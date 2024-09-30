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СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ

СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ - 30.09.2024 Украина.ру

СБУ арестовала жителей Ивано-Франковска за поджоги автомобилей ВСУ

Два жителя Ивано-Франковска взяты под стражу с обвинением в поджоге автомобилей украинской армии. Об этом 30 сентября сообщает Офис генпрокурора Украины

2024-09-30T17:03

2024-09-30T17:03

2024-09-30T17:03

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"По данным следствия, двое жителей Ивано-Франковска из корыстных побуждений устраивали поджоги автомобилей защитного цвета "хаки", - сказано в официальном сообщении.Подозрения в поджогах автомобилей предъявлены двум местным жителям – соседям, которые якобы являлись сообщниками. По версии украинским следователей, арестованные действовали по заданиям, которые отправлялись неизвестными через неуказанные Телеграмм-каналы."Следователи устанавливают лиц, по заказу которых совершались эти противоправные действия. Мероприятия по разоблачению подозреваемых проводились совместно со следователями ГУНП области и оперативными работниками Управления СБУ", - сообщил офис генпрокурора.До этого украинские силовики неоднократно угрожали расправой тем, кто поджигает автомобили ТЦК (военкоматов). Военкомам было предоставлено право стрелять на поражение в случае угрозы со стороны гражданских лиц. Однако сопротивление при насильственной мобилизации продолжилось, поджоги армейских автомобилей регулярно фиксируются по всей Украине. На автомобилях украинских военных появились наклейки с надписями "Не ТЦК".Ранее на эту тему: Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки Также в новостях: В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ

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новости, ивано-франковск, украина, сбу, всу, западная украина, поджог, криминал, сво, мобилизация, военком