https://ukraina.ru/20221104/1040474590.html
Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам - 04.11.2022 Украина.ру
Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
Если бы украинский лидер действовал в интересах украинского народа и украинского государства, то он давно бы перешел к переговорам, чтобы ускорить мирный процесс, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-11-04T06:53
2022-11-04T06:53
2022-11-04T06:53
новости
украина
владимир зеленский
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос переговоров с Россией - это не вопрос компромисса или не компромисса. По его словам, Москва могла бы сделать шаг назад, но вместо этого, несмотря на заявления о готовности переговоров, "атакует Украину 54 ракетами за полдня".По его мнению, "рано или поздно к каким-то переговорам мы придём, в этом году, в следующем году или через 10 лет какой-то украинский режим сядет за стол переговоров, если от Украины что-нибудь останется".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221103/1040456800.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский
Корнилов: если бы Зеленский действовал в интересах народа Украины, то он давно бы перешел к переговорам
Если бы украинский лидер действовал в интересах украинского народа и украинского государства, то он давно бы перешел к переговорам, чтобы ускорить мирный процесс, сказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов в интервью Украина.ру