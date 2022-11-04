https://ukraina.ru/20221104/1040502450.html
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов - 04.11.2022 Украина.ру
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
Специалисты концерна "Калашников" работают над экипировкой военнослужащего третьего поколения и частью этих работ может стать смена калибра. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал президент концерна "Калашников" Алан Лушников 4 ноября
2022-11-04T11:10
2022-11-04T11:10
2022-11-04T11:10
новости
калашников
оружие
"калибр"
военный
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Сейчас основной калибр автоматов Вооруженных сил РФ - 5,45 мм, тогда как "весь мир" уже работает над новыми решениями. В частности, оборонное ведомство США уже заключило контракт на поставку оружия с пулями большего калибра. Речь о 6,8 мм.Вашингтон принял решение о приведении вооружения к единому калибру в 6,8 мм еще в 2017 году, когда в США была запущена программа Next Generation Squad Weapon. Она предусматривала замену карабина M4 и ручного пулемета M249 SAW, имеющие калибр 5,56 мм, а также 7,62-миллиметрового пулемета M240 к одному "размеру".В 2019 году стало известно, что армейское командование США предложило трем компаниям - General Dynamics-OTS Inc., AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer Inc. – предложить свои образцы вооружения для испытаний, чтобы Пентагон выбрал победителя и заключил с победителем контракт. В итоге после 27-ми месяцев испытаний тендер выиграла Sig Sauer Inc.
https://ukraina.ru/20221104/1040501637.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, калашников, оружие, "калибр", военный
"Калашников" анонсировал смену калибра армейских автоматов
Специалисты концерна "Калашников" работают над экипировкой военнослужащего третьего поколения и частью этих работ может стать смена калибра. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал президент концерна "Калашников" Алан Лушников 4 ноября
Сейчас основной калибр автоматов Вооруженных сил РФ - 5,45 мм, тогда как "весь мир" уже работает над новыми решениями. В частности, оборонное ведомство США уже заключило контракт на поставку оружия с пулями большего калибра. Речь о 6,8 мм.
"Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать", — рассказал Лушников.
Вашингтон принял решение о приведении вооружения к единому калибру в 6,8 мм еще в 2017 году, когда в США была запущена программа Next Generation Squad Weapon. Она предусматривала замену карабина M4 и ручного пулемета M249 SAW, имеющие калибр 5,56 мм, а также 7,62-миллиметрового пулемета M240 к одному "размеру".
В 2019 году стало известно, что армейское командование США предложило трем компаниям - General Dynamics-OTS Inc., AAI Corporation Textron Systems и Sig Sauer Inc. – предложить свои образцы вооружения для испытаний, чтобы Пентагон выбрал победителя и заключил с победителем контракт. В итоге после 27-ми месяцев испытаний тендер выиграла Sig Sauer Inc.