Главное за ночь 30 сентября
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Российские силы осуществили 11 авиаударов по позициям ВСУ в Запорожье, контролируемом Киевом.
В Киевской области вновь прогремели взрывы. Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области, включая районы Белой Церкви и Вышгорода. Воздушная тревога в регионе продолжается уже почти семь часов
В Кривом Роге и Бериславе под удар попали колонны ВСУ.
Российские силы нанесли удары по заводу "Мотор Сич" и Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу.
Сообщения о взрывах также поступали из Житомира и Днепропетровска.
В Николаевской области на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.
В течение прошедшей ночи средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области.
В рамках дела против главного кадровика Министерства обороны России Кузнецова, суд наложил арест на его дом, квартиры, земельный участок в Краснодаре и автомобиль. Общая стоимость арестованного имущества превышает 50 миллионов рублей.
Австрийская Партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, лидирует на парламентских выборах с 29,2% голосов, согласно предварительным результатам, озвученным МВД Австрии.
Австрийская Партия свободы, выступающая против антироссийских санкций, лидирует на парламентских выборах с 29,2% голосов, согласно предварительным результатам, озвученным МВД Австрии.
О других успехах российских военных - в материале Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.