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Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ

Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру

Литовские таможенники украли гумпомощь калининградцев для ВС РФ и отправят ее ВСУ

Семь посылок в которых содержалось до 22 единиц маскировочных сетей, следовавших в поезде Калининград – Москва изъяли литовские таможенники, которые указали на возможное "нарушение международных санкций" при перевозке грузов. Об этом пишет порта Delfi, ссылаясь на пресс-службу литовского таможенного департамента

2024-09-30T17:46

2024-09-30T17:46

2024-09-30T17:46

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Позже, в минувшие выходные, при досмотре транзитного поезда Калининград – Москва на той же железнодорожной станции была обнаружена еще одна посылка с двумя маскировочными сетями. Таможенники смекнули, что эт сети могут быть использованы в зоне спецоперации и приняли решение передать чужую гумпомощь Вооруженным силам Украины.По факту изъятия посылок начата проверка, и если по ее итогам будет доказано, что маскировочные сети являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, посылки будут расценены как нарушение международных санкций. Накануне Литва передала Украине очередную партию военной помощи в которую вошли боевые припасы, ноутбуки и иное оборудование. Ранее также сообщалось, что Вильнюс забрал белорусские пожарные машины у Зимбабве и намеревался передать их Киеву.Подробнее по теме - в статье "Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборы" на сайте Украина.ру.

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новости, калининград, москва, украина, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь, сво, спецоперация, всу, вс рф