Главное за ночь 30 сентября - 30.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 30 сентября
Главное за ночь 30 сентября - 30.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 30 сентября
Российские силы осуществили 11 авиаударов по позициям ВСУ в Запорожье, контролируемом Киевом. Украина.ру, 30.09.2024
2024-09-30T08:09
2024-09-30T08:09
новости
киевская область
запорожье
россия
вооруженные силы украины
мвд
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Российские силы осуществили 11 авиаударов по позициям ВСУ в Запорожье, контролируемом Киевом.В Киевской области вновь прогремели взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области, включая районы Белой Церкви и Вышгорода. Воздушная тревога в регионе продолжается уже почти семь часовВ Кривом Роге и Бериславе под удар попали колонны ВСУ.Российские силы нанесли удары по заводу "Мотор Сич" и Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу.Сообщения о взрывах также поступали из Житомира и Днепропетровска.В Николаевской области на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.В течение прошедшей ночи средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.В рамках дела против главного кадровика Министерства обороны России Кузнецова, суд наложил арест на его дом, квартиры, земельный участок в Краснодаре и автомобиль. Общая стоимость арестованного имущества превышает 50 миллионов рублей.Австрийская Партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, лидирует на парламентских выборах с 29,2% голосов, согласно предварительным результатам, озвученным МВД Австрии.О других успехах российских военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киевская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины, мвд
Новости, Киевская область, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины, МВД

Главное за ночь 30 сентября

08:09 30.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские силы осуществили 11 авиаударов по позициям ВСУ в Запорожье, контролируемом Киевом.
В Киевской области вновь прогремели взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области, включая районы Белой Церкви и Вышгорода. Воздушная тревога в регионе продолжается уже почти семь часов
В Кривом Роге и Бериславе под удар попали колонны ВСУ.
Российские силы нанесли удары по заводу "Мотор Сич" и Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу.
Сообщения о взрывах также поступали из Житомира и Днепропетровска.
В Николаевской области на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.
В течение прошедшей ночи средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.
В рамках дела против главного кадровика Министерства обороны России Кузнецова, суд наложил арест на его дом, квартиры, земельный участок в Краснодаре и автомобиль. Общая стоимость арестованного имущества превышает 50 миллионов рублей.

Австрийская Партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, лидирует на парламентских выборах с 29,2% голосов, согласно предварительным результатам, озвученным МВД Австрии.
О других успехах российских военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевская областьЗапорожьеРоссияВооруженные силы УкраиныМВД
 
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Заголовок открываемого материала
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