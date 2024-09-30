https://ukraina.ru/20240930/1057766963.html

Главное за ночь 30 сентября

Главное за ночь 30 сентября - 30.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 30 сентября

Российские силы осуществили 11 авиаударов по позициям ВСУ в Запорожье, контролируемом Киевом. Украина.ру, 30.09.2024

2024-09-30T08:09

2024-09-30T08:09

2024-09-30T08:09

новости

киевская область

запорожье

россия

вооруженные силы украины

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546235_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_89842d74be45d29a27c72cfd1b1406a4.jpg

Российские силы осуществили 11 авиаударов по позициям ВСУ в Запорожье, контролируемом Киевом.В Киевской области вновь прогремели взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области, включая районы Белой Церкви и Вышгорода. Воздушная тревога в регионе продолжается уже почти семь часовВ Кривом Роге и Бериславе под удар попали колонны ВСУ.Российские силы нанесли удары по заводу "Мотор Сич" и Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу.Сообщения о взрывах также поступали из Житомира и Днепропетровска.В Николаевской области на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.В течение прошедшей ночи средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.В рамках дела против главного кадровика Министерства обороны России Кузнецова, суд наложил арест на его дом, квартиры, земельный участок в Краснодаре и автомобиль. Общая стоимость арестованного имущества превышает 50 миллионов рублей.Австрийская Партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, лидирует на парламентских выборах с 29,2% голосов, согласно предварительным результатам, озвученным МВД Австрии.О других успехах российских военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.

киевская область

запорожье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киевская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины, мвд