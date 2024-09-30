Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной язык - 30.09.2024 Украина.ру
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Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной язык
Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной язык - 30.09.2024 Украина.ру
Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной язык
Будапешт продолжает ожидать от Киева возвращения украинским венграм права использовать родной язык. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-09-30T16:52
2024-09-30T16:52
новости
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венгрия
петер сийярто
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нацменьшинства
венгры закарпатья
евроинтеграция
украина-ес
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"Мы с уважением, но ожидаем от Украины, что она восстановит права венгерского национального меньшинства в отношении доступа к родному языку в сфере образования и культуры", - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.Сийярто также напомнил, что венгерские требования были изложены в 11 пунктах и для их обсуждения были созданы рабочие группы, министры уже пришли к договоренности об ускорении их работы.Ранее, 26 сентября в ходе пресс-конференции по случаю Дня европейских языков в Будапеште статс-секретарь венгерского министерства по делам Евросоюза Барна Пал Жигмонд заявил, Венгрия просит Украину восстановить правовую базу, защищающую венгерский язык и венгерскую национальную общину. Подробности в публикации Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей УкраиныТакже на тему соблюдения прав нацменьшинств на Украине публикация Одиозная депутат Рады Пипа придумала, как еще ограничить права украинских школьников
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новости, украина, венгрия, петер сийярто, ес, нацменьшинства, венгры закарпатья, евроинтеграция, украина-ес, восточное партнерство, международные отношения, закон о языке, образование, школа, культура
Новости, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, ЕС, Нацменьшинства, венгры Закарпатья, евроинтеграция, Украина-ЕС, Восточное партнерство, международные отношения, закон о языке, образование, Школа, культура

Будапешт ожидает от Украины восстановления прав украинских венгров на родной язык

16:52 30.09.2024
 
© Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
© Валерий Мельников
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Будапешт продолжает ожидать от Киева возвращения украинским венграм права использовать родной язык. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Мы с уважением, но ожидаем от Украины, что она восстановит права венгерского национального меньшинства в отношении доступа к родному языку в сфере образования и культуры", - сказал Сийярто в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Сийярто также напомнил, что венгерские требования были изложены в 11 пунктах и для их обсуждения были созданы рабочие группы, министры уже пришли к договоренности об ускорении их работы.
Ранее, 26 сентября в ходе пресс-конференции по случаю Дня европейских языков в Будапеште статс-секретарь венгерского министерства по делам Евросоюза Барна Пал Жигмонд заявил, Венгрия просит Украину восстановить правовую базу, защищающую венгерский язык и венгерскую национальную общину. Подробности в публикации Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины
Также на тему соблюдения прав нацменьшинств на Украине публикация Одиозная депутат Рады Пипа придумала, как еще ограничить права украинских школьников
 
НовостиУкраинаВенгрияПетер СийяртоЕСНацменьшинствавенгры ЗакарпатьяевроинтеграцияУкраина-ЕСВосточное партнерствомеждународные отношениязакон о языкеобразованиеШколакультура
 
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