Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне

Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"

Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Но смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко