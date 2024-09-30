https://ukraina.ru/20240930/1057791654.html

Ближневосточный кризис: перспективы

Ближневосточный кризис: перспективы - 30.09.2024 Украина.ру

Ближневосточный кризис: перспективы

Народ взволнован. Интересуется будет ли война на Ближнем Востоке? Эксперты спорят, политики ведут борьбу за мир, СМИ подливают масло в огонь.

2024-09-30T17:36

2024-09-30T17:36

2024-09-30T17:36

израиль

иран

ближний восток

ростислав ищенко

хамас

хезболла

ес

мнения

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Война не "будет". Война давно уже есть. Она идёт на Ближнем Востоке постоянно. Арабо-израильскому конфликту уже почти 80 лет. Это – одна сплошная война с несколькими перемириями. В ходе этой войны решается только один вопрос: Удастся Израилю наладить мирное сосуществование (не любовь и дружбу, а именно сосуществование без войны) с арабами? Или арабы сбросят Израиль в море?Когда граждане Израиля сетуют на то, что весь мир их не понимает, что они в кольце врагов, их постоянно обстреливают и хотят им учинить очередной геноцид, то по факту это правда. Их обстреливают, хотят учинить геноцид, вокруг них одни враги. Кто не воюет с ними сегодня – воевал вчера или будет воевать завтра.По существу же, эта правда Израилю ничем им не поможет. "Весь мир", по крайней мере та его часть, которая способна мыслить, просто понимает (а кто не понимал, тот за прошедшие десятилетия смог убедиться на практике), что военным путём Израиль в этой войне победить не может.Он может выиграть массу отдельных кампаний и сражений, но он не может перебить всех арабов. Военно-политическая и финансово-экономическая поддержка Израиля Западом не является в ближневосточной формуле постоянно действующим фактором. В условиях драматических глобальных перемен, когда все заняты борьбой за "прекрасный новый мир" (каждый в своём понимании) Израилем могут пожертвовать даже не из соображений циничной прагматики, обменяв на что-то в моменте более полезное (хоть и по этой причине тоже могут), а просто потому, что занятым глобальными проблемами глобальным игрокам, обеспечивавшим ранее глобальный баланс, будет не до очередной локальной проблемы. Временно ситуацию на Ближнем Востоке пустят на самотёк, а когда "прекрасный новый мир" обустроится и на Ближнем Востоке начнут наводить порядок, может оказаться, что Израиля там уже не будет.Нынешний военный кризис и является по сути поддержанной США попыткой Израиля спастись, придав неизбежному военному обострению выгодный для себя характер.Начиная с атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, Ирану удалось поставить Израиль в крайне невыгодное положение. Он вынужден воевать с иранскими прокси (из которых ХАМАС и Хезболла лишь наиболее заметные), базирующимися на окружающие Израиль государства (формально мирные). Соседи с Израилем не воюют, терроризм осуждают, но с их территории по еврейскому государству постоянно бьют ракетами, артиллерией, совершают групповые и одиночные террористические вылазки.Израиль отвечает. Теоретически международное право на его стороне. Если территория соседнего государства используется для агрессии (неважно умышленно его власти предоставляют такую возможность агрессору или просто не могут контролировать ситуацию), жертва агрессии имеет право предпринимать любые военные меры, вплоть до введения войск, для прекращения агрессии.Проблема Израиля в том, что войска-то он периодически в тот же Ливан отправляет, и территории используемые для агрессивных действий против него безжалостно бомбит. Но агрессию против себя прекратить не в состоянии. В результате, мировое сообщество начинает уставать от сопутствующих потерь мирных жителей. А надо сказать, что поскольку, как было отмечено выше, война на Ближнем Востоке идёт уже почти восемьдесят лет, стороны этого конфликта предельно ожесточены и сопутствующие потери мирного населения не считают.Мы это сами хорошо знаем: тезис "невиноватых там нет" стал весьма популярен в нашем народе всего лишь на третий год СВО. Украинцы же вообще с первого дня заявляли, что "хороших русских нет" и "убить надо всех, без различия пола и возраста". На Ближнем Востоке всё гораздо хуже, потому, что продолжается дольше, да и местные традиции, в отличие от наших, в принципе не предполагают пощады поверженного противника.В рамках прокси-войны Израиль проигрывает, так как отвлекает огромные государственные ресурсы на войну с террористическими организациями, построенными по сетевому принципу. У них можно убить лидера – завтра будет другой. Им можно нанести серьёзные потери – завтра они наберут ещё больше боевиков. Какую-то из них, если очень повезёт, можно даже полностью уничтожить – завтра вместо неё появится три новых.У сетевых организаций нет экономики, которую можно подорвать. Их экономика – война, ради которой их содержат. Для нормального государства, война – разрушительный эпизод, после которого наступает продолжительный восстановительный мир. Для сетевой организации война – образ жизни. Государство от войны несёт убытки, его экономика разрушается, сетевая организация на войне зарабатывает, её "экономика" процветает.Война с ХАМАС и Хезболлой не может быть выиграна. Более того, чем дольше она продолжается и чем масштабнее становится, тем сильнее подрываются международные позиции Израиля – тем больше ране симпатизировавших ему и поддерживавших его политиков, от него отворачивается (кто-то по собственной инициативе, кто-то под давлением избирателей – результат один).В этом и заключается цель прокси-войны, в которую загнали Израиль. Это и есть капкан, ловко расставленный с учётом всех особенностей израильской политики, спонтанных реакций и образа мыслей его народа и власти. В Израиле это знают. В США тоже. Эту цель невозможно не заметить. Да её никто особенно и не скрывает.Спросите, зачем же они тогда идут на обострение этой невыгодной им войны?Как было сказано выше, чтобы вырваться из смертельной ловушки, в которую Иран смог загнать Израиль, заставив его воевать со своими прокси, включая хуситов. Чтобы получить шанс на победу и последующий мирный процесс, Израилю необходимо перевести войну из формата прокси в формат войны между двумя регулярными государствами.В войне против Ирана Израиль имеет шанс. Иран – исламское, но не арабское государство. У него свои, непростые отношения и с Турцией, и с арабским миром. Арабских прокси Ирана страны региона поддерживают – они не государство, следовательно не конкуренты в борьбе за региональное лидерство. Иран – конкурент. К тому же это мощная шиитская сила, традиционно противостоящая суннитским монархиям региона и беспокоящая светские режимы (так как сегодня иранские прокси воюют против Израиля, а завтра могут выступить против "излишне секулярного" арабского режима).Иран – конкурент Турции в борьбе за лидерство как в регионе, так и в исламском мире. Сейчас Турция в ближневосточном кризисе поддерживает иранских прокси, но ещё в начале текущего столетия она была союзницей Израиля. Анкара так же не хочет безоговорочной победы Тегерана, как и безоговорочной победы Тель-Авива. Её позиция в данном конфликте постоянно меняется.Иран – враг США и вызывает раздражение Европы. Те на Западе, кто укоряет Израиль за гибель мирных палестинцев, будут далеко не так щепетильны в отношении иранцев.Наконец, прямое столкновение Ирана с Израилем даёт повод для вмешательства США на стороне своего союзника. Будет вмешательство или нет – это вопрос, но его возможность все должны учитывать. Поскольку же Иран поддерживается Китаем и Россией, возрастёт опасность глобальной ядерной конфронтации, что, как ни странно, может способствовать урегулированию (временному конечно) ближневосточного кризиса на основе страха (лишь бы не было войны).Пока что принципиальные интересы великих держав в регионе не задеты. Наоборот, и Россия, и США, и ЕС, и Китай заинтересованы в сохранении status quo. На сегодня главными площадками конфронтации со своими противниками Запад избрал Восточную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ближневосточные конфликты он пытается поставить на паузу.Таким образом, втягивание Ирана в прямой военный конфликт с Израилем, даёт ему и его западным партнёрам шанс за счёт повышения уровня конфликта, поднять и уровень миротворчества на уровень великих глобальных держав, сделав временное прекращение прокси-войны против Израиля, одним из условий прекращения конфронтации с Ираном, способной перерасти в Третью мировую войну.Но и в Иране это понимают и понимают насколько выгодна для них сегодняшняя ситуация. Поэтому несмотря на все провокации, направленные против его военных, учёных, дипломатов, включая политические убийства и военные удары Израиля по ним на территориях соседних стран, Иран воздерживается от резкой реакции. Но вечно хранить ледяную сдержанность невозможно – если вас желают втянуть в войну, то рано или поздно втянут.Вопрос ближневосточного противостояния не в том будет ли война (она там никогда не кончалась), а что произойдёт раньше – Израиль, стремительно теряющий международную поддержку, надорвётся на войне с иранскими прокси или он сможет заставить Тегеран явиться на войну лично, получив таким образом шанс на перемену мирового общественного мнения, за счёт смены характера конфликта.Ирану надо, чтобы идущая в регионе война не меняла свой характер и оставалась в глазах мира местной разборкой евреев с арабами, Израилю необходимо сделать конфликт глобальной проблемой.Вокруг этого выбора и происходят в регионе все танцы с самолётами и танками, на него ориентированы все действия и планы всех участвующих сторон.О том, что происходит в мире в связи с утратой США и Западом в целом своих гегемонистских позиций - в статье Ростислава Ищенко "Судьба гегемона, или Продать России что-то ненужное"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240929/1057755437.html

израиль

иран

ближний восток

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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израиль, иран, ближний восток, ростислав ищенко, хамас, хезболла, ес, мнения