https://ukraina.ru/20240930/1057790392.html
СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ
СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ
Два жителя Ивано-Франковска взяты под стражу с обвинением в поджоге автомобилей украинской армии. Об этом 30 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины
2024-09-30T17:03
2024-09-30T17:03
2024-09-30T17:03
новости
ивано-франковск
украина
сбу
всу
западная украина
поджог
криминал
сво
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102311/97/1023119790_0:59:1075:664_1920x0_80_0_0_2827e4ff16332d3ddecd5c945b8de1fd.jpg
"По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки", - сказано в официальном сообщении.Подозрения в поджогах автомобилей предъявлены двум местным жителям – соседям, которые якобы являлись сообщниками. По версии украинским следователей, арестованные действовали по заданиям, которые отправлялись неизвестными через неуказанные Телеграмм-каналы."Следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия. Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно со следователями ГУНП области и оперативными работниками Управления СБУ", - сообщил офис генпрокурора.До этого украинские силовики неоднократно угрожали расправой тем, кто поджигает автомобили ТЦК (военкоматов). Военкомам было предоставлено право стрелять на поражение в случае угрозы со стороны гражданских лиц. Однако сопротивление при насильственной мобилизации продолжилось, поджоги армейских автомобилей регулярно фиксируются по всей Украине. На автомобилях украинских военных появились наклейки с надписями "Не ТЦК".Ранее на эту тему: Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки Также в новостях: В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ
ивано-франковск
украина
западная украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102311/97/1023119790_56:0:1020:723_1920x0_80_0_0_55778e4b0fb3b4f18a34cf0ba1326829.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ивано-франковск, украина, сбу, всу, западная украина, поджог, криминал, сво, мобилизация, военком
Новости, Ивано-Франковск, Украина, СБУ, ВСУ, Западная Украина, поджог, криминал, СВО, мобилизация, военком
СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ
Два жителя Ивано-Франковска взяты под стражу с обвинением в поджоге автомобилей украинской армии. Об этом 30 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки", - сказано в официальном сообщении.
Подозрения в поджогах автомобилей предъявлены двум местным жителям – соседям, которые якобы являлись сообщниками. По версии украинским следователей, арестованные действовали по заданиям, которые отправлялись неизвестными через неуказанные Телеграмм-каналы.
"Следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия. Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно со следователями ГУНП области и оперативными работниками Управления СБУ", - сообщил офис генпрокурора.
До этого украинские силовики неоднократно угрожали расправой тем, кто поджигает автомобили ТЦК (военкоматов). Военкомам было предоставлено право стрелять на поражение в случае угрозы со стороны гражданских лиц. Однако сопротивление при насильственной мобилизации продолжилось, поджоги армейских автомобилей регулярно фиксируются по всей Украине. На автомобилях украинских военных появились наклейки с надписями "Не ТЦК".