https://ukraina.ru/20240930/1057791945.html
Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо
Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо - 30.09.2024 Украина.ру
Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо
В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны
2024-09-30T17:29
2024-09-30T17:29
2024-09-30T17:44
интервью
россия
сша
владимир зеленский
вторая мировая война
великобритания
чехословакия
германия
адольф гитлер
ссср
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А все его разговоры о "мирных планах" — это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России, считает директор фонда "Историческая память", политолог и публицист Александр Дюков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В этот день 30 сентября 1938 года представителями Британии (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини) было подписано Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к Третьему рейху.Оно стало результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения агрессора" — с другой.Сейчас некоторые наблюдатели отмечают, что Владимир Зеленский в своем противостоянии с Россией пытается повторить этот маневр Гитлера — он встречается с представителями других стран, принимает решение о том, как должен выглядеть "справедливый мир", а Москва должна всё это выполнить.— Александр Решидеович, насколько уместно такое сравнение?— Ситуация состоит в следующем.Когда случился Мюнхенский сговор (а на этих переговорах представители СССР отсутствовали), в польской прессе была опубликована очень характерная карикатура: около двери с надписью "Мюнхен" стоит лестница, по которой падает русский Иван в косоворотке, а на заднице у него отпечаток сапога. То есть все понимали, что Мюнхенское соглашение было направлено против России.Суть его была в следующем: решить проблему с советским союзником (Чехословакия была связана с Москвой договором о взаимопомощи) за спиной СССР, поставив Советский Союз перед фактом.В краткосрочной перспективе Гитлеру удалось решить вопрос с Чехословакией, и Советский Союз не стал вмешиваться. Но в более длительной перспективе это привело к мировой войне, в которой Советский Союз нанес Гитлеру сокрушительное поражение.Поэтому идея о том, что какие-то вопросы в мире можно решить без России, — абсурд.Сейчас, в отличие от Мюнхенского сговора, речь идет не о союзнике России, а о самой России. Если Зеленский думает, что может решить вопрос о России за спиной России, а она в это никак не вмешается, то это абсурд.Хотя подобный абсурд для внешнеполитической деятельности Зеленского абсолютно закономерен.— Зеленский же не сам собирается решать вопрос о судьбе России без России, а при поддержке Запада.— В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны. А все его разговоры о "мирных планах" - это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России. Даже если все страны мира соберутся и примут какое-то решение, которое касается России, то без участия России решить этот вопрос будет невозможно.— Еще существует мнение, что Китай в отношении украинского конфликта ведет себя точно так же, как США и Британия во Вторую мировую войну – помогают нам, но так, чтобы мы не одержали какую-то решительную победу и слишком уж не усилились.- Поддержка США и Британии действительно была важна для Советского Союза. Им следовало бы сказать спасибо за то, что они эту помощь нам оказывали, а не сетовать, что эта помощь была не так велика, как нам бы хотелось. Не надо думать, что их "недостаточная" помощь была связана с политическими соображениями.Китай тоже нас поддерживает и экономически, и дипломатически. Их тоже за это следовало бы поблагодарить.- Насколько нам мешали тогда сепаратные переговоры союзников с Гитлером? Насколько могут помешать сейчас попытки Китая договориться с США, чтобы Пекин и Вашингтон вдвоем склоняли Москву к заморозке украинского конфликта?- Тогда нам эти переговоры не мешали. А сейчас я не думаю, что США могут о чем-либо договориться с Китаем, поскольку западные элиты сейчас вообще не собираются договариваться ни о чем и ни с кем. Более того, что такого США могут предложить Китаю, чтобы он стал оказывать на нас давление и склонять к заморозке? США даже не демонстрируют готовности хоть как-то пригасить риторику по проблемным вопросам, которые волнуют Китай.Да, теоретически США могут отдать Пекину Тайвань, чтобы Китай оказывал давление на Россию в связи с Украиной. Но при нынешних политических элитах ЕС и США это невозможно. Западные элиты не готовы ничем поступаться. Они готовы только диктовать свою непреклонную волю.- Можно ли сказать, что такая непримиримая позиция Запада облегчает жизнь России в рамках СВО?- Трудно сказать. Да, сейчас это вроде бы облегчает нам жизнь. Но если бы западные элиты были более вменяемыми, возможно, до СВО дело вообще бы не дошло.О других сценариях украинского конфликта - в интервью Ростислава Ищенко Судьба Харькова зависит в том числе от того, будет ли Россия начинать СВО против НАТО
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интервью, россия, сша, владимир зеленский, вторая мировая война, великобритания, чехословакия, германия, адольф гитлер, ссср, украина, китай
Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо
17:29 30.09.2024 (обновлено: 17:44 30.09.2024)
В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны
А все его разговоры о "мирных планах" — это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России, считает директор фонда "Историческая память", политолог и публицист Александр Дюков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В этот день 30 сентября 1938 года представителями Британии (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер
) и Италии (Бенито Муссолини
) было подписано Мюнхенское соглашение о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к Третьему рейху.
Оно стало результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения агрессора" — с другой.
Сейчас некоторые наблюдатели отмечают, что Владимир Зеленский
в своем противостоянии с Россией пытается повторить этот маневр Гитлера — он встречается с представителями других стран, принимает решение о том, как должен выглядеть "справедливый мир", а Москва
должна всё это выполнить.
— Александр Решидеович, насколько уместно такое сравнение?
— Ситуация состоит в следующем.
Когда случился Мюнхенский сговор (а на этих переговорах представители СССР
отсутствовали), в польской прессе была опубликована очень характерная карикатура: около двери с надписью "Мюнхен" стоит лестница, по которой падает русский Иван в косоворотке, а на заднице у него отпечаток сапога. То есть все понимали, что Мюнхенское соглашение было направлено против России.
Суть его была в следующем: решить проблему с советским союзником (Чехословакия была связана с Москвой договором о взаимопомощи) за спиной СССР, поставив Советский Союз перед фактом.
В краткосрочной перспективе Гитлеру удалось решить вопрос с Чехословакией, и Советский Союз не стал вмешиваться. Но в более длительной перспективе это привело к мировой войне, в которой Советский Союз нанес Гитлеру сокрушительное поражение.
Поэтому идея о том, что какие-то вопросы в мире можно решить без России, — абсурд.
Сейчас, в отличие от Мюнхенского сговора, речь идет не о союзнике России, а о самой России. Если Зеленский думает, что может решить вопрос о России за спиной России, а она в это никак не вмешается, то это абсурд.
Хотя подобный абсурд для внешнеполитической деятельности Зеленского абсолютно закономерен.
— Зеленский же не сам собирается решать вопрос о судьбе России без России, а при поддержке Запада.
— В случае с "мирными планами Зеленского" речь вообще не идет о каком-то подобии Мюнхенского сговора ("мы договоримся что-то сделать"). Зеленский просто ездит по западным столицам и вымогает помощь. Помощь эту он получает, но эта помощь направлена исключительно на продолжение войны. А все его разговоры о "мирных планах" - это просто сотрясание воздуха. Потому что невозможно достичь каких-то мирных соглашений без России. Даже если все страны мира соберутся и примут какое-то решение, которое касается России, то без участия России решить этот вопрос будет невозможно.
— Еще существует мнение, что Китай в отношении украинского конфликта ведет себя точно так же, как США и Британия во Вторую мировую войну – помогают нам, но так, чтобы мы не одержали какую-то решительную победу и слишком уж не усилились.
- Поддержка США и Британии действительно была важна для Советского Союза. Им следовало бы сказать спасибо за то, что они эту помощь нам оказывали, а не сетовать, что эта помощь была не так велика, как нам бы хотелось. Не надо думать, что их "недостаточная" помощь была связана с политическими соображениями.
Китай тоже нас поддерживает и экономически, и дипломатически. Их тоже за это следовало бы поблагодарить.
- Насколько нам мешали тогда сепаратные переговоры союзников с Гитлером? Насколько могут помешать сейчас попытки Китая договориться с США, чтобы Пекин и Вашингтон вдвоем склоняли Москву к заморозке украинского конфликта?
- Тогда нам эти переговоры не мешали. А сейчас я не думаю, что США могут о чем-либо договориться с Китаем, поскольку западные элиты сейчас вообще не собираются договариваться ни о чем и ни с кем.
Более того, что такого США могут предложить Китаю, чтобы он стал оказывать на нас давление и склонять к заморозке? США даже не демонстрируют готовности хоть как-то пригасить риторику по проблемным вопросам, которые волнуют Китай.
Да, теоретически США могут отдать Пекину Тайвань, чтобы Китай оказывал давление на Россию в связи с Украиной. Но при нынешних политических элитах ЕС
и США это невозможно. Западные элиты не готовы ничем поступаться. Они готовы только диктовать свою непреклонную волю.
- Можно ли сказать, что такая непримиримая позиция Запада облегчает жизнь России в рамках СВО?
- Трудно сказать. Да, сейчас это вроде бы облегчает нам жизнь. Но если бы западные элиты были более вменяемыми, возможно, до СВО дело вообще бы не дошло.