https://ukraina.ru/20221104/1040474590.html

Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам

Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам - 04.11.2022 Украина.ру

Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам

Если бы украинский лидер действовал в интересах украинского народа и украинского государства, то он давно бы перешел к переговорам, чтобы ускорить мирный процесс, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-11-04T06:53

2022-11-04T06:53

2022-11-04T06:53

новости

украина

владимир зеленский

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией - это не вопрос компромисса или не компромисса. По его словам, Москва могла бы сделать шаг назад, но вместо этого, несмотря на заявления о готовности переговоров, "атакует Украину 54 ракетами за полдня".По его мнению, "рано или поздно к каким-то переговорам мы придём, в этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров, если от Украины что-нибудь останется".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html

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2022

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новости, украина, владимир зеленский