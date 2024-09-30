Военный обозреватель Алексей Живов: Россия продолжит давить ВСУ в Донбассе, опасаясь атаки на Калининград
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Сегодня мы празднуем День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Это и мой личный праздник тоже. Я лично в Херсоне занимался присоединением этого региона к России в большом коллективе очень достойных людей. Два года назад в этот день я плакал от счастья, потому что наши земли вернулись в состав России. И уже два года мы защищаем выбор жителей Новороссии с оружием в руках. Нам это дается тяжело, но позитивный вектор уже виден.
9 февраля 2023, 17:40Алексей Живов: кто онВладелец телеграм-канала ЖИВОВ Z
На фронте же пока все относительно статично. Наше наступление в Донбассе несколько притормозило, но развивается вполне успешно. Важно, что мы там стали применять огромное количество авиабомб, что позволяет проламывать противника.
В Курской области продолжается операция по выдавливанию украинских войск с нашей территории. Там еще предстоит много работы, поскольку враг бросает туда подготовленные резервы и отчаянно сопротивляется.
Более того, противник явно для чего-то копит силы и средства. Я имею в виду авиационные вооружения и 75 тысяч бойцов, подготовленных по стандартам НАТО (Запад обещал их выдать до конца года в состав ВСУ). То есть противник готовится к одной или нескольким наступательным операциям, которые могут состояться уже в октябре.
Дело в том, что распутица в Новороссии начинается позже, чем в средней полосе. Здесь до ноября держится теплая и сухая погода. И есть ряд неочевидных направлений, где Украина могла бы нанести удар: новое наступление на Запорожье, попытка усилить давление в "старых" регионах и даже нападение на Калининград (он окружен со странами НАТО и граничит с Польшей, где находится "Иностранный украинский легион").
Все эти моменты надо держать в уме. Наша задача, наступая в Донбассе, не пропустить этот укол и своевременно уничтожить противника.
26 сентября, 18:44Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.