Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне - 30.09.2024 Украина.ру
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Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне
Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне - 30.09.2024 Украина.ру
Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне
В паре кварталов от Капитолия в ноябре появится "посольство российской оппозиции", для которого покупают особняк стоимостью около 2 миллионов долларов. Инициатива создания организации принадлежит бывшему депутату Госдумы, сбежавшему из России, иностранному агенту Илье Пономарёву* передает Сont.ws
2024-09-30T16:54
2024-09-30T16:54
новости
вашингтон
владимир путин
госдума
россия
сво
спецоперация
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"Посольство" также называют "представительством сопротивления режиму Владимира Путина". Бороться с ним из Вашингтона намерены путем проведения семинаров, дискуссий и встреч с американскими политиками. Особняк Пономорёву* приобретут спонсоры, имена которых не называются. Не утверждено и название организации, но упоминается словосочетание "Дом свободных народов России" (Free People’s of Russia House). Возглавит "свободный дом", купленный на деньги американцев, бывший журналист "Радио Свобода"** Алексей Собченко, уточняет портал. Первое публичное мероприятие запланировано после выборов президента США - это дебаты демократов и республиканцев о политике новой администрации по поддержке Украины. Пономарёв* покинул Россию десять лет назад, в 2015 году он был объявлен в международный розыск по делу о растрате средств фонда "Сколково", а в 2019 году получил украинское гражданство. Летом 2022-го в Госдуме призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет России дать правовую оценку заявлению Пономарёва* о причастности "Национальной республиканской армии" к убийству Дарьи Дугиной. 8 октября 2022 года МВД объявило Пономарёва* в розыск по уголовной статье. Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию" на сайте Украина.ру. *признан в России иностранным агентом. **СМИ-иноагент.
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новости, вашингтон, владимир путин, госдума, россия, сво, спецоперация
Новости, Вашингтон, Владимир Путин, Госдума, Россия, СВО, Спецоперация

Иноагенту Пономарёву* выделят $2 млн на особняк для "посольства российской оппозиции" в Вашингтоне

16:54 30.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВаршавский форум по безопасности
Варшавский форум по безопасности - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В паре кварталов от Капитолия в ноябре появится "посольство российской оппозиции", для которого покупают особняк стоимостью около 2 миллионов долларов. Инициатива создания организации принадлежит бывшему депутату Госдумы, сбежавшему из России, иностранному агенту Илье Пономарёву* передает Сont.ws
"Посольство" также называют "представительством сопротивления режиму Владимира Путина". Бороться с ним из Вашингтона намерены путем проведения семинаров, дискуссий и встреч с американскими политиками.
Особняк Пономорёву* приобретут спонсоры, имена которых не называются. Не утверждено и название организации, но упоминается словосочетание "Дом свободных народов России" (Free People’s of Russia House). Возглавит "свободный дом", купленный на деньги американцев, бывший журналист "Радио Свобода"** Алексей Собченко, уточняет портал.
Первое публичное мероприятие запланировано после выборов президента США - это дебаты демократов и республиканцев о политике новой администрации по поддержке Украины.
Пономарёв* покинул Россию десять лет назад, в 2015 году он был объявлен в международный розыск по делу о растрате средств фонда "Сколково", а в 2019 году получил украинское гражданство.
Летом 2022-го в Госдуме призвали Генпрокуратуру и Следственный комитет России дать правовую оценку заявлению Пономарёва* о причастности "Национальной республиканской армии" к убийству Дарьи Дугиной. 8 октября 2022 года МВД объявило Пономарёва* в розыск по уголовной статье.
Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Главный российский власовец на Украине: Пономарев возглавит "вооруженную оппозицию" на сайте Украина.ру.
*признан в России иностранным агентом.
**СМИ-иноагент.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа, 05:15
Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"Оппозицию в Раде и финансирующих её олигархов Зеленский может давить спецслужбами лишь пока у них нет собственной силовой опоры. Но смычка недовольных военных и оппозиционных политиков – почти готовый мятеж. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
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