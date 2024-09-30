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Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях
Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях - 30.09.2024 Украина.ру
Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях
Предоставить футболистам Крыма и четырёх новых регионов России возможность участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу: с такой просьбой обратился 30 сентября к президенту России губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-09-30T17:36
2024-09-30T17:36
2024-09-30T17:36
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Сальдо обратился к Путину в ходе открытия президентом социальных объектов в новых субъектах Российской Федерации. Как сообщает РИА "Новости", он обратил внимание главы государства на то, что футбольные команды Крыма, а также Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей пока не принимают участия в общероссийских соревнованиях."Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу", - сказал Сальдо.Он также отметил, что в регионе сейчас нужно открывать больше образовательных учреждений для подготовки специалистов спортивных профессий, также строительных и сельскохозяйственных специальностей. По словам губернатора, требуется больше спортивных объектов.День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области с РФ отмечается 30 сентября. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ констатировал, что усилиями не только новых регионов, но и всех регионов России на освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы и детские сады. Подробности в публикации Путин рассказал об активном восстановлении предприятий на освобожденных территориях Ранее в новостях: Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ
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новости, россия, херсонская область, крым, владимир путин, владимир сальдо, новые регионы, воссоединение, днр, лнр, запорожская область, спорт, футбол
Новости, Россия, Херсонская область, Крым, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Новые регионы, воссоединение, ДНР, ЛНР, Запорожская область, спорт, футбол
Сальдо попросил Путина разрешить футболистам новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях
Предоставить футболистам Крыма и четырёх новых регионов России возможность участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу: с такой просьбой обратился 30 сентября к президенту России губернатор Херсонской области Владимир Сальдо