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Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез

Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез - 30.09.2024 Украина.ру

Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в Совбез

Помощник президента России Алексей Дюмин, вице-премьер Денис Мантуров, а также руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и начальник Главного управления специальных программ главы государства Александр Линц вошли в состав Совета Безопасности России

2024-09-30T17:14

2024-09-30T17:14

2024-09-30T17:14

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спецоперация

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Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 30 сентября. Исключен из Совбеза и освобождён от занимаемой должности полпреда президента на Урале Владимир Якушев. Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, говорится в документе. Ранее ряд СМИ сообщали, что бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России, назначен командовать Северным направлением спецоперации, которое в том числе затрагивает Курскую область. Официально эту информацию не подтвердили.Подобнее по теме - в материале Алексея Туманова "Дюмин покидает Тулу. Воспоминания о губернаторе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240809/1056788764.html

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новости, россия, алексей дюмин, вероника скворцова, владимир путин, совбез, сво, спецоперация