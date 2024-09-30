https://ukraina.ru/20240930/1057789516.html

Израильский дебют и иранский цугцванг. Почему Тегеран не отвечает?

Израильский дебют и иранский цугцванг. Почему Тегеран не отвечает? - 30.09.2024 Украина.ру

Израильский дебют и иранский цугцванг. Почему Тегеран не отвечает?

Израиль продолжает наносить точечные удары по Ливану. Сегодня ХАМАС объявило о гибели одного из своих лидеров, члена руководства движения за рубежом Шарифа Абу аль-Амина. Тем временем президент Ирана сообщил, что главы США и стран Европы солгали, обещав прекращение огня, если Тегеран не ответит на убийство главы политбюро ХАМАС.

2024-09-30T18:02

2024-09-30T18:02

2024-09-30T18:02

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Обе новости укладываются в логику современной войны: договороспособность сторон находится в низшей точке. Это же касается и украинского конфликта. В обоих случаях главным дирижёром выступает западная коалиция. Арабские страны пока не продемонстрировали единства действий, выражая лишь обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке. Какие выводы уже можно сделать из "израильского дебюта"? Об этом размышляли эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий БаранчикМолчание Тегерана приводит к новым потерям: один из лидеров ХАМАС убит в Ливане. В результате израильского авиационного удара убит член руководства движения ХАМАС за рубежом, Шариф Абу аль-Амин. ... Израиль продолжает успешно "обнулять" вертикаль власти "Хезболлы", причем под горячую руку попадает и ХАМАС, и даже "Народный фронт освобождения Палестины". Говорить о тотальном коллапсе "Хезболлы" пока рано. "Хезболла" уже избрала нового лидера вместо убитого Насраллы его двоюродного брата (по другим источникам, племянника) Хашема Сафиддина, который до этого занимал пост главы исполнительного комитета. Интересно, что Сафиддин - сват покойного Касема Сулеймани. Что, теоретически, может означать смену политики "Хезболлы" на более активную.Вопрос в том, насколько это теперь будет эффективно, с учетом выбивания многих лидеров из структуры "Хезболлы". Как минимум на несколько месяцев, даже без новых ударов Израиля, эффективность группировки будет снижена – неизбежная внутренняя грызня, выстраивание новых связей, новый баланс сил и т.д. Иран попал в ту же "ловушку эскалации", что и Россия. Если бы с самого начала, безо всяких красных флагов на мечетях, активность Израиля вместо слов и заявлений получала доходчивую вменяемую реакцию, то сейчас бы не пришлось думать над очередным "ответом".... Ситуации вообще пугающе похожи. Президент Ирана Пезешкиан заявил, что, оказывается, главы США и стран Европы ему солгали, обещав прекращение огня, если Тегеран не ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Можно бы похихикать над персом, но точно не нам. С двумя "Минсками", несколькими "Стамбулами", нерасширением НАТО и ещё несколькими эпизодами того же рода. Любые договоренности с Западом возможны, только если он в наручниках и под дулом пистолета. А лучше двух-трёх пистолетов, с разных геополитических направлений.Украинский экономист Алексей КущИзраиль совершил самый впечатляющий в современной истории атакующий дебют. Назовем его по аналогии с шахматами "бейрутским дебютом". Как я уже писал, Иран в цугцванге, любой ход лишь ухудшит его положение. Что может делать сейчас Тегеран? Например, мимикрировать, претворяясь "сдавшимся". Имитировать внутренню победу прозападных политических элит, тем более, что фигура нового президента Пезешкиана для этого максимально подходит. И параллельно двигать вперед свою ядерную программу.Но и Израиль не лыком шит, его на мякине не проведешь. Судя по всему, остановить атаку на Иран может лишь допуск на иранские ядерные объекты контролирующих международных структур, но для политического иранского режима это будет слишком. В общем, тактика "лягушачьих прыжков" по созданию ядерной бомбы, в отличие от КНДР, Ирану не удалась. КНДР смогла пропетлять между интересами Китая, США, Японии и Южной Кореи и с десяток ядерных зарядов создала. Но за Пхеньяном стоял Пекин, а за Тегераном нет никого. И Израиль расторопнее, чем Южная Корея. Так что в ближайшее время мы либо увидим "иранскую защиту", либо авантюрную атаку в стиле "последний и решительный". Но вероятность "атаки" Ирана сейчас минимальна. Ну а пока Нетаньяху идет по лестнице эскалации и делает это чрезвычайно жестко и пока успешно. В этой же последовательности, после Ливана будут хуситы, а потом есть варианты. По логике дальше Сирия, но за Дамаском стоит Москва, и в Сирии есть военная группировка РФ. В этой же логике - южный Ирак, но это резкое обострение с авраамическим арабским блоком, прежде всего, с Саудовской Аравией.Поэтому после хуситов Израиль может попасть в стратегический тупик, выход из которого лишь в вовлечении США в войну. Напрямую. Иначе Иран после паузы вновь начнет воссоздавать свою Ось сопротивления из обломков прокси-сил от Средиземного моря до Индийского океана.Иран может потеснить только очень мощная морская сила, чисто с воздуха он лишь частично уязвим. Но морская сила - это США и Британия, у Израиля ее нет. В общем, Израиль, загнав Иран в цугцванг, рискует сам оказаться в пате, когда после Хезболлы и хуситов ему "некуда будет ходить". Любая, даже самая успешная операция спецслужб, авиации и ССО, в долгосрочной перспективе нейтральна по своему воздействию, если она не подкреплена "сапогом солдата". Кстати, в Иран едет Мишустин, калибр покрупнее Шойгу. Россия наверняка попытается модерировать ситуацию на Ближнем Востоке в своих интересах. Как известно в шахматах, "фраер в эндшпиле познается". Не исключение и нынешняя ситуация.Декан факультета управления и политики МГИМО Генри СардарянМои коллеги активно обсуждают различные уроки, которые можно извлечь из последнего обострения ситуации на Ближнем Востоке, в первую очередь - военные. Хотел бы обратить внимание на одно заявление, которое ускользнуло от внимания общественности, особенно на фоне все новых сообщений о взрывах в Ливане.С одной стороны, мы узнаем, что Иран все же был в кулуарных переговорах с Западом. Более того, отсутствие резкой реакции после первого витка обострения оказывается не частью стратегического плана, с намеченными этапами, а результатом договоренностей с США и ЕС. Результатом этих договоренностей стало то, что ХАМАС и Хезболла фактически остались без руководства. Это очень наглядный, яркий и поучительный урок.Политический обозреватель Алексей ВасильевИзраиль в очередной раз для граждан Украины, демонстрирует что такое по-настоящему напасть на соседа. Не случайные сбитые с траектории зенитным огнем ракеты и дроны, и попадания скисших зенитных ракет по мирным домам, с причитаниями, мол, это русские намерено бьют по мирняку. Вот, более чем наглядно, что такое системные удары по мирным домам, в течение всего-то нескольких дней.И это при том, что, объективности ради, ЦАХАЛ не делает ковровых бомбардировок. Просто массово и без сантиментов бьёт по любым местам, где находятся командиры Хезболлы, не обращая внимания на попутный ущерб. Хотя, конечно, простым гражданам Ливана от этого не легче. Ну а пример Газы ещё более нагляден, показывая, что такое безжалостность по-настоящему. В условиях де-факто Гражданской войны на территории бывшей Украины картина сильно отличается. Несмотря на все проявления расчеловечивания со стороны киевской власти, ничего подобного ближневосточной войне, со специальным тотальным уничтожением городов, не происходит. Наоборот, в ходе боевых действий ищутся способы сохранять города, жителей и их дома, невредимыми, насколько это возможно в условиях длительных боевых действий. И уже есть примеры освобождения городов практически нетронутыми, за счёт умелых тактических приемов. Что даёт надежду на то, что городов, освобожденными в целом состоянии, будет всё больше.На ту же тему: Ближний Восток в огне: что дальше?

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