"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов - 04.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221104/1040502450.html
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов - 04.11.2022 Украина.ру
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
Специалисты концерна "Калашников" работают над экипировкой военнослужащего третьего поколения и частью этих работ может стать смена калибра. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал президент концерна "Калашников" Алан Лушников 4 ноября
2022-11-04T11:10
2022-11-04T11:10
новости
калашников
оружие
"калибр"
военный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102583/31/1025833150_0:121:2889:1746_1920x0_80_0_0_f87aff3cfca0ec7c04b3442e0d1941ec.jpg.webp
Сейчас основной калибр автоматов Вооруженных сил РФ - 5,45 мм, тогда как "весь мир" уже работает над новыми решениями. В частности, оборонное ведомство США уже заключило контракт на поставку оружия с пулями большего калибра. Речь о 6,8 мм.Вашингтон принял решение о приведении вооружения к единому калибру в 6,8 мм еще в 2017 году, когда в США была запущена программа Next Generation Squad Weapon. Она предусматривала замену карабина M4 и ручного пулемета M249 SAW, имеющие калибр 5,56 мм, а также 7,62-миллиметрового пулемета M240 к одному "размеру".В 2019 году стало известно, что армейское командование США предложило трем компаниям - General Dynamics-OTS Inc., AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer Inc. – предложить свои образцы вооружения для испытаний, чтобы Пентагон выбрал победителя и заключил с победителем контракт. В итоге после 27-ми месяцев испытаний тендер выиграла Sig Sauer Inc.
https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102583/31/1025833150_201:0:2689:1866_1920x0_80_0_0_6b187b718fe5826028ad0c94822105c7.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, калашников, оружие, "калибр", военный
Новости, Калашников, оружие, "Калибр", военный

"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов

11:10 04.11.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Специалисты концерна "Калашников" работают над экипировкой военнослужащего третьего поколения и частью этих работ может стать смена калибра. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал президент концерна "Калашников" Алан Лушников 4 ноября
Сейчас основной калибр автоматов Вооруженных сил РФ - 5,45 мм, тогда как "весь мир" уже работает над новыми решениями. В частности, оборонное ведомство США уже заключило контракт на поставку оружия с пулями большего калибра. Речь о 6,8 мм.

"Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать", — рассказал Лушников.

Вашингтон принял решение о приведении вооружения к единому калибру в 6,8 мм еще в 2017 году, когда в США была запущена программа Next Generation Squad Weapon. Она предусматривала замену карабина M4 и ручного пулемета M249 SAW, имеющие калибр 5,56 мм, а также 7,62-миллиметрового пулемета M240 к одному "размеру".
В 2019 году стало известно, что армейское командование США предложило трем компаниям - General Dynamics-OTS Inc., AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer Inc. – предложить свои образцы вооружения для испытаний, чтобы Пентагон выбрал победителя и заключил с победителем контракт. В итоге после 27-ми месяцев испытаний тендер выиграла Sig Sauer Inc.
Возвращение из плена российских военных
09:53
"Убьём их всех", возвращение из плена. Главное на Украине на утро 4 ноябряМинобороны России опубликовало видео с вернувшимися из плена военнослужащими. Главком ВСУ Валерий Залужный пригрозил российским солдатам смертью
 
НовостиКалашниковоружие"Калибр"военный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:33Американцы увидели фото Байдена и обеспокоились его здоровьем
11:10"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
10:52Медведев назвал отказавшихся от России партнеров случайными попутчиками
10:38The New York Times: Европа ссорится из-за украинских беженцев
10:14В Японии заявили, что готовы к возможным ядерным испытаниям КНДР
09:53"Убьём их всех", возвращение из плена. Главное на Украине на утро 4 ноября
09:50Лондон запретит перевозку российской нефти с ценой выше лимита уже в декабре
09:27Си Цзиньпин не пожал руку приехавшему к нему Шольцу
09:16"Белых не жалко": украинский пленный рассказал о потерях во время "харьковского наступления"
09:01Главное на 4 ноября: в России и в мире
08:00Размахнулись, но не ударили: Суздальцев ответил, зачем РФ вернулась в зерновую сделку
07:55Анпилогов рассказал, к чему готовятся российские ВС на Херсонском направлении
07:50Суздальцев ответил, что Эрдоган может предложить Путину в обмен на зерновую сделку
07:45Израильский политолог высказался по поводу прославления нацистов на Украине
07:30"На грани": Царев рассказал, когда Киев будет полностью обесточен
07:20Военный эксперт рассказал, как удары по инфраструктуре Украины сказываются на линии фронта
07:15"Больше не конкуренты": Экономист сравнил зерновой потенциал России и Украины
07:07Украина будет воевать до последней капли крови - Корнилов о переговорах Москвы и Киева
07:00Военный эксперт рассказал об объемах производства боеприпасов для СВО
06:53Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
Лента новостейМолния