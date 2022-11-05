https://ukraina.ru/20221105/1040507136.html

Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра

Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра - 05.11.2022 Украина.ру

Стремоусов объяснил, зачем линию эвакуации отодвинули от Днепра

Зона эвакуации населения от линии Днепра была расширена на 15 километров. И сделано это ради вполне понятной цели – сохранить жизни мирных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-11-05T04:15

2022-11-05T04:15

2022-11-05T04:15

новости

кирилл стремоусов

херсонская область

днепр

эвакуация

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Стремоусов уточнил, что тем, кого эвакуируют положены подъемные в размене 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты. Причем дается все это независимо от того, какое имущество у людей осталось, его "никто забирать не будет".Он добавил, что яркий пример такого поведения киевского режима – события не так давно происходившие в Мариуполе. Собеседник издания подытожил, что Россия также поступать не будет.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221103/1040476051.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл стремоусов, херсонская область, днепр, эвакуация