Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам - 04.11.2022 Украина.ру
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Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам - 04.11.2022 Украина.ру
Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
Если бы украинский лидер действовал в интересах украинского народа и украинского государства, то он давно бы перешел к переговорам, чтобы ускорить мирный процесс, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-11-04T06:53
2022-11-04T06:53
новости
украина
владимир зеленский
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией - это не вопрос компромисса или не компромисса. По его словам, Москва могла бы сделать шаг назад, но вместо этого, несмотря на заявления о готовности переговоров, "атакует Украину 54 ракетами за полдня".По его мнению, "рано или поздно к каким-то переговорам мы придём, в этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров, если от Украины что-нибудь останется".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html
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новости, украина, владимир зеленский
Новости, Украина, Владимир Зеленский

Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам

06:53 04.11.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Если бы украинский лидер действовал в интересах украинского народа и украинского государства, то он давно бы перешел к переговорам, чтобы ускорить мирный процесс, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией - это не вопрос компромисса или не компромисса. По его словам, Москва могла бы сделать шаг назад, но вместо этого, несмотря на заявления о готовности переговоров, "атакует Украину 54 ракетами за полдня".
Переговоры могут вестись еще и о том, чтобы сдаться. Если бы Зеленский действовал в интересах украинского народа и украинского государства, он давно бы перешел к переговорам. Но не для того, чтобы затянуть время. А для того, чтобы ускорить мирный процесс. Он мог бы заключить хоть какую-то сделку.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
обозреватель МИА "Россия сегодня"
По его мнению, "рано или поздно к каким-то переговорам мы придём, в этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров, если от Украины что-нибудь останется".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
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