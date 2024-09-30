Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез - 30.09.2024 Украина.ру
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Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез
Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез - 30.09.2024 Украина.ру
Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез
Помощник президента России Алексей Дюмин, вице-премьер Денис Мантуров, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ главы государства Александр Линц вошли в состав Совета Безопасности России
2024-09-30T17:14
2024-09-30T17:14
новости
россия
алексей дюмин
вероника скворцова
владимир путин
совбез
сво
спецоперация
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Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 30 сентября. Исключен из Совбеза и освобождён от занимаемой должности полпреда президента на Урале Владимир Якушев. Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, говорится в документе. Ранее ряд СМИ сообщали, что бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России, назначен командовать Северным направлением спецоперации, которое в том числе затрагивает Курскую область. Официально эту информацию не подтвердили.Подобнее по теме - в материале Алексея Туманова "Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, алексей дюмин, вероника скворцова, владимир путин, совбез, сво, спецоперация
Новости, Россия, Алексей Дюмин, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Совбез, СВО, Спецоперация

Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез

17:14 30.09.2024
 
© пресс-служба правительства Тульской области, mpred.tularegion.ruАлексей Дюмин и Владимир Путин в Туле, 2 февраля 2024 года
Алексей Дюмин и Владимир Путин в Туле, 2 февраля 2024 года
© пресс-служба правительства Тульской области, mpred.tularegion.ru
Читать в
Помощник президента России Алексей Дюмин, вице-премьер Денис Мантуров, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ главы государства Александр Линц вошли в состав Совета Безопасности России
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 30 сентября. Исключен из Совбеза и освобождён от занимаемой должности полпреда президента на Урале Владимир Якушев.
Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, говорится в документе.
Ранее ряд СМИ сообщали, что бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России, назначен командовать Северным направлением спецоперации, которое в том числе затрагивает Курскую область. Официально эту информацию не подтвердили.
Подобнее по теме - в материале Алексея Туманова "Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе" на сайте Украина.ру.
9 августа, 14:17
Борьба с терроризмом. Путин поднял важный вопрос на совещании с постоянными членами СовбезаПрезидент России Владимир Путин 9 августа на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопросы, касающиеся отдельных аспектов борьбы с терроризмом
 
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