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Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина

Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина - 30.09.2024 Украина.ру

Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина

Каунасский окружной суд 30 сентября постановил оштрафовать местную жительницу Эрику Швенчёнене, которая на своей странице в социальной сети фотографию Владимира Ленина

2024-09-30T18:01

2024-09-30T18:01

2024-09-30T18:01

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Согласно постановлению суда, Эрика Швенчёнене должна заплатить штраф в размере 700 евро. Постановление вступило в силу немедленно, является окончательным и обжалованию не подлежит."Следует отметить, что пропаганда идеологии тоталитарного режима, установленного В. Лениным, запрещена законом Литовской Республики, запрещающим пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий", - заявили в Каунасском окружном суде.До этого в Литве запретили советскую символику – в том числе символику Литовской Советской Социалистической Республики. Также уголовному преследованию подвергнуты диссиденты, критиковавшие правительство и отрицавшие обоснованность официального мифа о "советской оккупации".В частности, отбывает срок в тюрьме Каунаса бывший лидер литовских социалистов, журналист Альгирдас Палецкис: его признали виновным в "шпионаже в пользу России". Приговор вынесен на основе бездоказательных показаний пойманного ранее на коллекционировании детской порнографии бывшего друга Палецкиса.Тем временем В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики Также стало известно, что после конфискации у Зимбабве пожарных автомобилей в порту Клайпеды Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ

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новости, литва, ссср, история ссср, гражданские свободы, права человека, бывший ссср, прибалтика, репрессии, суд, идеология, ленин, памятник