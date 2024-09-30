СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
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СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ
СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру
СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ
Два жителя Ивано-Франковска взяты под стражу с обвинением в поджоге автомобилей украинской армии. Об этом 30 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины
2024-09-30T17:03
2024-09-30T17:03
новости
ивано-франковск
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западная украина
поджог
криминал
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"По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки", - сказано в официальном сообщении.Подозрения в поджогах автомобилей предъявлены двум местным жителям – соседям, которые якобы являлись сообщниками. По версии украинским следователей, арестованные действовали по заданиям, которые отправлялись неизвестными через неуказанные Телеграмм-каналы."Следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия. Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно со следователями ГУНП области и оперативными работниками Управления СБУ", - сообщил офис генпрокурора.До этого украинские силовики неоднократно угрожали расправой тем, кто поджигает автомобили ТЦК (военкоматов). Военкомам было предоставлено право стрелять на поражение в случае угрозы со стороны гражданских лиц. Однако сопротивление при насильственной мобилизации продолжилось, поджоги армейских автомобилей регулярно фиксируются по всей Украине. На автомобилях украинских военных появились наклейки с надписями "Не ТЦК".Ранее на эту тему: Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки Также в новостях: В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ
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новости, ивано-франковск, украина, сбу, всу, западная украина, поджог, криминал, сво, мобилизация, военком
Новости, Ивано-Франковск, Украина, СБУ, ВСУ, Западная Украина, поджог, криминал, СВО, мобилизация, военком

СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ

17:03 30.09.2024
 
© ВГО "Сокіл" / Facebook
© ВГО "Сокіл" / Facebook
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Два жителя Ивано-Франковска взяты под стражу с обвинением в поджоге автомобилей украинской армии. Об этом 30 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины
"По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки", - сказано в официальном сообщении.
Подозрения в поджогах автомобилей предъявлены двум местным жителям – соседям, которые якобы являлись сообщниками. По версии украинским следователей, арестованные действовали по заданиям, которые отправлялись неизвестными через неуказанные Телеграмм-каналы.
"Следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия. Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно со следователями ГУНП области и оперативными работниками Управления СБУ", - сообщил офис генпрокурора.
До этого украинские силовики неоднократно угрожали расправой тем, кто поджигает автомобили ТЦК (военкоматов). Военкомам было предоставлено право стрелять на поражение в случае угрозы со стороны гражданских лиц. Однако сопротивление при насильственной мобилизации продолжилось, поджоги армейских автомобилей регулярно фиксируются по всей Украине. На автомобилях украинских военных появились наклейки с надписями "Не ТЦК".
Ранее на эту тему: Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки
Также в новостях: В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ
 
НовостиИвано-ФранковскУкраинаСБУВСУЗападная УкраинаподжогкриминалСВОмобилизациявоенком
 
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