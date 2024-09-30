В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ - 30.09.2024 Украина.ру
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В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ
В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ - 30.09.2024 Украина.ру
В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ
Генеральный секретарь НАТО 65-летний Йенс Столтенберг, который увольняется с этого поста 1 октября, заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины в ответ на изменения российской
2024-09-30T16:50
2024-09-30T16:50
новости
йенс столтенберг
нато
великобритания
россия
ядерное оружие
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Несколько дней назад он заявил, что изменение ядерной доктрины, анонсированные Москвой - "это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее".В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия."Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.Летом прошлого года было объявлено, что Столтенберг, который занимает пост генсека НАТО с 2014 года уйдет в отставку в сентябре 2023-го. Однако позже время его полномочий в очередной раз было продлено с формулировкой "небезопасно менять капитана во время шторма".НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс. И еще год назад на эту вакансию рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.Также ходили слухи о том, что возглавить НАТО также могут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.А Столтенбергу после ухода из НАТО прочили президентство во Всемирном банке.Еще по теме: По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга.
https://ukraina.ru/20240927/1057722617.html
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новости, йенс столтенберг, нато, великобритания, россия, ядерное оружие
Новости, Йенс Столтенберг, НАТО, Великобритания, Россия, Ядерное оружие

В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ

16:50 30.09.2024
 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS
Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО 65-летний Йенс Столтенберг, который увольняется с этого поста 1 октября, заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины в ответ на изменения российской
"Непосредственной угрозы нет. НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии", - сказал Столтенберг.
Несколько дней назад он заявил, что изменение ядерной доктрины, анонсированные Москвой - "это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее".
Столтенберг
27 сентября, 10:01
Столтенберг отреагировал на слова Путина об изменениях в ядерной доктринеГенсек НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покинет свой пост, прокомментировал анонсированные президентом России Владимиром Путиным изменения в ядерной доктрине
В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.
"Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.
Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
26 сентября, 15:03
Британская Times попыталась понять, не шутит ли Путин о ядерном оружииУчитывая перспективу "бесконечного конфликта" на Украине, президент РФ Владимир Путин может прийти к выводу, что только ядерное оружие исправит ситуацию. А заодно и Запад напугает. Такое мнение выразили 26 сентября авторы британской газеты Times
Летом прошлого года было объявлено, что Столтенберг, который занимает пост генсека НАТО с 2014 года уйдет в отставку в сентябре 2023-го. Однако позже время его полномочий в очередной раз было продлено с формулировкой "небезопасно менять капитана во время шторма".
НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс. И еще год назад на эту вакансию рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.
Также ходили слухи о том, что возглавить НАТО также могут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
А Столтенбергу после ухода из НАТО прочили президентство во Всемирном банке.
6 декабря 2023, 13:22
Йенс Столтенберг, биография Генеральный секретарь НАТО
Еще по теме: По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга.
 
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