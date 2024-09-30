https://ukraina.ru/20240930/1057789223.html

В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ

В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ - 30.09.2024 Украина.ру

В последний рабочий день: Столтенберг ответил, будет ли реакция НАТО на изменение ядерной доктрины РФ

Генеральный секретарь НАТО 65-летний Йенс Столтенберг, который увольняется с этого поста 1 октября, заявил в интервью японской газете "Иомиури", что альянс не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины в ответ на изменения российской

2024-09-30T16:50

2024-09-30T16:50

2024-09-30T16:50

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Несколько дней назад он заявил, что изменение ядерной доктрины, анонсированные Москвой - "это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее".В четверг, 26 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину страны предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия."Расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - сказал глава государства, уточнив, что агрессия против России неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение.Также было сказано о том, что Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.Летом прошлого года было объявлено, что Столтенберг, который занимает пост генсека НАТО с 2014 года уйдет в отставку в сентябре 2023-го. Однако позже время его полномочий в очередной раз было продлено с формулировкой "небезопасно менять капитана во время шторма".НАТО не проводит официальных выборов генерального секретаря, новый лидер назначается на основе консенсуса стран, входящих в альянс. И еще год назад на эту вакансию рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нидерландский премьер Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер Эстонии Кая Каллас.Также ходили слухи о том, что возглавить НАТО также могут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц или глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.А Столтенбергу после ухода из НАТО прочили президентство во Всемирном банке.Еще по теме: По России можно бить безнаказанно? В МИД РФ отреагировали на слова Столтенберга.

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новости, йенс столтенберг, нато, великобритания, россия, ядерное оружие