не будем поставлять газ, если будут предельные цены. Но такая позиция была высказана.Для Европейского союза нет никаких возможностей альтернативных - эти объёмы, мягко скажем, тяжело заместить. Просто потому, что поставщиков, желающих ворваться на европейский рынок со своим газом, не так много. Сейчас все, кто хотел нарастить поставки в Европу, и кто мог - уже это сделал. — Для нас последствий этого возможного решения тоже ожидать не стоит?— Для нас главная проблема — это сокращение поставок. То есть у нас поставки чисто технически сейчас нельзя нарастить до тех объёмов, которые были, скажем, в начале текущего года. Из-за того, что "Северные потоки" находятся в том состоянии, в котором они находятся. И часть украинской газотранспортной системы не может эксплуатироваться, польский участок газопровода "Ямал-Европа" оказывается, не эксплуатируемый из-за санкций.— Я так понимаю, что несколько лет понадобится для того, чтобы Россия с Турцией сделали газовый хаб?— Газовый хаб можно сделать в ближайшее время. Вопрос только в том, какие объёмы вы будете на этом газовом хабе продавать. Есть возможность увеличить прокачку по "Турецкому потоку", потому что мощности его, насколько я понимаю, на данный момент используются не на 100%. И вот эти дополнительные объёмы можно продавать через газовый хаб. Но, чтобы увеличить поставки в Турцию, чтобы компенсировать весь выпадающий, так сказать, на северных широтах объём - "Северный поток", "Ямал-Европа" необходимо несколько лет, надо строить новые мощности, нанимать судно-трубоукладчик, людей. Здесь много вопросов.

https://ukraina.ru/20221020/1039942698.html

https://ukraina.ru/20221020/1039921699.html

https://ukraina.ru/20221104/1040503278.html

https://ukraina.ru/20221020/1039931850.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, сжиженный природный газ, сша, владимир путин, катар, нефть, россия, евросоюз, фролов александр