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Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях

Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях - 30.09.2024 Украина.ру

Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях

Предоставить футболистам Крыма и четырёх новых регионов России возможность участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу: с такой просьбой обратился 30 сентября к президенту России губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-09-30T17:36

2024-09-30T17:36

2024-09-30T17:36

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Сальдо обратился к Путину в ходе открытия президентом социальных объектов в новых субъектах Российской Федерации. Как сообщает РИА "Новости", он обратил внимание главы государства на то, что футбольные команды Крыма, а также Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей пока не принимают участия в общероссийских соревнованиях."Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу", - сказал Сальдо.Он также отметил, что в регионе сейчас нужно открывать больше образовательных учреждений для подготовки специалистов спортивных профессий, также строительных и сельскохозяйственных специальностей. По словам губернатора, требуется больше спортивных объектов.День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ отмечается 30 сентября. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ констатировал, что усилиями не только новых регионов, но и всех регионов России на освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы и детские сады. Подробности в публикации Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях Ранее в новостях: Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ

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новости, россия, херсонская область, крым, владимир путин, владимир сальдо, новые регионы, воссоединение, днр, лнр, запорожская область, спорт, футбол