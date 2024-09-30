https://ukraina.ru/20240930/1057768111.html

В ожидании "Рамштайна", проблема "Северных потоков". Главное на Украине на утро 30 сентября

В ожидании "Рамштайна", проблема "Северных потоков". Главное на Украине на утро 30 сентября - 30.09.2024 Украина.ру

В ожидании "Рамштайна", проблема "Северных потоков". Главное на Украине на утро 30 сентября

Владимир Зеленский заявил о необходимости определиться с условиями давления на Россию во время встречи в формате "Рамштайн". В Германии заявили, что "Северные потоки" можно восстановить

2024-09-30T09:17

2024-09-30T09:17

2024-09-30T09:17

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украина

россия

германия

владимир зеленский

джо байден

рамштайн

контактная группа

вооруженные силы украины

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Заявление о давлении на РФ Зеленский сделал в вечернем обращении к украинцам."Уже команды - наша и партнёров - начали готовиться к „Рамштайн". За полторы недели, в октябре на "Рамштайн" мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию", - заявил Зеленский.Он отметил, что в боевых действиях ВС РФ используют управляемые авиабомбы."И это - постоянное напоминание всем нашим партнёрам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", - подчеркнул Зеленский.Ранее, 26 сентября, президент США Джо Байден объявил дату встречи в формате "Рамштайн". Как отмечалось в сообщении Белого дома после встречи Байдена и Зеленского, Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная также как "формат Рамштайн", соберётся на заседание, которое состоится 12 октября в Германии."12 октября 2024 года президент Байден проведет в Германии заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины" на уровне лидеров, где оба лидера рассмотрят прогресс в этих консультациях и скоординируют с международными партнёрами дополнительную помощь для Украины. Президент Байден полон решимости предоставить Украине поддержку, необходимую для победы", - говорилось в сообщении.Сам Байден объявил о своём решении увеличить американскую помощь Украине в сфере безопасности. При этом он заявил, что Россия не победит."Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", - отметил Байден на встрече с Зеленским.На этой же встрече он объявил о новом пакете военной помощи для Украины."Прямо сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве. И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи по безопасности на сумму $2,4 млрд. Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине достичь успеха в долгосрочной перспективе", - отметил президент США 26 сентября.Среди прочего оружия, предоставленного в этом пакете, были и планирующие бомбы AGM-154 JSOW. Поначалу украинские и западные аналитики раскритиковали это решение, т. к. данные бомбы в десятки раз дороже, чем ранее переданные Украине бомбы JDAM-ER, а запускать их удастся только на дальности в 40 км, как и JDAM-ER.Однако позднее российские и белорусские эксперты указали, что на самом деле JSOW могут быть модернизированы так, чтобы наносить удары вглубь России."Ещё до объявления очередного пакета американской помощи ВСУ, на проукраинских сайтах выдали инсайд. В частности, там задались вопросом, как превратить планирующие бомбы AGM-154 JSOW в крылатые ракеты с дальностью 550 км? Т.е. на Украине уже знали, что Штаты передадут/передали данный тип вооружения. Отметим, что AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon) – это высокоточная планирующая бомба, предназначенная для поражения различных целей на дальностях до 40 км. Но интересный аспект этого вооружения заключается в том, что существует возможность модернизации JSOW в крылатую ракету, аналогичную европейским Storm Shadow/SCALP, с дальностью до 550 км. В США прототипы JSOW-ER прошли летные испытания еще в 2009 году", - сообщал телеграм-канал "БелВПО".При этом авторы канала указывали на низкую стоимость JSOW-ER по сравнению с дальнобойными ракетами."Вместе с тем, низкая стоимость JSOW-ER, стоимость одной единицы около 350 тыс. долл. и возможность дооснащения, различными системами наведения, включая тепловизионные головки самонаведения, GPS и инерциальные системы, выгодно отличает AGM-154 от крылатых ракет. Следовательно, США уже обладают проверенным и технически реализованным решением для превращения JSOW в крылатую ракету. Установка компактного реактивного двигателя позволяет увеличить дальность до 550 км", - указывалось в публикации.Также авторы канала указали, что передав Украине эти бомбы США снимают с повестки дня вопрос о разрешении ударов вглубь России."Передав Киеву AGM-154 JSOW в стандартном исполнении и, отдельно комплект для модернизации снимает с повестки дня вопрос о разрешении Вашингтоном применения дальнобойного американского оружия. Т.к. украинцы сами будут переделывать бомбы в ракеты, мощности еще позволяют. Либо помогут "дружественные" поляки", - писал канала.В итоге, подытожили авторы, "вскоре у киевского режима появится оружие с возможностями для нанесения высокоточных ударов вглубь российской территории, без оглядки на кого-либо".Проблема "Северных потоков"Восстановление подорванных "Северных потоков" в целом возможно и оправдано, заявил в комментарии РИА Новости депутат Бундестага Штеффен Котре."То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен. Это не потребует таких крупных инвестиций, как если бы мы решили строить новый. В этом отношении оно того определённо стоит. Каждый газопровод в Германию и Европу того стоит", - отметил депутат на полях Российской энергетической недели.По его словам, нынешняя ситуация, при которой в Германию не производятся поставки российского газа, - это "один из двух, трёх, четырёх гвоздей, вбитых в гроб нашей промышленности"."Мы переживаем беспрецедентную деиндустриализацию. В том числе из-за цен на газ, которые сейчас на бирже выросли вдвое или втрое", - заявил депутат.Он подчеркнул, что получить дешёвый газ Германия может только из России.Кроме того, Котре указал, что сложно поверить в то, что теракт на "Северных потоках" Украина провела без посторонней помощи."Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма. И любой, кто помогает и поощряет это, нарушает эти международные соглашения, направленные против распространения терроризма. И обо всём этом нужно сказать. И, конечно, иски о возмещении ущерба в международных судах и многое другое", - подчеркнул депутат.Он предположил, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или тех же американских спецслужб.Об отношении США к Украине — в статье Виктории Титовой "Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву?".

https://ukraina.ru/20240929/1057761790.html

https://ukraina.ru/20240929/1057759007.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, германия, владимир зеленский, джо байден, рамштайн, контактная группа, вооруженные силы украины