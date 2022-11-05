Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра - 05.11.2022 Украина.ру
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Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра
Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра - 05.11.2022 Украина.ру
Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра
Зона эвакуации населения от линии Днепра была расширена на 15 километров. И сделано это ради вполне понятной цели – сохранить жизни мирных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-11-05T04:15
2022-11-05T04:15
новости
кирилл стремоусов
херсонская область
днепр
эвакуация
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Стремоусов уточнил, что тем, кого эвакуируют положены подъемные в размене 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты. Причем дается все это независимо от того, какое имущество у людей осталось, его "никто забирать не будет".Он добавил, что яркий пример такого поведения киевского режима – события не так давно происходившие в Мариуполе. Собеседник издания подытожил, что Россия также поступать не будет.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html
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новости, кирилл стремоусов, херсонская область, днепр, эвакуация
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсонская область, Днепр, эвакуация

Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра

04:15 05.11.2022
 
© скриншотЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в ГД РФ
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в ГД РФ
© скриншот
Читать в
Зона эвакуации населения от линии Днепра была расширена на 15 километров. И сделано это ради вполне понятной цели – сохранить жизни мирных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов
"Писали некоторые люди, обсуждали вопрос принудительной эвакуации. Никто принудительно никого эвакуировать не собирается. Правительство максимально делает все, чтобы люди имели возможность куда-то переехать, мы говорим о левобережной части Херсонской области, и, конечно же, в другие субъекты Российской Федерации – это Крым, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край", - сказал он.
Стремоусов уточнил, что тем, кого эвакуируют положены подъемные в размене 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты. Причем дается все это независимо от того, какое имущество у людей осталось, его "никто забирать не будет".
"Отстроить имущество, купить жилье – мы себе сможем позволить, потому что мы богатая страна, а вот вернуть жизни детей мы уже никогда не сможем. Поэтому основной приоритет правительства Российской Федерации, президент об этом говорит – мы должны сохранять жизни, а не прикрываться жизнями своих граждан, как это делали укронацисты", - сказал Стремоусов.
Он добавил, что яркий пример такого поведения киевского режима – события не так давно происходившие в Мариуполе. Собеседник издания подытожил, что Россия также поступать не будет.
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Кирилл Стремоусов интервью - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:19
Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонская областьДнепрэвакуация
 
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