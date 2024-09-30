https://ukraina.ru/20240930/1057794318.html
Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина
Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина - 30.09.2024 Украина.ру
Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина
Каунасский окружной суд 30 сентября постановил оштрафовать местную жительницу Эрику Швенчёнене, которая на своей странице в социальной сети фотографию Владимира Ленина
2024-09-30T18:01
2024-09-30T18:01
2024-09-30T18:01
новости
литва
ссср
история ссср
гражданские свободы
права человека
бывший ссср
прибалтика
репрессии
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101123/59/1011235921_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_14ed93fd5ee6cd68936a9ed52e674b39.jpg
Согласно постановлению суда, Эрика Швенчёнене должна заплатить штраф в размере 700 евро. Постановление вступило в силу немедленно, является окончательным и обжалованию не подлежит."Следует отметить, что пропаганда идеологии тоталитарного режима, установленного В. Лениным, запрещена законом Литовской Республики, запрещающим пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий", - заявили в Каунасском окружном суде.До этого в Литве запретили советскую символику – в том числе символику Литовской Советской Социалистической Республики. Также уголовному преследованию подвергнуты диссиденты, критиковавшие правительство и отрицавшие обоснованность официального мифа о "советской оккупации".В частности, отбывает срок в тюрьме Каунаса бывший лидер литовских социалистов, журналист Альгирдас Палецкис: его признали виновным в "шпионаже в пользу России". Приговор вынесен на основе бездоказательных показаний пойманного ранее на коллекционировании детской порнографии бывшего друга Палецкиса.Тем временем В Польше оценили шансы НАТО в случае гипотетической войны РФ со странами Прибалтики Также стало известно, что после конфискации у Зимбабве пожарных автомобилей в порту Клайпеды Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ
литва
ссср
бывший ссср
прибалтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101123/59/1011235921_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f31ea5ec098c1ee53ba186b8c656c05.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, ссср, история ссср, гражданские свободы, права человека, бывший ссср, прибалтика, репрессии, суд, идеология, ленин, памятник
Новости, Литва, СССР, история СССР, гражданские свободы, права человека, бывший СССР, Прибалтика, репрессии, Суд, идеология, Ленин, памятник
Литовский суд оштрафовал гражданку за демонстрацию портрета Ленина
Каунасский окружной суд 30 сентября постановил оштрафовать местную жительницу Эрику Швенчёнене, которая на своей странице в социальной сети фотографию Владимира Ленина
Согласно постановлению суда, Эрика Швенчёнене должна заплатить штраф в размере 700 евро. Постановление вступило в силу немедленно, является окончательным и обжалованию не подлежит.
"Следует отметить, что пропаганда идеологии тоталитарного режима, установленного В. Лениным, запрещена законом Литовской Республики, запрещающим пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий", - заявили в Каунасском окружном суде.
До этого в Литве запретили советскую символику – в том числе символику Литовской Советской Социалистической Республики. Также уголовному преследованию подвергнуты диссиденты, критиковавшие правительство и отрицавшие обоснованность официального мифа о "советской оккупации".
В частности, отбывает срок в тюрьме Каунаса бывший лидер литовских социалистов, журналист Альгирдас Палецкис: его признали виновным в "шпионаже в пользу России". Приговор вынесен на основе бездоказательных показаний пойманного ранее на коллекционировании детской порнографии бывшего друга Палецкиса.
Также стало известно, что после конфискации у Зимбабве пожарных автомобилей в порту Клайпеды Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ