https://ukraina.ru/20240930/1057795321.html

Проблемы с эксгумацией. Итоги 30 сентября на Украине

Проблемы с эксгумацией. Итоги 30 сентября на Украине - 30.09.2024 Украина.ру

Проблемы с эксгумацией. Итоги 30 сентября на Украине

В начале переговоров о членстве Украины в ЕС Польша хочет обсудить вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни

2024-09-30T18:17

2024-09-30T18:17

2024-09-30T18:17

эксклюзив

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Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумации жертв Волынской резни будет рассматриваться в первом разделе переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Соответствующий комментарий он дал изданию Polsat News."Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и система правосудия. В рамках этого, безусловно, будет рассматриваться вопрос эксгумации. Если эта глава не будет закрыта, Украина не сделает ни одного шага вперед в следующих разделах", - подчеркнул Бартошевский.Он отметил, что возможность эксгумации останков польских граждан и их достойного захоронения является "чем-то совершенно очевидным в нашем культурном кругу"."Мы не шантажируем Украину, мы лишь говорим, что они должны вести себя в соответствии с тем, что требуют европейские принципы. Я думаю, что в конце концов мы придём к согласию в этом вопросе. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", – указал Бартошевский.Ранее, 18 сентября, журналист издания Onet Марцин Терлик со ссылкой на осведомлённые источники рассказал о неприятных переговорах министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с Владимиром Зеленским по вопросу эксгумации тел жертв Волынской резни.По словам Терлика, польская делегация была удивлена стилем общения Зеленского на переговорах с поляками накануне. Как сообщил журналист со ссылкой на осведомлённые источники, позиция украинских политиков по поводу эксгумации останков жертв Волынской резни вызывает разочарование в Варшаве, поэтому МИД Польши "планирует конкретные меры"."МИД планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы", - сообщил журналист.Как рассказал ему ознакомленный с ходом переговоров собеседник, "Украина заняла позицию требующего"."Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы поблажки шли только в одну сторону. Между тем Украина заняла позицию требующего. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других сферах это должно измениться", – подчеркнул источник.Как заявил анонимный представитель МИД Польши, вопрос жертв Волынской резни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" страны.Как писало издание, после того, как в январе 2025 года Польша возьмёт на себя полугодовое председательство в Совете ЕС, МИД страны планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления ."Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. Это не дошло до Зеленского", – рассказал изданию один из информированных собеседников.По его словам, после встречи политиков стало известно, что Украина "хотела бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно", что было бы "беспрецедентно и очень сложно"."Киеву нужна приверженность Варшавы к вступлению. И именно здесь есть пространство для разговора. Мы поможем им, если они помогут нам", - отметил источник в МИД Польши.При этом дипломат подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.За два дня до этого, 16 сентября, в интервью "Европейской правде" (подразделение "Украинской правды" - Ред.) глава МИД Сикорский отметил, что Польша не выдвигает чрезмерных требований Украине в исторических спорах, но при этом подчеркнул, что пока рано "оставлять историю историкам".Сикорский, отвечая на вопрос о новом обострении споров по поводу исторических событий между Польшей и Украиной, подчеркнул, что политические спекуляции на этих темах следует прекратить, однако захоронение погибших во время проводившихся украинскими националистами этнических чисток на Волыни является христианским долгом."Мы не хотим делать из этого политику. Но для Польши это – острый политический вопрос, потому что эти поляки имеют потомков. Всё население этих территорий было депортировано на территорию современной Польши. Эти люди имеют родственников, они голосуют на выборах. Поэтому это – политический вопрос. Жертв этой резни надо похоронить по-христиански. Это – всё, что мы просим", - отметил Сикорский.Он особо подчеркнул, что этот вопрос не получится "оставить историкам", пока не произошло эксгумаций тел жертв резни и надлежащих захоронений.Также министр иностранных дел Польши не дал прямого ответа на вопрос о возможном препятствии для вступления Украины в ЕС разного отношения Польши и Украины к таким фигурам, как Степан Бандера и Роман Шухевич."Это вы задаете такой вопрос, а не я. А я говорю, что вам понадобятся друзья. Они нужны вам сейчас. И они понадобятся вам в процессе вступления в ЕС. А мы просим вас об уважении к нашим погибшим. Я не думаю, что мы просим много", – указал польский министр.В тот же день польское издание Onet выпустило статью бывшего польского дипломата Витольда Юраша, который пообщался с участниками переговоров Сикорского и Зеленского, прошедших 13 сентября."По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре", — писал Юраш.По его информации, польская делегация была удивлена стилем общения Зеленского с Сикорским. Так, Зеленский с самого начала разговора обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу вступления в ЕС.Сикорский ответил, что Польше потребовалось десятилетие для вступления, а предложенный администрацией Зеленского срок "нереалистичен".Затем Зеленский потребовал от Польши, чтобы та сбивала ракеты и дроны над Украиной."Сикорский парировал тем, что это невозможно без коллективного решения НАТО. Тогда Зеленский заявил, что Польша должна передать Украине больше военной техники и оружия", - писал Юраш.Также Зеленский обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни исключительно из внутриполитических соображений. В ответ Сикорский призвал к эксгумации тел жертв для достойного перезахоронения. По словам Юраша, Зеленского "это не убедило".Об активности Зеленского на внешнеполитической арене - в интервью Кирилла Курбатова с историком Александром Дюковым "Александр Дюков: Зеленский не устроит Мюнхенский сговор против РФ, так как США ведут себя слишком гордо".

https://ukraina.ru/20240930/1057779030.html

https://ukraina.ru/20240930/1057768111.html

https://ukraina.ru/20240929/1057761790.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, польша, украина, варшава, владимир зеленский, сикорский, ес, мид, нато