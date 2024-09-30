Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо - 30.09.2024 Украина.ру
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Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо
Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо - 30.09.2024 Украина.ру
Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо
В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны
2024-09-30T17:29
2024-09-30T17:44
интервью
россия
сша
владимир зеленский
вторая мировая война
великобритания
чехословакия
германия
адольф гитлер
ссср
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А все его разговоры о "мирных планах" — это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России, считает директор фонда "Историческая память", политолог и публицист Александр Дюков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В этот день 30 сентября 1938 года представителями Британии (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини) было подписано Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к Третьему рейху.Оно стало результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения агрессора" — с другой.Сейчас некоторые наблюдатели отмечают, что Владимир Зеленский в своем противостоянии с Россией пытается повторить этот маневр Гитлера — он встречается с представителями других стран, принимает решение о том, как должен выглядеть "справедливый мир", а Москва должна всё это выполнить.— Александр Решидеович, насколько уместно такое сравнение?— Ситуация состоит в следующем.Когда случился Мюнхенский сговор (а на этих переговорах представители СССР отсутствовали), в польской прессе была опубликована очень характерная карикатура: около двери с надписью "Мюнхен" стоит лестница, по которой падает русский Иван в косоворотке, а на заднице у него отпечаток сапога. То есть все понимали, что Мюнхенское соглашение было направлено против России.Суть его была в следующем: решить проблему с советским союзником (Чехословакия была связана с Москвой договором о взаимопомощи) за спиной СССР, поставив Советский Союз перед фактом.В краткосрочной перспективе Гитлеру удалось решить вопрос с Чехословакией, и Советский Союз не стал вмешиваться. Но в более длительной перспективе это привело к мировой войне, в которой Советский Союз нанес Гитлеру сокрушительное поражение.Поэтому идея о том, что какие-то вопросы в мире можно решить без России, — абсурд.Сейчас, в отличие от Мюнхенского сговора, речь идет не о союзнике России, а о самой России. Если Зеленский думает, что может решить вопрос о России за спиной России, а она в это никак не вмешается, то это абсурд.Хотя подобный абсурд для внешнеполитической деятельности Зеленского абсолютно закономерен.— Зеленский же не сам собирается решать вопрос о судьбе России без России, а при поддержке Запада.— В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны. А все его разговоры о "мирных планах" - это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России. Даже если все страны мира соберутся и примут какое-то решение, которое касается России, то без участия России решить этот вопрос будет невозможно.— Еще существует мнение, что Китай в отношении украинского конфликта ведет себя точно так же, как США и Британия во Вторую мировую войну – помогают нам, но так, чтобы мы не одержали какую-то решительную победу и слишком уж не усилились.- Поддержка США и Британии действительно была важна для Советского Союза. Им следовало бы сказать спасибо за то, что они эту помощь нам оказывали, а не сетовать, что эта помощь была не так велика, как нам бы хотелось. Не надо думать, что их "недостаточная" помощь была связана с политическими соображениями.Китай тоже нас поддерживает и экономически, и дипломатически. Их тоже за это следовало бы поблагодарить.- Насколько нам мешали тогда сепаратные переговоры союзников с Гитлером? Насколько могут помешать сейчас попытки Китая договориться с США, чтобы Пекин и Вашингтон вдвоем склоняли Москву к заморозке украинского конфликта?- Тогда нам эти переговоры не мешали. А сейчас я не думаю, что США могут о чем-либо договориться с Китаем, поскольку западные элиты сейчас вообще не собираются договариваться ни о чем и ни с кем. Более того, что такого США могут предложить Китаю, чтобы он стал оказывать на нас давление и склонять к заморозке? США даже не демонстрируют готовности хоть как-то пригасить риторику по проблемным вопросам, которые волнуют Китай.Да, теоретически США могут отдать Пекину Тайвань, чтобы Китай оказывал давление на Россию в связи с Украиной. Но при нынешних политических элитах ЕС и США это невозможно. Западные элиты не готовы ничем поступаться. Они готовы только диктовать свою непреклонную волю.- Можно ли сказать, что такая непримиримая позиция Запада облегчает жизнь России в рамках СВО?- Трудно сказать. Да, сейчас это вроде бы облегчает нам жизнь. Но если бы западные элиты были более вменяемыми, возможно, до СВО дело вообще бы не дошло.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
https://ukraina.ru/20240816/1056911697.html
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Кирилл Курбатов
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интервью, россия, сша, владимир зеленский, вторая мировая война, великобритания, чехословакия, германия, адольф гитлер, ссср, украина, китай
Интервью, Россия, США, Владимир Зеленский, Вторая мировая война, Великобритания, Чехословакия, Германия, Адольф Гитлер, СССР, Украина, Китай

Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо

17:29 30.09.2024 (обновлено: 17:44 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАлександр Дюков интервью
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны
А все его разговоры о "мирных планах" — это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России, считает директор фонда "Историческая память", политолог и публицист Александр Дюков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В этот день 30 сентября 1938 года представителями Британии (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини) было подписано Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к Третьему рейху.
Оно стало результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения агрессора" — с другой.
Сейчас некоторые наблюдатели отмечают, что Владимир Зеленский в своем противостоянии с Россией пытается повторить этот маневр Гитлера — он встречается с представителями других стран, принимает решение о том, как должен выглядеть "справедливый мир", а Москва должна всё это выполнить.
— Александр Решидеович, насколько уместно такое сравнение?
— Ситуация состоит в следующем.
Когда случился Мюнхенский сговор (а на этих переговорах представители СССР отсутствовали), в польской прессе была опубликована очень характерная карикатура: около двери с надписью "Мюнхен" стоит лестница, по которой падает русский Иван в косоворотке, а на заднице у него отпечаток сапога. То есть все понимали, что Мюнхенское соглашение было направлено против России.
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 18:00
Александр Дюков об эсэсовцах из ВСУ под Курском: Европейский выбор и нацизм тесно связаны одним тезисомНацизм и европейский выбор в современном самосознании украинцев очень сильно связаны. Очень трудно понять, почему люди, которые говорили про европейский выбор, про все хорошее, оказались в одном строю с нацистами. На самом деле, в обоих случаях есть главный тезис, который и те, и другие полностью разделяют.
Суть его была в следующем: решить проблему с советским союзником (Чехословакия была связана с Москвой договором о взаимопомощи) за спиной СССР, поставив Советский Союз перед фактом.
В краткосрочной перспективе Гитлеру удалось решить вопрос с Чехословакией, и Советский Союз не стал вмешиваться. Но в более длительной перспективе это привело к мировой войне, в которой Советский Союз нанес Гитлеру сокрушительное поражение.
Поэтому идея о том, что какие-то вопросы в мире можно решить без России, — абсурд.
Сейчас, в отличие от Мюнхенского сговора, речь идет не о союзнике России, а о самой России. Если Зеленский думает, что может решить вопрос о России за спиной России, а она в это никак не вмешается, то это абсурд.
Хотя подобный абсурд для внешнеполитической деятельности Зеленского абсолютно закономерен.
— Зеленский же не сам собирается решать вопрос о судьбе России без России, а при поддержке Запада.
— В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны. А все его разговоры о "мирных планах" - это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России. Даже если все страны мира соберутся и примут какое-то решение, которое касается России, то без участия России решить этот вопрос будет невозможно.
— Еще существует мнение, что Китай в отношении украинского конфликта ведет себя точно так же, как США и Британия во Вторую мировую войну – помогают нам, но так, чтобы мы не одержали какую-то решительную победу и слишком уж не усилились.
- Поддержка США и Британии действительно была важна для Советского Союза. Им следовало бы сказать спасибо за то, что они эту помощь нам оказывали, а не сетовать, что эта помощь была не так велика, как нам бы хотелось. Не надо думать, что их "недостаточная" помощь была связана с политическими соображениями.
Китай тоже нас поддерживает и экономически, и дипломатически. Их тоже за это следовало бы поблагодарить.
- Насколько нам мешали тогда сепаратные переговоры союзников с Гитлером? Насколько могут помешать сейчас попытки Китая договориться с США, чтобы Пекин и Вашингтон вдвоем склоняли Москву к заморозке украинского конфликта?
- Тогда нам эти переговоры не мешали. А сейчас я не думаю, что США могут о чем-либо договориться с Китаем, поскольку западные элиты сейчас вообще не собираются договариваться ни о чем и ни с кем.
Более того, что такого США могут предложить Китаю, чтобы он стал оказывать на нас давление и склонять к заморозке? США даже не демонстрируют готовности хоть как-то пригасить риторику по проблемным вопросам, которые волнуют Китай.
Да, теоретически США могут отдать Пекину Тайвань, чтобы Китай оказывал давление на Россию в связи с Украиной. Но при нынешних политических элитах ЕС и США это невозможно. Западные элиты не готовы ничем поступаться. Они готовы только диктовать свою непреклонную волю.
- Можно ли сказать, что такая непримиримая позиция Запада облегчает жизнь России в рамках СВО?
- Трудно сказать. Да, сейчас это вроде бы облегчает нам жизнь. Но если бы западные элиты были более вменяемыми, возможно, до СВО дело вообще бы не дошло.
О других сценариях украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
 
ИнтервьюРоссияСШАВладимир ЗеленскийВторая мировая войнаВеликобританияЧехословакияГерманияАдольф ГитлерСССРУкраинаКитай
 
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