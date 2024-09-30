Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград - 30.09.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград - 30.09.2024 Украина.ру
Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-09-30T16:36
2024-09-30T16:36
эксклюзив
спецоперация
россия
донбасс
калининград
вооруженные силы украины
нато
курская область
запорожская область
авиабомбы
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Сегодня мы празднуем День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Это и мой личный праздник тоже. Я лично в Херсоне занимался присоединением этого региона к России в большом коллективе очень достойных людей. Два года назад в этот день я плакал от счастья, потому что наши земли вернулись в состав России. И уже два года мы защищаем выбор жителей Новороссии с оружием в руках. Нам это дается тяжело, но позитивный вектор уже виден.На фронте же пока все относительно статично. Наше наступление в Донбассе несколько притормозило, но развивается вполне успешно. Важно, что мы там стали применять огромное количество авиабомб, что позволяет проламывать противника.В Курской области продолжается операция по выдавливанию украинских войск с нашей территории. Там еще предстоит много работы, поскольку враг бросает туда подготовленные резервы и отчаянно сопротивляется.Более того, противник явно для чего-то копит силы и средства. Я имею в виду авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, подготовленных по стандартам НАТО (Запад обещал их выдать до конца года в состав ВСУ). То есть противник готовится к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре.Дело в том, что распутица в Новороссии начинается позже, чем в средней полосе. Здесь до ноября держится теплая и сухая погода. И есть ряд неочевидных направлений, где Украина могла бы нанести удар: новое наступление на Запорожье, попытка усилить давление в "старых" регионах и даже нападение на Калининград (он окружен со странами НАТО и граничит с Польшей, где находится "Иностранный украинский легион").Все эти моменты надо держать в уме. Наша задача, наступая в Донбассе, не пропустить этот укол и своевременно уничтожить противника.
https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html
https://ukraina.ru/20240926/1057714230.html
россия
донбасс
калининград
курская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, донбасс, калининград, вооруженные силы украины, нато, курская область, запорожская область, авиабомбы, авиация
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Донбасс, Калининград, Вооруженные силы Украины, НАТО, Курская область, Запорожская область, авиабомбы, авиация

Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград

16:36 30.09.2024
 
© Украина.руАлексей Живов (СВО)
Алексей Живов (СВО) - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Сегодня мы празднуем День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Это и мой личный праздник тоже. Я лично в Херсоне занимался присоединением этого региона к России в большом коллективе очень достойных людей. Два года назад в этот день я плакал от счастья, потому что наши земли вернулись в состав России. И уже два года мы защищаем выбор жителей Новороссии с оружием в руках. Нам это дается тяжело, но позитивный вектор уже виден.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля 2023, 17:40
Алексей Живов: кто онВладелец телеграм-канала ЖИВОВ Z
На фронте же пока все относительно статично. Наше наступление в Донбассе несколько притормозило, но развивается вполне успешно. Важно, что мы там стали применять огромное количество авиабомб, что позволяет проламывать противника.
В Курской области продолжается операция по выдавливанию украинских войск с нашей территории. Там еще предстоит много работы, поскольку враг бросает туда подготовленные резервы и отчаянно сопротивляется.
Более того, противник явно для чего-то копит силы и средства. Я имею в виду авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, подготовленных по стандартам НАТО (Запад обещал их выдать до конца года в состав ВСУ). То есть противник готовится к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре.
Дело в том, что распутица в Новороссии начинается позже, чем в средней полосе. Здесь до ноября держится теплая и сухая погода. И есть ряд неочевидных направлений, где Украина могла бы нанести удар: новое наступление на Запорожье, попытка усилить давление в "старых" регионах и даже нападение на Калининград (он окружен со странами НАТО и граничит с Польшей, где находится "Иностранный украинский легион").
Все эти моменты надо держать в уме. Наша задача, наступая в Донбассе, не пропустить этот укол и своевременно уничтожить противника.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Белгородская и Харьковская области
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 18:44
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияДонбассКалининградВооруженные силы УкраиныНАТОКурская областьЗапорожская областьавиабомбыавиация
 
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