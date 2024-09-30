Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
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Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ
Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ
Семь посылок в которых содержалось до 22 единиц маскировочных сетей, следовавших в поезде Калининград – Москва изъяли литовские таможенники, которые указали на возможное "нарушение международных санкций" при перевозке грузов. Об этом пишет порта Delfi, ссылаясь на пресс-службу литовского таможенного департамента
2024-09-30T17:46
2024-09-30T17:46
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Позже, в минувшие выходные, при досмотре транзитного поезда Калининград – Москва на той же железнодорожной станции была обнаружена еще одна посылка с двумя маскировочными сетями. Таможенники смекнули, что эт сети могут быть использованы в зоне спецоперации и приняли решение передать чужую гумпомощь Вооруженным силам Украины.По факту изъятия посылок начата проверка, и если по ее итогам будет доказано, что маскировочные сети являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, посылки будут расценены как нарушение международных санкций. Накануне Литва передала Украине очередную партию военной помощи в которую вошли боевые припасы, ноутбуки и иное оборудование. Ранее также сообщалось, что Вильнюс забрал белорусские пожарные машины у Зимбабве и намеревался передать их Киеву.Подробнее по теме - в статье "Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240909/1057326771.html
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новости, калининград, москва, украина, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Калининград, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, гуманитарная помощь, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ

17:46 30.09.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФорум "Плечом к плечу" в Подмосковье
Форум Плечом к плечу в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Семь посылок в которых содержалось до 22 единиц маскировочных сетей, следовавших в поезде Калининград – Москва изъяли литовские таможенники, которые указали на возможное "нарушение международных санкций" при перевозке грузов. Об этом пишет порта Delfi, ссылаясь на пресс-службу литовского таможенного департамента

"Таможенники на железнодорожной станции "Кибартай" в пятницу при досмотре пассажирского поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, в почтовом вагоне обнаружили 7 посылок маскировочных сетей. На назначение сетей указывали надписи – для маскировки стволов артиллерийских орудий. Указанные адреса получателей посылок находятся в граничащей с Украиной Белгородской области", - говорится в публикации.

Позже, в минувшие выходные, при досмотре транзитного поезда Калининград – Москва на той же железнодорожной станции была обнаружена еще одна посылка с двумя маскировочными сетями.
Таможенники смекнули, что эт сети могут быть использованы в зоне спецоперации и приняли решение передать чужую гумпомощь Вооруженным силам Украины.
По факту изъятия посылок начата проверка, и если по ее итогам будет доказано, что маскировочные сети являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, посылки будут расценены как нарушение международных санкций.
Накануне Литва передала Украине очередную партию военной помощи в которую вошли боевые припасы, ноутбуки и иное оборудование. Ранее также сообщалось, что Вильнюс забрал белорусские пожарные машины у Зимбабве и намеревался передать их Киеву.
Подробнее по теме - в статье "Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы" на сайте Украина.ру.
9 сентября, 17:05
Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотомУроженка литовской Клайпеды Анна Пошкуте и ее муж Роман Ищенко переехали в Калининград всего несколько месяцев назад, став участниками программы по добровольному переселению соотечественников и репатриантов
 
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